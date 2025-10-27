Αστέρας Τρίπολης κατά Τζήλου: Δεν επιθυμούμε να οριστεί ξανά σε παιχνίδι μας
Έντονα παράπονα από τους Αρκάδες για τις αποφάσεις του Θανάση Τζήλου και του Ιωάννη Παπαδόπουλου στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Οι Αρκάδες έχουν παράπονα για τις συνεχείς διακοπές του αγώνα αλλά τονίζουν ότι έπρεπε να είχε αποβληθεί ο Τσιριβέγια.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης
«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο αντιμετώπισής της τόσο από το Διαιτητή του αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ASTERAS AKTOR Αθανάσιο Τζήλο όσο και από τον Διαιτητή VAR Παπαδόπουλο Ιωάννη. Συνεχείς διακοπές του αγώνα, για τον έλεγχο φάσεων με εύκολες αποφάσεις εις βάρος μας.
Αντίθετα, όταν ο αντίπαλος έπρεπε να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο ο Ποδοσφαιριστής CHIRIVELLA δεν αντίκρισε την πεντακάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα, άγνωστο για ποιο λόγο.
Μετά από αυτή μας την αντιμετώπιση δεν επιθυμούμε ο Διαιτητής Τζήλος Αθανάσιος να ορισθεί ξανά σε αγώνα της ομάδας μας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προστατέψουμε τα συμφέροντα της ομάδας μας όπως εμείς θα κρίνουμε».
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr