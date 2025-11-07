Προϋπολογισμός-ρεκόρ για τη Ρεάλ: 1,248 δισ. ευρώ χάρη στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου
Η Ρεάλ Μαδρίτης θα παρουσιάσει τον πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της ιστορίας της για τη σεζόν 2025/26, με το ανακαινισμένο Σαντιάγκο Μπερναμπέου να αναδεικνύεται ως η βασική χρηματοδοτική «ατμομηχανή» του συλλόγου
Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να παρουσιάσει στους εκπροσώπους των μελών της έναν προϋπολογισμό-ρεκόρ για τη σεζόν 2025/26, ο οποίος ανέρχεται σε 1,248 δισ. ευρώ σε τακτικά έσοδα (χωρίς να υπολογίζονται οι μεταγραφές). Πρόκειται για το πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό που έχει ποτέ υποβληθεί σε Συνέλευση του συλλόγου, με την ανάπτυξη να οφείλεται κυρίως στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.
Η πρόβλεψη περιλαμβάνει αύξηση 63,5 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2024/25 (+5%). Η αύξηση αυτή βασίζεται σε δύο πυλώνες: την εκμετάλλευση του Σαντιάγκο Μπερναμπέου και τις νέες εμπορικές συμφωνίες. Το στάδιο πλέον μετατρέπεται στον οικονομικό κινητήρα του συλλόγου, ικανό να δημιουργεί έσοδα ανεξάρτητα από το αγωνιστικό καλεντάρι.
Η εκμετάλλευση του ανακαινισμένου Μπερναμπέου άφησε ήδη το αποτύπωμά της στα κλειστά οικονομικά στοιχεία του 2024/25. Μόνο από τις νέες δραστηριότητες του χώρου (εξαιρουμένων των παραδοσιακών εισιτηρίων και των VIP θέσεων αγώνων), ο σύλλογος εισέπραξε 79,1 εκατομμύρια ευρώ, προερχόμενα από το τουριστικό πρόγραμμα του Tour Bernabéu (52,6 εκατ.), τις συναυλίες και εκδηλώσεις (15,4 εκατ.) και τη γαστρονομία (10,3 εκατ.).
Για τη σεζόν 2025/26, ο προϋπολογισμός προβλέπει ένα επιπλέον άλμα στα έσοδα, χάρη στην πλήρη ενεργοποίηση των χώρων εστίασης, την ανάπτυξη των VIP χώρων και τη φιλοξενία διεθνών εκδηλώσεων. Ο σύλλογος αναμένει ότι τα έσοδα από «Μέλη και Στάδιο» θα αυξηθούν από τα 326,8 εκατ. ευρώ στα 402,4 εκατ. ευρώ (+75,6 εκατ. ευρώ).
