Γιατί ο Μητσοτάκης πηγαίνει σε εκλογές το 2027: Η συσπείρωση ψηφοφόρων και η στρατηγική εξάντλησης των αντιπάλων
Γιατί ο Μητσοτάκης πηγαίνει σε εκλογές το 2027: Η συσπείρωση ψηφοφόρων και η στρατηγική εξάντλησης των αντιπάλων
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να έχει καταλήξει εδώ και μέρες στην οριστική απόφαση να πάει ως το τέλος της κυβερνητικής θητείας της ΝΔ παρ’ ότι το φθινόπωρο και ο χειμώνας προμηνύονται ανηφορικοί για μια σειρά από λόγους
Στο πλαίσιο της δεξίωσης για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρεται να έδωσε μια είδηση ενώπιον των πολιτικών αρχηγών, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός θέλει να πάει σε εκλογές τον Μάιο του 2027. Και στην πρόσφατη συνέντευξή του στο Open άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής: δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Ομολογουμένως, οι βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που στοιχημάτιζαν για ημερομηνίες εντός του φθινοπώρου είχαν πιστέψει τον πρωθυπουργό ήδη λίγες μέρες νωρίτερα, ακούγοντάς τον να μιλά από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατανόησης άρχισαν πλέον να βάζουν στοιχήματα για Κυριακές του Απριλίου, του Μαΐου, του Ιουνίου, ακόμα και του Ιουλίου του 2027, επιχειρώντας να διερμηνεύσουν τις πρωθυπουργικές βουλές.
Ο κ. Μητσοτάκης πάντως φέρεται να έχει καταλήξει εδώ και μέρες στην οριστική απόφαση να πάει ως το τέλος της κυβερνητικής θητείας της ΝΔ και να εξαντλήσει και τη δεύτερη τετραετία του κυβερνώντος κόμματος, παρ’ ότι το φθινόπωρο και ο χειμώνας προμηνύονται ανηφορικοί για μια σειρά από λόγους. Δεν είναι τυχαίο ότι λόγω των εξελίξεων στον Κόλπο, ο κ. Μητσοτάκης «πάτησε» το κουμπί της επιπρόσθετης επιδότησης κατά 10 λεπτά/λίτρο στο diesel κίνησης για τον Αύγουστο, με κόστος 30 εκατ. για τον προϋπολογισμό. Την εν λόγω απόφαση του έχει επικοινωνήσει στον στενό του κύκλο εντός του Μεγάρου Μαξίμου και στο υπουργικό συμβούλιο-που συνεδριάζει εκ νέου στις 30 Ιουλίου-, ενώ αρκετοί κορυφαίοι της κυβέρνησης στοιχημάτιζαν εδώ και καιρό υπέρ της εξάντλησης της κυβερνητικής θητείας.
Κοινώς, οι δύο βασικές λέξεις που ανάγονται στη στρατηγική του πρωθυπουργού είναι «συσπείρωση» και «εξάντληση». Αρχής γενομένης από την πρώτη, το «ΘΕΜΑ» πολλές φορές έχει αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι αρκετά ρεαλιστής για να μην επιδιώκει να απευθυνθεί στο όλον του εκλογικού ακροατηρίου, αλλά περισσότερο επιδιώκει να μιλήσει ή να ξαναμιλήσει στο λεγόμενο «41%» που του έδωσε τις μεγάλες πλειοψηφίες το 2019 και το 2023.
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης φιλοδοξεί να επανασυσπειρώσει ψηφοφόρους της ΝΔ από το 2023, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται ακόμα στη δεξαμενή των αναποφάσιστων ή να φλερτάρουν με άλλα κόμματα: οι πιο δεξιόστροφοι με την Ελληνική Λύση ή τη Φωνή Λογικής, οι πιο κεντρώοι με το ΠΑΣΟΚ. Όσο για το κόμμα Σαμαρά, αυτό είναι κυοφορούμενο και άρα εικαζόμενο ως πολιτικό μέγεθος, αν και στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η τελική του δυναμική δεν θα είναι αυτή που προσδοκά ο πρώην πρωθυπουργός.
