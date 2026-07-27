Αυστρία: Αύξηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, από έξι σε εννέα μήνες, προωθεί η κυβέρνηση
ΚΟΣΜΟΣ
Αυστρία Στρατιωτική θητεία Κρίστιαν Στόκερ

Αυστρία: Αύξηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, από έξι σε εννέα μήνες, προωθεί η κυβέρνηση

«Οι συνθήκες ασφαλείας άλλαξαν ριζικά τα τελευταία χρόνια… Το όνειρο διαρκούς ειρήνης στην Ευρώπη έγινε κομμάτια με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ

Αυστρία: Αύξηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, από έξι σε εννέα μήνες, προωθεί η κυβέρνηση
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Η κυβέρνηση της Αυστρίας γνωστοποίησε σήμερα ότι σκοπεύει να αυξήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία κατά τρεις μήνες, από τους έξι στους εννέα.

Ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός θα έχει διαβουλεύσεις με το ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας (FPÖ) και τους Πράσινους, καθώς για να εγκριθεί η μεταρρύθμιση απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στη Βουλή. Η αυστριακή κυβέρνηση εκτιμά πως το μέτρο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

«Οι συνθήκες ασφαλείας άλλαξαν ριζικά τα τελευταία χρόνια… Το όνειρο διαρκούς ειρήνης στην Ευρώπη έγινε κομμάτια με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ σε συνέντευξη Τύπου στο Σάλτσμπουργκ.

Σε αυτήν την παραδοσιακά ουδέτερη χώρα της κεντρικής Ευρώπης, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, οι ένοπλες δυνάμεις είναι επιφορτισμένες κυρίως με την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (όπως π.χ. η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών) ή με συνοριακές περιπολίες για τον εντοπισμό παράτυπων μεταναστών.
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