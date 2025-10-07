Τζον Μαρτίνης: Ο Ελληνοαμερικανός επιστήμονας της κβαντικής φυσικής που πήρε το Νόμπελ Φυσικής

«Αν μπορέσουμε να κατασκευάσουμε έναν με επιτυχία» είχε δηλώσει τότε «αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό επίτευγμα με τεράστιο αντίκτυπο για την ανθρωπότητα».Πέντε χρόνια μετά ο επίμονος Ελληνοαμερικανός φυσικός η συνεισφορά του οποίου στην επιστήμη της Φυσικής και της κβαντομηχανικής έχει αναγνωριστεί διεθνώς, έλαβε μαζί με τους δύο συναδέλφους του την ύψιστη διάκριση της Σουηδικής Ακαδημίας για την δουλειά τους, το βραβείο Νόμπελ.