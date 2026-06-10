Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Στον βυθό του Αποκόρωνα το «Φολέγανδρος» για το καταδυτικό πάρκο της Κρήτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στον βυθό του Αποκόρωνα το «Φολέγανδρος» για το καταδυτικό πάρκο της Κρήτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Είναι το δεύτερο πλοίο που βυθίστηκε στο καταδυτικό πάρκο του Δήμου, το πρώτο ήταν το «Νέστωρ» ενώ έχουν ποντιστεί και 40 τεχνικοί ύφαλοι
Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν το πρωί της Τετάρτης (10/6) στον Ομπρόσγιαλο του Αποκόρωνα Χανίων, όπου πραγματοποιήθηκε η πόντιση του παροπλισμένου πλοίου «Φολέγανδρος» σε προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας ακόμη κρίσιμης φάσης του πρώτου καταδυτικού πάρκου στην Κρήτη.
Σύμφωνα με το creta24.gr το «Φολέγανδρος» είναι το δεύτερο πλοίο που βυθίστηκε στο καταδυτικό πάρκο του Δήμου, το πρώτο ήταν το «Νέστωρ» ενώ έχουν ποντιστεί και 40 τεχνικοί ύφαλοι.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Ναυστάθμου Κρήτης, του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και των αρμόδιων Αρχών και τοπικών φορέων, ενώ για λόγους ασφαλείας η θαλάσσια περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Το kriti360.gr κατέγραψε τη διαδικασία βύθισης του πλοίου:
Το καταδυτικό πάρκο λειτουργεί υπό αυστηρό καθεστώς προστασίας και απαγόρευσης αλιείας, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση του θαλάσσιου οικοσυστήματος, το οποίο ήδη φιλοξενεί σημαντική βιοποικιλότητα.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη, στις 29 Ιουνίου αναμένεται να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο ο κανονισμός λειτουργίας του πάρκου, με στόχο -όπως ανέφερε- την έναρξη λειτουργίας του εντός του έτους.
Σύμφωνα με το creta24.gr το «Φολέγανδρος» είναι το δεύτερο πλοίο που βυθίστηκε στο καταδυτικό πάρκο του Δήμου, το πρώτο ήταν το «Νέστωρ» ενώ έχουν ποντιστεί και 40 τεχνικοί ύφαλοι.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Ναυστάθμου Κρήτης, του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και των αρμόδιων Αρχών και τοπικών φορέων, ενώ για λόγους ασφαλείας η θαλάσσια περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Το kriti360.gr κατέγραψε τη διαδικασία βύθισης του πλοίου:
Το καταδυτικό πάρκο λειτουργεί υπό αυστηρό καθεστώς προστασίας και απαγόρευσης αλιείας, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση του θαλάσσιου οικοσυστήματος, το οποίο ήδη φιλοξενεί σημαντική βιοποικιλότητα.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη, στις 29 Ιουνίου αναμένεται να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο ο κανονισμός λειτουργίας του πάρκου, με στόχο -όπως ανέφερε- την έναρξη λειτουργίας του εντός του έτους.
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