Το Σαντιάγκο Μπερναμπέου γίνεται… Χριστουγεννιάτικο πάρκο!
Το ανακαινισμένο γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης ανοίγει τις πόρτες του από 24 έως 31 Δεκεμβρίου για να φιλοξενήσει έναν οικογενειακό χώρο γεμάτο φώτα, μουσική και θεάματα
Το ανακαινισμένο στάδιο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, συνηθισμένο να δονείται από γκολ και ποδοσφαιρικό πάθος, ετοιμάζεται φέτος να φορέσει τα γιορτινά του και να γίνει ένα απροσδόκητο σύμβολο των Χριστουγέννων στη Μαδρίτη.
Από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου (δεδομένου ότι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες επιστρέφουν στις 4 Ιανουαρίου), το λευκό «κολοσσαίο» θα φιλοξενήσει ένα Χριστουγεννιάτικο πάρκο, το οποίο φιλοδοξεί να γίνει το κεντρικό σημείο αναφοράς για όλη την οικογένεια, όπως αναφέρει η Marca. Πρόκειται για μια εβδομάδα γεμάτη μαγεία, με τον χώρο να γεμίζει φώτα, μουσική και θεάματα, δείχνοντας ότι η «μαγεία δεν περιορίζεται στα όρια της Αρκτικής».
Εκτός από τα Χριστουγεννιάτικα σχέδια, ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούσαν τη λειτουργία του νέου γηπέδου ήταν ο θόρυβος, ο οποίος είχε οδηγήσει σε αναστολή συναυλιών και άλλων μεγάλων εκδηλώσεων (όπως αυτές των Τέιλορ Σουίφτ, Μανυοέλ Καράσκο ή Duki) λόγω της υπέρβασης των επιτρεπόμενων ντεσιμπέλ.
Ο αρχιτέκτονας της ανακαίνισης του Μπερναμπέου, Τζόζεφ Ρίμπας, επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε λύση στο πρόβλημα: «Το έργο έχει ολοκληρωθεί και είμαι πολύ ικανοποιημένος, πέρα από το πρόβλημα των χώρων στάθμευσης που είναι αστικό θέμα. Απομένουν λεπτομέρειες, το θέμα του mapping και αυτό του θορύβου, που είναι καθ' οδόν για να λυθεί».
Ο Ρίμπας τόνισε ότι την επίλυση του προβλήματος έχει αναλάβει «η καλύτερη εταιρεία ακουστικής στον κόσμο», δίνοντας έτσι τέλος στους περιορισμούς των μεγάλων εκδηλώσεων που αποτελούν βασικό πυλώνα του επιχειρηματικού μοντέλου του νέου σταδίου.
Ένα ακόμη μεγάλο «ατού» που η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να εγκαινιάσει αυτά τα Χριστούγεννα είναι το video mapping της εξωτερικής όψης. Πρόκειται για ένα σύστημα εξωτερικών προβολέων που θα φωτίζει το στάδιο με εικόνες της ομάδας, ιστορικές στιγμές και εμβληματικά τρόπαια, ιδίως σε σημαντικές ημερομηνίες.
Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δοκιμές που έδειξαν ότι οι προβολές είναι ευκρινείς και χωρίς σφάλματα, διαλύοντας τις αρχικές αμφιβολίες. Η επίσημη πρεμιέρα του video mapping αναμένεται κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, ενισχύοντας την εικόνα του νέου Μπερναμπέου ως ενός σύγχρονου και πολυλειτουργικού χώρου.
Στο μεταξύ, η αντίπαλος Ατλέτικο Μαδρίτης συνεχίζει τη δική της χριστουγεννιάτικη παράδοση, καθώς για δεύτερη συνεχή χρονιά το Μετροπολιτάνο φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες πίστες πατινάζ στην Ευρώπη (πάνω από 4.760 τ.μ.) γύρω από τον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας παράλληλα εργαστήρια και θεάματα.
Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δοκιμές που έδειξαν ότι οι προβολές είναι ευκρινείς και χωρίς σφάλματα, διαλύοντας τις αρχικές αμφιβολίες. Η επίσημη πρεμιέρα του video mapping αναμένεται κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, ενισχύοντας την εικόνα του νέου Μπερναμπέου ως ενός σύγχρονου και πολυλειτουργικού χώρου.
Στο μεταξύ, η αντίπαλος Ατλέτικο Μαδρίτης συνεχίζει τη δική της χριστουγεννιάτικη παράδοση, καθώς για δεύτερη συνεχή χρονιά το Μετροπολιτάνο φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες πίστες πατινάζ στην Ευρώπη (πάνω από 4.760 τ.μ.) γύρω από τον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας παράλληλα εργαστήρια και θεάματα.
