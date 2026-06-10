Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, δείτε βίντεο
Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, δείτε βίντεο
Την είδηση γνωστοποίησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών ο οποίος ανέφερε ότι μόλις εντοπίστηκαν τα ζώα κινητοποιήθηκε η Υπηρεσία Φύλαξης του ιδρύματος
Αναστάτωση προκάλεσε η εμφάνιση αγριογούρουνων στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Πατρών, με την υπηρεσία φύλαξης να επεμβαίνει άμεσα για την απομάκρυνσή τους από τον χώρο.
Την είδηση γνωστοποίησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, ο οποίος ανέφερε ότι μόλις εντοπίστηκαν τα ζώα κινητοποιήθηκε η Υπηρεσία Φύλαξης του ιδρύματος, προκειμένου να διαχειριστεί το περιστατικό και να απομακρύνει τα αγριογούρουνα.
Σε σχετική ανάρτησή του, ο κ. Μπούρας σχολίασε το περιστατικό αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αυτά είναι από τα καλά/κακά της εξοχής και μιας καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης.»
Την είδηση γνωστοποίησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, ο οποίος ανέφερε ότι μόλις εντοπίστηκαν τα ζώα κινητοποιήθηκε η Υπηρεσία Φύλαξης του ιδρύματος, προκειμένου να διαχειριστεί το περιστατικό και να απομακρύνει τα αγριογούρουνα.
Σε σχετική ανάρτησή του, ο κ. Μπούρας σχολίασε το περιστατικό αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αυτά είναι από τα καλά/κακά της εξοχής και μιας καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης.»
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