Στο Μέγαρο Μαξίμου «βλέπουν» τρεις κατηγορίες πρώην ψηφοφόρων της ΝΔ που αυτή τη στιγμή δεν δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το κυβερνών κόμμα. Η μια κατηγορία είναι άνθρωποι που εκτιμάται ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα ψηφίσουν εκ νέου της ΝΔ, έστω με τη λογική του μη χείρον βέλτιστον. Η δεύτερη κατηγορία είναι ταλαντευόμενοι ψηφοφόροι που αισθάνονται πλέον απομακρυσμένοι, προβληματίζονται έντονα, αλλά δεν θεωρούνται χαμένη ψήφος. Και τέλος, υπάρχει μια κατηγορία ψηφοφόρων, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πάρει οριστικό διαζύγιο από τη ΝΔ για μια σειρά από λόγους. Κάποιοι ενδεχομένως έχουν ήδη φύγει από την περίοδο των ευρωεκλογών, ενώ δεδομένα αυτοί αποτελούν εκλογική δεξαμενή για το κόμμα Σαμαρά που δεν θα εκδηλωθεί γρήγορα. Βασικό πρόβλημα των περισσότερων πολιτών εμφανίζεται ότι είναι η ακρίβεια και το διαθέσιμο εισόδημα και δευτευόντως υποθέσεις διαφθοράς που σκιάζουν το προφίλ της κυβέρνησης.
Ο άλλος λόγος που ο κ. Μητσοτάκης θα πάει ως το τέλος είναι η προοπτική εξάντλησης των πολιτικών του αντιπάλων. Σε κάθε ευκαιρία, ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η ΝΔ είναι κόμμα με ανθεκτικότητα μαραθωνοδρόμου και μπορεί να αντέξει σε υψηλές ταχύτητες μέχρι το τέλος της διαδρομής. Ήδη, λόγω της φημολογίας για πρόωρες εκλογές εκδηλώθηκαν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.
Ως αποτέλεσμα, ο κ. Μητσοτάκης απέκτησε ένα «αντίπαλον δέος» για να συγκρίνεται, ενώ στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία απομυθοποιήθηκε τάχιστα, με την εκλογική της επιρροή να βαίνει φθίνουσα. Ως προς το κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και η ΝΔ θα φτάσει μέχρι τέλους, υψώνοντας παράλληλα και αναχώματα στο στελεχιακό της δυναμικό για να αποφύγει την πλαγιοκόπηση από το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.
Η άνοδος στο Βελλίδειο συνιστά ορόσημο, καθώς η φετινή ΔΕΘ είναι de facto προεκλογική, ενώ και ο κ. Μητσοτάκης θα περιγράψει έναν σχεδιασμό με ορίζοντα τετραετίας. Η ομάδα προγράμματος της ΝΔ υπό τον Κωστή Χατζηδάκη δουλεύει ήδη με τακτικές συσκέψεις τη λεγόμενη «Ατζέντα 2030», σε επικοινωνία και με το υπουργείο Οικονομικών, ώστε ο πρωθυπουργός, μαζί με τις εξαγγελίες για την επόμενη χρονιά, να μπορεί να δεσμευθεί και για ορισμένα κεφαλαιώδη νούμερα μιας τρίτης τετραετίας, όπως έκανε προεκλογικά το 2023 για το ύψος του κατώτατου και του μέσου μισθού. Και βεβαίως, η κυβέρνηση «κόβει κορδέλες», με ορόσημο το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, καθώς παραδίδονται σημαντικά έργα υποδομής, ενώ την περασμένη Τρίτη παρουσιάστηκε το διάδοχο σχήμα του Ταμείου, το λεγόμενο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης εμβέλειας 23 δισ. και με ορίζοντα ως το 2030.
