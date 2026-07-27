Έστειλε χρήματα σε φίλο κατά λάθος, τα πήρε πίσω, αλλά «χρεώθηκε» φόρο δωρεάς: Γιατί η επιστροφή δεν σβήνει τη φορολογική υποχρέωση

Η ΔΕΔ ξεκαθαρίζει ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν σβήνει τον φόρο - Για να ακυρωθεί η συναλλαγή απαιτείται δικαστική απόφαση, ενώ η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από τη στιγμή της μεταφοράς των χρημάτων