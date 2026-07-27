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Δείτε βίντεο: Αλβανός βουλευτής αρπάζει απόρρητη συμφωνία με τις ΗΠΑ και τρέχει, μία υπάλληλος τον κυνηγά και πέφτει από τις σκάλες
Δείτε βίντεο: Αλβανός βουλευτής αρπάζει απόρρητη συμφωνία με τις ΗΠΑ και τρέχει, μία υπάλληλος τον κυνηγά και πέφτει από τις σκάλες
Η σύμβουλος που προσπάθησε να τον σταματήσει και τραυματίστηκε - Ζητούν 60 ημέρες αποβολή για τον βουλευτή που το πήρε
Πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει στην Αλβανία μετά το επεισόδιο στη Βουλή, όπου ο αρχηγός και βουλευτής του κόμματος «Mundësia» (Κόμμα Ευκαιρίας), Αγκρόν Σεχάι, πήρε απόρρητο έγγραφο που αφορούσε τη στρατιωτική συμφωνία Τιράνων – Ουάσιγκτον και να αποχώρησε από την αίθουσα, παρά τις εκκλήσεις και το κυνηγητό της υπαλλήλου του Κοινοβουλίου να το επιστρέψει.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο ανήρτηση και ο ίδος ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα στον λογαριασμό του και δείχνει τον Σεχάι να κρατά το έγγραφο στα χέρια του και να βγαίνει γρήγορα από την αίθουσα, ενώ μια σύμβουλος του Κοινοβουλίου τον ακολουθεί τρέχοντας ζητώντας του να σταματήσει.
Το χαρτί το οποίο πήρε ο Σεχάι, αφορά τη συμφωνία μέσω της οποίας η Αλβανία αναμένεται να λάβει δάνειο ύψους 302 εκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Το έγγραφο περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες και, σύμφωνα με τις διαδικασίες του αλβανικού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές είχαν ενημερωθεί ότι μπορούσαν να το μελετήσουν μόνο εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου και αφού υπέγραφαν δήλωση εμπιστευτικότητας.
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκο Πελέσι, είχε ζητήσει από τους βουλευτές να τηρήσουν τους κανόνες προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών, ωστόσο ο Σεχάι φέρεται να πήρε το έγγραφο και να το μετέφερε εκτός της αίθουσας, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του πρωθυπουργού Έντι Ράμα ζητά την παραδειγματική τιμωρία του αρχηγού του κόμματος της «Ευκαιρίας», καταθέτοντας αίτημα για αποβολή του από το Κοινοβούλιο για 60 ημέρες. Σύμφωνα με το αίτημα των Σοσιαλιστών, η πράξη του Σεχάι αποτελεί «σοβαρή και επαναλαμβανόμενη παραβίαση» των κοινοβουλευτικών κανόνων, ενώ υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου κινδύνευσε και υπάλληλος της Βουλής.
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, η σύμβουλος που προσπάθησε να τον σταματήσει και να ανακτήσει το έγγραφο έπεσε στις σκάλες και τραυματίστηκε. «Σε μια προσπάθεια να σταματήσει τον βουλευτή και να ανακτήσει το έγγραφο, έπεσε από τις σκάλες και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο αίτημα.
* παράνομη κατοχή ή υπεξαίρεση διαβαθμισμένων πληροφοριών,
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο ανήρτηση και ο ίδος ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα στον λογαριασμό του και δείχνει τον Σεχάι να κρατά το έγγραφο στα χέρια του και να βγαίνει γρήγορα από την αίθουσα, ενώ μια σύμβουλος του Κοινοβουλίου τον ακολουθεί τρέχοντας ζητώντας του να σταματήσει.
Το χαρτί το οποίο πήρε ο Σεχάι, αφορά τη συμφωνία μέσω της οποίας η Αλβανία αναμένεται να λάβει δάνειο ύψους 302 εκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Το έγγραφο περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες και, σύμφωνα με τις διαδικασίες του αλβανικού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές είχαν ενημερωθεί ότι μπορούσαν να το μελετήσουν μόνο εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου και αφού υπέγραφαν δήλωση εμπιστευτικότητας.