Ο κ. Μητσοτάκης πάντως φέρεται να έχει καταλήξει εδώ και μέρες στην οριστική απόφαση να πάει ως το τέλος της κυβερνητικής θητείας της ΝΔ και να εξαντλήσει και τη δεύτερη τετραετία του κυβερνώντος κόμματος, παρ’ ότι το φθινόπωρο και ο χειμώνας προμηνύονται ανηφορικοί για μια σειρά από λόγους. Δεν είναι τυχαίο ότι λόγω των εξελίξεων στον Κόλπο, ο κ. Μητσοτάκης «πάτησε» το κουμπί της επιπρόσθετης επιδότησης κατά 10 λεπτά/λίτρο στο diesel κίνησης για τον Αύγουστο, με κόστος 30 εκατ. για τον προϋπολογισμό. Την εν λόγω απόφαση του έχει επικοινωνήσει στον στενό του κύκλο εντός του Μεγάρου Μαξίμου και στο υπουργικό συμβούλιο-που συνεδριάζει εκ νέου στις 30 Ιουλίου-, ενώ αρκετοί κορυφαίοι της κυβέρνησης στοιχημάτιζαν εδώ και καιρό υπέρ της εξάντλησης της κυβερνητικής θητείας.
Συσπείρωση και εξάντλησηΗ επιλογή του κ. Μητσοτάκη δεν είναι τυχαία, ούτε και ενστικτώδης. Είναι επιλογή που δεν εξαντλείται στην περίφημη «θεσμικότητα» του πρωθυπουργού και στην εδραία του πεποίθηση του ότι οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να εξαντλούνται και οι κυβερνήσεις να κρίνονται για το έργο τους σε βάθος τετραετίας. Αντιθέτως, είναι προϊόν ανάλυσης, μελέτης με βάση ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία δημοσκοπήσεων που έρχονται τακτικά στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και μιας στρατηγικής προσέγγισης που σχετίζεται με το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον.
Κοινώς, οι δύο βασικές λέξεις που ανάγονται στη στρατηγική του πρωθυπουργού είναι «συσπείρωση» και «εξάντληση». Αρχής γενομένης από την πρώτη, το «ΘΕΜΑ» πολλές φορές έχει αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι αρκετά ρεαλιστής για να μην επιδιώκει να απευθυνθεί στο όλον του εκλογικού ακροατηρίου, αλλά περισσότερο επιδιώκει να μιλήσει ή να ξαναμιλήσει στο λεγόμενο «41%» που του έδωσε τις μεγάλες πλειοψηφίες το 2019 και το 2023.
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης φιλοδοξεί να επανασυσπειρώσει ψηφοφόρους της ΝΔ από το 2023, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται ακόμα στη δεξαμενή των αναποφάσιστων ή να φλερτάρουν με άλλα κόμματα: οι πιο δεξιόστροφοι με την Ελληνική Λύση ή τη Φωνή Λογικής, οι πιο κεντρώοι με το ΠΑΣΟΚ. Όσο για το κόμμα Σαμαρά, αυτό είναι κυοφορούμενο και άρα εικαζόμενο ως πολιτικό μέγεθος, αν και στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η τελική του δυναμική δεν θα είναι αυτή που προσδοκά ο πρώην πρωθυπουργός.
Στο Μέγαρο Μαξίμου «βλέπουν» τρεις κατηγορίες πρώην ψηφοφόρων της ΝΔ που αυτή τη στιγμή δεν δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το κυβερνών κόμμα. Η μια κατηγορία είναι άνθρωποι που εκτιμάται ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα ψηφίσουν εκ νέου της ΝΔ, έστω με τη λογική του μη χείρον βέλτιστον. Η δεύτερη κατηγορία είναι ταλαντευόμενοι ψηφοφόροι που αισθάνονται πλέον απομακρυσμένοι, προβληματίζονται έντονα, αλλά δεν θεωρούνται χαμένη ψήφος. Και τέλος, υπάρχει μια κατηγορία ψηφοφόρων, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πάρει οριστικό διαζύγιο από τη ΝΔ για μια σειρά από λόγους. Κάποιοι ενδεχομένως έχουν ήδη φύγει από την περίοδο των ευρωεκλογών, ενώ δεδομένα αυτοί αποτελούν εκλογική δεξαμενή για το κόμμα Σαμαρά που δεν θα εκδηλωθεί γρήγορα. Βασικό πρόβλημα των περισσότερων πολιτών εμφανίζεται ότι είναι η ακρίβεια και το διαθέσιμο εισόδημα και δευτευόντως υποθέσεις διαφθοράς που σκιάζουν το προφίλ της κυβέρνησης.
