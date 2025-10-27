Αστέρας Τρίπολης κατά Τζήλου: Δεν επιθυμούμε να οριστεί ξανά σε παιχνίδι μας
SPORTS
Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης Θανάσης Τζήλος Super League 1

Αστέρας Τρίπολης κατά Τζήλου: Δεν επιθυμούμε να οριστεί ξανά σε παιχνίδι μας

Έντονα παράπονα από τους Αρκάδες για τις αποφάσεις του Θανάση Τζήλου και του Ιωάννη Παπαδόπουλου στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Αστέρας Τρίπολης κατά Τζήλου: Δεν επιθυμούμε να οριστεί ξανά σε παιχνίδι μας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε ανακοίνωση με την οποία ζητάει ο διαιτητής Αθανάσιος Τζήλος να μην σφυρίξει ξανά παιχνίδι της προχώρησε η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης λίγες ώρες μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. 

Οι Αρκάδες έχουν παράπονα για τις συνεχείς διακοπές του αγώνα αλλά τονίζουν ότι έπρεπε να είχε αποβληθεί ο Τσιριβέγια. 


Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο αντιμετώπισής της τόσο από το Διαιτητή του αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ASTERAS AKTOR Αθανάσιο Τζήλο όσο και από τον Διαιτητή VAR Παπαδόπουλο Ιωάννη. Συνεχείς διακοπές του αγώνα, για τον έλεγχο φάσεων με εύκολες αποφάσεις εις βάρος μας.

Αντίθετα, όταν ο αντίπαλος έπρεπε να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο ο Ποδοσφαιριστής CHIRIVELLA δεν αντίκρισε την πεντακάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα, άγνωστο για ποιο λόγο.

Μετά από αυτή μας την αντιμετώπιση δεν επιθυμούμε ο Διαιτητής Τζήλος Αθανάσιος να ορισθεί ξανά σε αγώνα της ομάδας μας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προστατέψουμε τα συμφέροντα της ομάδας μας όπως εμείς θα κρίνουμε».

Ειδήσεις σήμερα:

Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.

Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης