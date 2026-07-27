Κατερίνα Καινούργιου: Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου, έγραψε κάτω από φωτογραφία του συντρόφου της με την κόρη τους
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Κατερίνα Καινούργιου Παναγιώτης Κουτσουμπής Κόρη

Κατερίνα Καινούργιου: Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου, έγραψε κάτω από φωτογραφία του συντρόφου της με την κόρη τους

Η παρουσιάστρια και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απέκτησαν τον Απρίλιο το πρώτο τους παιδί

Κατερίνα Καινούργιου: Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου, έγραψε κάτω από φωτογραφία του συντρόφου της με την κόρη τους
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ
Ως τον καλύτερο μπαμπά του κόσμου χαρακτήρισε η Κατερίνα Καινούργιου τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, που πόζαρε αγκαλιά με την κόρη τους.

Ο σύντροφος της παρουσιάστριας δημοσίευσε την Κυριακή 26 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μία κοινή φωτογραφία με την κόρη τους, ποζάροντας στην Αντίπαρο, όπου κάνουν τελευταία οικογενειακές διακοπές.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που σχολίασαν κάτω από τη δημοσίευση του Παναγιώτη Κουτσουμπή ήταν και η ίδια η παρουσιάστρια, η οποία έγραψε χαρακτηριστικά «ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου».

Δείτε την ανάρτησή του 


Κατερίνα Καινούργιου: Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου, έγραψε κάτω από φωτογραφία του συντρόφου της με την κόρη τους
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ

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