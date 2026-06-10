Στον βυθό του Αποκόρωνα το «Φολέγανδρος» για το καταδυτικό πάρκο της Κρήτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Χανιά Καταδυτικό κέντρο

Στον βυθό του Αποκόρωνα το «Φολέγανδρος» για το καταδυτικό πάρκο της Κρήτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Είναι το δεύτερο πλοίο που βυθίστηκε στο καταδυτικό πάρκο του Δήμου, το πρώτο ήταν το «Νέστωρ» ενώ έχουν ποντιστεί και 40 τεχνικοί ύφαλοι

Στον βυθό του Αποκόρωνα το «Φολέγανδρος» για το καταδυτικό πάρκο της Κρήτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
8 ΣΧΟΛΙΑ
Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν το πρωί της Τετάρτης (10/6) στον Ομπρόσγιαλο του Αποκόρωνα Χανίων, όπου πραγματοποιήθηκε η πόντιση του παροπλισμένου πλοίου «Φολέγανδρος» σε προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας ακόμη κρίσιμης φάσης του πρώτου καταδυτικού πάρκου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το creta24.gr το «Φολέγανδρος» είναι το δεύτερο πλοίο που βυθίστηκε στο καταδυτικό πάρκο του Δήμου, το πρώτο ήταν το «Νέστωρ» ενώ έχουν ποντιστεί και 40 τεχνικοί ύφαλοι.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Ναυστάθμου Κρήτης, του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και των αρμόδιων Αρχών και τοπικών φορέων, ενώ για λόγους ασφαλείας η θαλάσσια περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Το kriti360.gr κατέγραψε τη διαδικασία βύθισης του πλοίου:



Το καταδυτικό πάρκο λειτουργεί υπό αυστηρό καθεστώς προστασίας και απαγόρευσης αλιείας, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση του θαλάσσιου οικοσυστήματος, το οποίο ήδη φιλοξενεί σημαντική βιοποικιλότητα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη, στις 29 Ιουνίου αναμένεται να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο ο κανονισμός λειτουργίας του πάρκου, με στόχο -όπως ανέφερε- την έναρξη λειτουργίας του εντός του έτους.

Στον βυθό του Αποκόρωνα το «Φολέγανδρος» για το καταδυτικό πάρκο της Κρήτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στον βυθό του Αποκόρωνα το «Φολέγανδρος» για το καταδυτικό πάρκο της Κρήτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στον βυθό του Αποκόρωνα το «Φολέγανδρος» για το καταδυτικό πάρκο της Κρήτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης