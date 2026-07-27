Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Εννέα κρούσματα σαλμονέλας και στην Αττική, είχαν φάει όλοι στο ίδιο μαγαζί
Εννέα κρούσματα σαλμονέλας και στην Αττική, είχαν φάει όλοι στο ίδιο μαγαζί
Ανάμεσά τους ήταν και δύο παιδιά - Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Νίκαιας
Μετά τα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, εννέα περιστατικά σαλμονέλας προσήλθαν στο νοσοκομείο Νίκαιας εχθές Κυριακή (26/7) για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.
Επτά άτομα και δύο παιδιά βρέθηκαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, είχαν φάει από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες και οι εννέα είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο.
Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο Λαμίας.
Επτά άτομα και δύο παιδιά βρέθηκαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, είχαν φάει από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες και οι εννέα είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο.
Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο Λαμίας.
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