Γιατί ο Μητσοτάκης πηγαίνει σε εκλογές το 2027: Η συσπείρωση ψηφοφόρων και η στρατηγική εξάντλησης των αντιπάλων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να έχει καταλήξει εδώ και μέρες στην οριστική απόφαση να πάει ως το τέλος της κυβερνητικής θητείας της ΝΔ παρ’ ότι το φθινόπωρο και ο χειμώνας προμηνύονται ανηφορικοί για μια σειρά από λόγους