Ο άλλος λόγος που ο κ. Μητσοτάκης θα πάει ως το τέλος είναι η προοπτική εξάντλησης των πολιτικών του αντιπάλων. Σε κάθε ευκαιρία, ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η ΝΔ είναι κόμμα με ανθεκτικότητα μαραθωνοδρόμου και μπορεί να αντέξει σε υψηλές ταχύτητες μέχρι το τέλος της διαδρομής. Ήδη, λόγω της φημολογίας για πρόωρες εκλογές εκδηλώθηκαν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.
Ως αποτέλεσμα, ο κ. Μητσοτάκης απέκτησε ένα «αντίπαλον δέος» για να συγκρίνεται, ενώ στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία απομυθοποιήθηκε τάχιστα, με την εκλογική της επιρροή να βαίνει φθίνουσα. Ως προς το κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και η ΝΔ θα φτάσει μέχρι τέλους, υψώνοντας παράλληλα και αναχώματα στο στελεχιακό της δυναμικό για να αποφύγει την πλαγιοκόπηση από το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.
Γκάζι μέχρι τέλουςΜε αυτά τα δεδομένα, ο κ. Μητσοτάκης θα πορευτεί και τους επόμενους μήνες με το πόδι στο γκάζι. Αύριο Τρίτη προγραμματίζει εξόρμηση σε Λέρο και Αγαθονήσι. Αυτονόητα τον Αύγουστο οι ρυθμοί θα πέσουν, όμως μετά τις 25 Αυγούστου θα ανέβουν απότομα. Στις 27 Αυγούστου ο κ. Μητσοτάκης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη για την ετήσια σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς ενόψει ΔΕΘ, ενώ θα γίνει και μια μεγάλη εκδήλωση παρουσίασης και κωδικοποίησης του κυβερνητικού έργου στο Μέγαρο Μουσικής. Εκείνες τις μέρες θα εγκαινιαστεί εν τέλει και επισήμως η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ θα εκδράμουν και τα κλιμάκια της ΝΔ σε όλους τους νομούς της Μακεδονίας ενόψει της Έκθεσης.
Η άνοδος στο Βελλίδειο συνιστά ορόσημο, καθώς η φετινή ΔΕΘ είναι de facto προεκλογική, ενώ και ο κ. Μητσοτάκης θα περιγράψει έναν σχεδιασμό με ορίζοντα τετραετίας. Η ομάδα προγράμματος της ΝΔ υπό τον Κωστή Χατζηδάκη δουλεύει ήδη με τακτικές συσκέψεις τη λεγόμενη «Ατζέντα 2030», σε επικοινωνία και με το υπουργείο Οικονομικών, ώστε ο πρωθυπουργός, μαζί με τις εξαγγελίες για την επόμενη χρονιά, να μπορεί να δεσμευθεί και για ορισμένα κεφαλαιώδη νούμερα μιας τρίτης τετραετίας, όπως έκανε προεκλογικά το 2023 για το ύψος του κατώτατου και του μέσου μισθού. Και βεβαίως, η κυβέρνηση «κόβει κορδέλες», με ορόσημο το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, καθώς παραδίδονται σημαντικά έργα υποδομής, ενώ την περασμένη Τρίτη παρουσιάστηκε το διάδοχο σχήμα του Ταμείου, το λεγόμενο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης εμβέλειας 23 δισ. και με ορίζοντα ως το 2030.
Γκρίζες ζώνεςΟ ορίζοντας της κυβέρνησης πάντως δεν είναι ανέφελος. Εκτός από τις αναταράξεις του πολέμου, η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί ένα περιβάλλον σκανδαλολογίας και ποινικών εξελίξεων. Το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει τον Οκτώβριο για την παραπομπή ή μη σε δίκη του πρώην υπουργού Χρήστου Τριαντοπούλου για το «μπάζωμα» στα Τέμπη, ενώ στις αρχές Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι δίκες των 4 βουλευτών της ΝΔ που διώκονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βάλει στο μικροσκόπιο τα περίφημα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης« για πιθανές υπερκοστολογήσεις.
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