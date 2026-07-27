Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα, στην όπερα Κάρμεν σε φεστιβάλ στην Αυστρία

Η όπερα του Μπιζέ που παρουσιάστηκε στο Σάλτσμπουργκ ήταν σε μουσική διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή - Σήμερα η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Καγκελάριο της Αυστρίας