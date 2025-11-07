Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο της Κίνας σηματοδοτεί την είσοδο σε μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος και πολεμικού ανταγωνισμού
Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ παρέστη στην τελετή ένταξης του πλοίου στο στρατιωτικό λιμάνι της Σάνια, στο νησί Χαϊνάν. Η κρατική τηλεόραση CCTV μετέδωσε εικόνες από τη σημαία να υψώνεται στο κατάστρωμα, ενώ ο Κινέζος ηγέτης επιθεωρούσε τους χώρους του πλοίου και, συμβολικά, πάτησε ο ίδιος το κουμπί του καταπέλτη εκτόξευσης.
BREAKING: China’s Fujian (Type 003) aircraft carrier is officially commissioned today with President Xi Jinping attending the ceremony. pic.twitter.com/yoP7ron0pZ— Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) November 7, 2025
Περισσότεροι από 2.000 αξιωματικοί και εργάτες των ναυπηγείων παρακολούθησαν από τις εξέδρες, σε μια τελετή που θύμιζε περισσότερο επίδειξη δύναμης παρά στρατιωτική διαδικασία. Το «Φουτζιάν» είναι το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο με ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες (EMALS) - την ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιεί μόνο ένα ακόμη πλοίο παγκοσμίως, το αμερικανικό «USS Gerald R. Ford».
USS Gerald R. Ford (CVN 78) transits the Strait of Gibraltar. ⚓🌍— U.S. Navy (@USNavy) July 30, 2025
Gerald R. Ford, a first-in-class aircraft carrier and deployed flagship of Carrier Strike Group Twelve, is on a scheduled deployment in the U.S. 6th Fleet area of operations.
📸 MC2 Maxwell Orlosky#USNavy… pic.twitter.com/AJGOycecnt
Το σύστημα επιτρέπει την απογείωση βαρέων μαχητικών με περισσότερα καύσιμα και οπλισμό, αυξάνοντας την ακτίνα δράσης και τη δύναμη πυρός. Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα, η απόφαση για την υιοθέτηση του EMALS ήταν προσωπική επιλογή του Σι Τζινπίνγκ.
President Xi Jinping on Wednesday attended the commissioning and flag-presenting ceremony of the Fujian, China's third aircraft carrier, and the first in the world that equipped with fully functional electromagnetic catapults, in south China's Hainan Province. pic.twitter.com/rd6GMfJf0l— Ambassador Chen Song (@PRCAmbNepal) November 7, 2025
Το «Φουτζιάν» καθελκύστηκε το 2022 και άρχισε θαλάσσιες δοκιμές το 2024. Με εκτόπισμα 80.000 τόνων, πλησιάζει σε μέγεθος τα αμερικανικά πλοία κλάσης «Νίμιτς» των 97.000 τόνων. Είναι επίσης το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο χωρίς τη χαρακτηριστική «ράμπα» τύπου ski jump, στοιχείο που θεωρείται ορόσημο τεχνολογικής αυτονομίας.
Η είδηση της ένταξής του προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα. Το hashtag «Το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο με ηλεκτρομαγνητικό καταπέλτη τίθεται σε υπηρεσία» συγκέντρωσε πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μία ώρα.
China's first catapult-equipped aircraft carrier, the #Fujian, was commissioned into the PLA Navy on Nov 5, 2025, marking China's entry into the three-carrier era. #GTGraphic pic.twitter.com/ivVY6ZTel0— Global Times (@globaltimesnews) November 7, 2025
Η Κίνα έχει πλέον τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο ως προς τον αριθμό πλοίων. Τα κινεζικά ναυπηγεία κατασκευάζουν πολεμικά με ρυθμό που καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να ακολουθήσει.
Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διαθέτουν σαφές τεχνολογικό προβάδισμα, καθώς και περισσότερα πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα που μπορούν να επιχειρούν απεριόριστα στη θάλασσα. Αντίθετα, το «Φουτζιάν» κινείται με συμβατικά καύσιμα και χρειάζεται ανεφοδιασμό, είτε σε λιμάνι είτε εν πλω.
Aircraft Carrier Fujian, Commissioned！— China Military Bugle (@ChinaMilBugle) November 7, 2025
China's PLANS Fujian (Hull 18), the first catapult-assisted aircraft carrier, was officially commissioned on Nov. 5, 2025. With a full-load displacement of over 80,000 metric tons and electromagnetic catapult launch and recovery… pic.twitter.com/LjWAGB2GTH
Η Κίνα δεν σταματά εδώ. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ναυπήγηση του επόμενου αεροπλανοφόρου, γνωστού προσωρινά ως Type 004, το οποίο αναμένεται να φέρει και αυτό σύστημα EMALS αλλά να είναι πυρηνοκίνητο.
Αν το «Φουτζιάν» είναι το σύμβολο της κινεζικής υπερηφάνειας, το Type 004 προμηνύει τη φιλοδοξία για πλήρη ισορροπία δυνάμεων στον Ειρηνικό.
