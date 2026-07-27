Η Ρουμανία απέλασε Ρώσο διπλωμάτη μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones
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Ρωσία Ρουμανία Πρέσβης Απέλαση drones

Η Ρουμανία απέλασε Ρώσο διπλωμάτη μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας γνωστοποίησε σήμερα ότι ενημέρωσε επίσημα τον Ρώσο πρεσβευτή για την απόφαση, αποδίδοντας την κίνηση στις συνεχείς παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου της χώρας

Η Ρουμανία απέλασε Ρώσο διπλωμάτη μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones
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Σε νέα κλιμάκωση των σχέσεων μεταξύ Ρουμανίας και Ρωσίας προχώρησε το Βουκουρέστι, ανακοινώνοντας την απέλαση διπλωμάτη της ρωσικής πρεσβείας, έπειτα από τις επανειλημμένες παραβιάσεις του ρουμανικού εναέριου χώρου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Όπως αναφέρει το Reuters, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας γνωστοποίησε σήμερα ότι ενημέρωσε επίσημα τον Ρώσο πρεσβευτή για την απόφαση, αποδίδοντας την κίνηση στις συνεχείς παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου της χώρας.

Η εξέλιξη έρχεται καθώς η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά της γειτονικής Ουκρανίας.


Τρία drones καταρρίφθηκαν μέσα σε τρεις ημέρες

Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψαν τρία drones μέσα σε διάστημα τριών ημερών, από την Παρασκευή έως και την Κυριακή, καθώς αυτά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας.

Η Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει βρεθεί αρκετές φορές αντιμέτωπη με περιστατικά που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ιδιαίτερα στις περιοχές που συνορεύουν με τον ποταμό Δούναβη.


Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες

Η ρωσική πρεσβεία στο Βουκουρέστι απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες» και υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία δεν έχει στρέψει ποτέ drones εναντίον στόχων στη Ρουμανία.

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Παράλληλα, η ρωσική πλευρά προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα ως απάντηση στην απέλαση του διπλωμάτη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια μέτρα εξετάζει.
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