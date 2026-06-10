Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, δείτε βίντεο
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Πανεπιστήμιο Πατρών Πάτρα Αγριογούρουνα

Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, δείτε βίντεο

Την είδηση γνωστοποίησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών ο οποίος ανέφερε ότι μόλις εντοπίστηκαν τα ζώα κινητοποιήθηκε η Υπηρεσία Φύλαξης του ιδρύματος

Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, δείτε βίντεο
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Αναστάτωση προκάλεσε η εμφάνιση αγριογούρουνων στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Πατρών, με την υπηρεσία φύλαξης να επεμβαίνει άμεσα για την απομάκρυνσή τους από τον χώρο.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, ο οποίος ανέφερε ότι μόλις εντοπίστηκαν τα ζώα κινητοποιήθηκε η Υπηρεσία Φύλαξης του ιδρύματος, προκειμένου να διαχειριστεί το περιστατικό και να απομακρύνει τα αγριογούρουνα.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο κ. Μπούρας σχολίασε το περιστατικό αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αυτά είναι από τα καλά/κακά της εξοχής και μιας καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης.»

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