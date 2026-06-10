«Κοιμόμουν στο σαλόνι, δεν ξέρω ποιος τους σκότωσε»: Τι ισχυρίζεται ο Ιταλός για το βράδυ του διπλού φονικού στο Αίγιο
«Κοιμόμουν στο σαλόνι, δεν ξέρω ποιος τους σκότωσε»: Τι ισχυρίζεται ο Ιταλός για το βράδυ του διπλού φονικού στο Αίγιο
Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα, ωστόσο έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της
Τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο σπίτι στον Λόγγο Αιγίου, όπου βρέθηκαν νεκροί η 54χρονη σύντροφός του και ο 26χρονος γιος της, έδωσε ο Ιταλός που έχει συλληφθεί και κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση.
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό κατά τη διάρκεια της νύχτας και ήταν ο ίδιος που εντόπισε τα δύο θύματα νεκρά το πρωί.
«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την 54χρονη και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα γύρω στις 7:30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10:00 πήγα στο υπνοδωμάτιο μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με γιατρό στις 11:00, αλλά δεν ήταν εκεί. Πιο μετά τους αναζήτησα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου, κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας», είπε στους αστυνομικούς ο 65χρονος.
Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα, ωστόσο έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της. Νωρίτερα, είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα αεροβόλο όπλο.
Επίσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην αυλή απλωμένο ένα φρεσκοπλυμένο εσώρουχο το οποίο φέρεται να έχει ισχνά ίχνη που παραπέμπουν σε αίμα. Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι, κατά την εξέταση του υπόπτου, οι αστυνομικοί παρατήρησαν μια έντονη οσμή οινοπνεύματος.
Αρχικά θεώρησαν πως ο άντρας ίσως έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο η εικόνα του δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Αυτό που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο ο άνδρας να έπλυνε τα χέρια και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.
Επιπλέον είναι και οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την εξέταση. Όπως ανέφεραν στο protothema.gr καλά ενημερωμένες πηγές, στην αρχή ο 65χρονος είπε ότι στις 11.30 το πρωί είχαν κλείσει ραντεβού σε γιατρό. Στη συνέχεια είπε ότι είχε ώρα να τους ακούσει και ότι σηκώθηκε για να δει τι κάνουν. Παράλληλα ανέφερε ότι δεν άκουσε τίποτα. Ούτε φωνές, ούτε πυροβολισμό.
Τέλος είναι και οι αμυχές που εντόπισαν οι αστυνομικοί στα χέρια του υπόπτου αλλά και το -αταυτοποίητο μέχρι στιγμής- βιολογικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Όλα δείχνουν πως προηγήθηκε καυγάς που κατέληξε σε δολοφονία.
Υπενθυμίζεται ότι τα δύο θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η σορός του 26χρονου βρέθηκε στο κρεβάτι του δωματίου του. Όπως διαπιστώθηκε έφερε τραύματα από αεροβόλο όπλο (φλόμπερ) στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα.
Η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου και, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο, εκτός από χτυπήματα από τις μαχαιριές, φέρει και αμυντικά τραύματα. Εύρημα το οποίο δείχνει πως η γυναίκα πάλεψε με τον δολοφόνο της πριν τελικά πέσει νεκρή.
Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο δράστης του εγκλήματος αρχικά πυροβόλησε με το αεροβόλο στο κεφάλι τον 26χρονο και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Προφανώς η μητέρα του άκουσε τη φασαρία, πήγε να δει τι συμβαίνει και τότε δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση.
Τα πειστήρια από τον τόπο του εγκλήματος
Σε νέες εικόνες του Orange Press Agency από το σημείο των ερευνών αποτυπώνεται η στιγμή που απομακρύνονται (χθες) ένα αεροβόλο όπλο, ρουχισμός και άλλα πειστήρια από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το στυγερό, διπλό φονικό.
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό κατά τη διάρκεια της νύχτας και ήταν ο ίδιος που εντόπισε τα δύο θύματα νεκρά το πρωί.
«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την 54χρονη και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα γύρω στις 7:30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10:00 πήγα στο υπνοδωμάτιο μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με γιατρό στις 11:00, αλλά δεν ήταν εκεί. Πιο μετά τους αναζήτησα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου, κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας», είπε στους αστυνομικούς ο 65χρονος.
Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα, ωστόσο έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της. Νωρίτερα, είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα αεροβόλο όπλο.
Τα στοιχεία που έδειξαν τον Ιταλό για το διπλό φονικό στο ΑίγιοΣυγκεκριμένα, από την έρευνα διαπιστώθηκε πως στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, που σημαίνει πως όταν έγινε το έγκλημα στον χώρο δεν βρισκόταν κανείς τρίτος.
Επίσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην αυλή απλωμένο ένα φρεσκοπλυμένο εσώρουχο το οποίο φέρεται να έχει ισχνά ίχνη που παραπέμπουν σε αίμα. Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι, κατά την εξέταση του υπόπτου, οι αστυνομικοί παρατήρησαν μια έντονη οσμή οινοπνεύματος.
Αρχικά θεώρησαν πως ο άντρας ίσως έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο η εικόνα του δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Αυτό που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο ο άνδρας να έπλυνε τα χέρια και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.
Επιπλέον είναι και οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την εξέταση. Όπως ανέφεραν στο protothema.gr καλά ενημερωμένες πηγές, στην αρχή ο 65χρονος είπε ότι στις 11.30 το πρωί είχαν κλείσει ραντεβού σε γιατρό. Στη συνέχεια είπε ότι είχε ώρα να τους ακούσει και ότι σηκώθηκε για να δει τι κάνουν. Παράλληλα ανέφερε ότι δεν άκουσε τίποτα. Ούτε φωνές, ούτε πυροβολισμό.
Τέλος είναι και οι αμυχές που εντόπισαν οι αστυνομικοί στα χέρια του υπόπτου αλλά και το -αταυτοποίητο μέχρι στιγμής- βιολογικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Όλα δείχνουν πως προηγήθηκε καυγάς που κατέληξε σε δολοφονία.
Υπενθυμίζεται ότι τα δύο θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η σορός του 26χρονου βρέθηκε στο κρεβάτι του δωματίου του. Όπως διαπιστώθηκε έφερε τραύματα από αεροβόλο όπλο (φλόμπερ) στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα.
Η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου και, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο, εκτός από χτυπήματα από τις μαχαιριές, φέρει και αμυντικά τραύματα. Εύρημα το οποίο δείχνει πως η γυναίκα πάλεψε με τον δολοφόνο της πριν τελικά πέσει νεκρή.
Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο δράστης του εγκλήματος αρχικά πυροβόλησε με το αεροβόλο στο κεφάλι τον 26χρονο και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Προφανώς η μητέρα του άκουσε τη φασαρία, πήγε να δει τι συμβαίνει και τότε δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση.
Τα πειστήρια από τον τόπο του εγκλήματος
Σε νέες εικόνες του Orange Press Agency από το σημείο των ερευνών αποτυπώνεται η στιγμή που απομακρύνονται (χθες) ένα αεροβόλο όπλο, ρουχισμός και άλλα πειστήρια από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το στυγερό, διπλό φονικό.
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