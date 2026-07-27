Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα, στην όπερα Κάρμεν σε φεστιβάλ στην Αυστρία
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα, στην όπερα Κάρμεν σε φεστιβάλ στην Αυστρία
Η όπερα του Μπιζέ που παρουσιάστηκε στο Σάλτσμπουργκ ήταν σε μουσική διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή - Σήμερα η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Καγκελάριο της Αυστρίας
Στην Αυστρία ταξίδεψε το Σάββατο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα της όπερας Κάρμεν του Μπιζέ σε μουσική διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή.
Η διάσημη όπερα παρουσιάστηκε στην πρεμιέρα του φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ.
Στην πρεμιέρα παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Αυστρίας, Αλεξάντερ φαν Μπέλεν, o Καγκελάριος της χώρας, Κρίστιαν Στόκερ, με τον οποίο ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί σήμερα το πρωί.
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Η διάσημη όπερα παρουσιάστηκε στην πρεμιέρα του φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ.
Στην πρεμιέρα παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Αυστρίας, Αλεξάντερ φαν Μπέλεν, o Καγκελάριος της χώρας, Κρίστιαν Στόκερ, με τον οποίο ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί σήμερα το πρωί.
Δείτε φωτογραφίες
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