Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα ΗΠΑ Αεροπλανοφόρο Εξοπλισμός Σι Τζινπίνγκ

Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο της Κίνας σηματοδοτεί την είσοδο σε μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος και πολεμικού ανταγωνισμού

Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Γιάννης Χαραμίδης
183 ΣΧΟΛΙΑ
Το νεότερο και πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της Κίνας τέθηκε επίσημα σε υπηρεσία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ισχύος στην Ουάσιγκτον. Το «Φουτζιάν» (Fujian), το τρίτο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του κινεζικού στόλου, αποτελεί το κορυφαίο επίτευγμα της στρατιωτικής ναυπηγικής της χώρας και το πιο φιλόδοξο βήμα του Πεκίνου στην προσπάθεια να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη θάλασσα.

Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ παρέστη στην τελετή ένταξης του πλοίου στο στρατιωτικό λιμάνι της Σάνια, στο νησί Χαϊνάν. Η κρατική τηλεόραση CCTV μετέδωσε εικόνες από τη σημαία να υψώνεται στο κατάστρωμα, ενώ ο Κινέζος ηγέτης επιθεωρούσε τους χώρους του πλοίου και, συμβολικά, πάτησε ο ίδιος το κουμπί του καταπέλτη εκτόξευσης.



Περισσότεροι από 2.000 αξιωματικοί και εργάτες των ναυπηγείων παρακολούθησαν από τις εξέδρες, σε μια τελετή που θύμιζε περισσότερο επίδειξη δύναμης παρά στρατιωτική διαδικασία. Το «Φουτζιάν» είναι το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο με ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες (EMALS) - την ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιεί μόνο ένα ακόμη πλοίο παγκοσμίως, το αμερικανικό «USS Gerald R. Ford».



Το σύστημα επιτρέπει την απογείωση βαρέων μαχητικών με περισσότερα καύσιμα και οπλισμό, αυξάνοντας την ακτίνα δράσης και τη δύναμη πυρός. Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα, η απόφαση για την υιοθέτηση του EMALS ήταν προσωπική επιλογή του Σι Τζινπίνγκ.

Στο κατάστρωμα του πλοίου διακρίνονται τρεις θέσεις εκτόξευσης, καθώς και τα νέα κινεζικά μαχητικά J-35, J-15T και KJ-600. Πλάι του, το δεύτερο κινεζικό αεροπλανοφόρο «Σαντόνγκ» είχε τοποθετηθεί συμβολικά για να ενισχύσει την εικόνα μιας χώρας που εισέρχεται δυναμικά στο «κλαμπ» των μεγάλων ναυτικών δυνάμεων.

Το «Φουτζιάν» καθελκύστηκε το 2022 και άρχισε θαλάσσιες δοκιμές το 2024. Με εκτόπισμα 80.000 τόνων, πλησιάζει σε μέγεθος τα αμερικανικά πλοία κλάσης «Νίμιτς» των 97.000 τόνων. Είναι επίσης το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο χωρίς τη χαρακτηριστική «ράμπα» τύπου ski jump, στοιχείο που θεωρείται ορόσημο τεχνολογικής αυτονομίας.

Η είδηση της ένταξής του προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα. Το hashtag «Το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο με ηλεκτρομαγνητικό καταπέλτη τίθεται σε υπηρεσία» συγκέντρωσε πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μία ώρα.


Η Κίνα έχει πλέον τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο ως προς τον αριθμό πλοίων. Τα κινεζικά ναυπηγεία κατασκευάζουν πολεμικά με ρυθμό που καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να ακολουθήσει.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διαθέτουν σαφές τεχνολογικό προβάδισμα, καθώς και περισσότερα πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα που μπορούν να επιχειρούν απεριόριστα στη θάλασσα. Αντίθετα, το «Φουτζιάν» κινείται με συμβατικά καύσιμα και χρειάζεται ανεφοδιασμό, είτε σε λιμάνι είτε εν πλω.

Δύο πρώην αξιωματικοί του αμερικανικού ναυτικού εκτίμησαν ότι, παρά την εντυπωσιακή του τεχνολογία, οι ρυθμοί αεροπορικών επιχειρήσεων του «Φουτζιάν» ίσως φθάνουν μόλις το 60% ενός αμερικανικού αεροπλανοφόρου ηλικίας πενήντα ετών, λόγω της διάταξης του καταστρώματος.

Η Κίνα δεν σταματά εδώ. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ναυπήγηση του επόμενου αεροπλανοφόρου, γνωστού προσωρινά ως Type 004, το οποίο αναμένεται να φέρει και αυτό σύστημα EMALS αλλά να είναι πυρηνοκίνητο.

Αν το «Φουτζιάν» είναι το σύμβολο της κινεζικής υπερηφάνειας, το Type 004 προμηνύει τη φιλοδοξία για πλήρη ισορροπία δυνάμεων στον Ειρηνικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπαράζ ερευνών στα Βορίζια: Συλλήψεις, οπλοστάσια και προσαγωγές - Τι υποστηρίζει ο 48χρονος από την οικογένεια του Καργάκη που συνελήφθη

H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ

Γιάννης Γαλάτης: Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες
Γιάννης Χαραμίδης
183 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης