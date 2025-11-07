H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ

Με μισθοδοσίες που δεν ξεπερνούσαν τις 18.000 ευρώ το χρόνο, ο υπαρχιφύλακας έκανε αγορές άνω των 160.000 ευρώ - Η ανώνυμη καταγγελία που κίνησε την έρευνα, οι λέξεις - κλειδιά που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος και οι ταρίφες για την κοκαΐνη