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκο Πελέσι, είχε ζητήσει από τους βουλευτές να τηρήσουν τους κανόνες προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών, ωστόσο ο Σεχάι φέρεται να πήρε το έγγραφο και να το μετέφερε εκτός της αίθουσας, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του πρωθυπουργού Έντι Ράμα ζητά την παραδειγματική τιμωρία του αρχηγού του κόμματος της «Ευκαιρίας», καταθέτοντας αίτημα για αποβολή του από το Κοινοβούλιο για 60 ημέρες. Σύμφωνα με το αίτημα των Σοσιαλιστών, η πράξη του Σεχάι αποτελεί «σοβαρή και επαναλαμβανόμενη παραβίαση» των κοινοβουλευτικών κανόνων, ενώ υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου κινδύνευσε και υπάλληλος της Βουλής.
Αίτημα για αποβολή 60 ημερών και παραπομπή στο SPAK
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, η σύμβουλος που προσπάθησε να τον σταματήσει και να ανακτήσει το έγγραφο έπεσε στις σκάλες και τραυματίστηκε. «Σε μια προσπάθεια να σταματήσει τον βουλευτή και να ανακτήσει το έγγραφο, έπεσε από τις σκάλες και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο αίτημα.
Κατηγορίες για πέντε ποινικά αδικήματαΠαράλληλα με την αποβολή, οι Σοσιαλιστές ζητούν την παραπομπή της υπόθεσης στην Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK). Το κυβερνών κόμμα υποστηρίζει ότι ο Σεχάι ενδέχεται να έχει διαπράξει πέντε ποινικά αδικήματα:
* παράνομη κατοχή ή υπεξαίρεση διαβαθμισμένων πληροφοριών,
* κλοπή ή παράνομη ιδιοποίηση εγγράφου,
* ληστεία λόγω χρήσης βίας ή απειλής,
* παρεμπόδιση δημόσιου λειτουργού κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
* παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία κρατικών μυστικών και της εθνικής ασφάλειας.
Οι Σοσιαλιστές υποστηρίζουν ότι η Ειδική Εισαγγελία θα πρέπει να εξετάσει αν η πράξη συνδέεται με πιθανή έκθεση ευαίσθητων κρατικών πληροφοριών.
Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο από το περιστατικό και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αγκρόν Σεχάι. Ο Αλβανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον επικεφαλής της «Mundësia» ως «κλέφτη απόρρητων εγγράφων» και κάλεσε τις εισαγγελικές αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο.
«Αυτός ο τύπος που κλέβει ένα απόρρητο έγγραφο και το σκάει αποδεικνύει ότι η φαυλότητα έρχεται με την ψυχή», ανέφερε ο Ράμα στην ανάρτησή του. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για την υπάλληλο που τραυματίστηκε, σημειώνοντας ότι «ευτυχώς γλίτωσε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς» από την προσπάθειά της να ανακτήσει το έγγραφο.
* ληστεία λόγω χρήσης βίας ή απειλής,
* παρεμπόδιση δημόσιου λειτουργού κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
* παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία κρατικών μυστικών και της εθνικής ασφάλειας.
Οι Σοσιαλιστές υποστηρίζουν ότι η Ειδική Εισαγγελία θα πρέπει να εξετάσει αν η πράξη συνδέεται με πιθανή έκθεση ευαίσθητων κρατικών πληροφοριών.
Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο από το περιστατικό και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αγκρόν Σεχάι. Ο Αλβανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον επικεφαλής της «Mundësia» ως «κλέφτη απόρρητων εγγράφων» και κάλεσε τις εισαγγελικές αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο.
Ράμα: «Έκλεψε απόρρητο έγγραφο και το έσκασε»
«Αυτός ο τύπος που κλέβει ένα απόρρητο έγγραφο και το σκάει αποδεικνύει ότι η φαυλότητα έρχεται με την ψυχή», ανέφερε ο Ράμα στην ανάρτησή του. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για την υπάλληλο που τραυματίστηκε, σημειώνοντας ότι «ευτυχώς γλίτωσε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς» από την προσπάθειά της να ανακτήσει το έγγραφο.
Ο Σεχάι υποστηρίζει ότι το επέστρεψεΑπό την μεριά του, ο Αγκρόν Σεχάι υποστηρίζει ότι επέστρεψε το έγγραφο στο Κοινοβούλιο ενώ ταυτόχρονα απορρίπτει τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
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