Αστέρας Τρίπολης κατά Τζήλου: Δεν επιθυμούμε να οριστεί ξανά σε παιχνίδι μας

Σε ανακοίνωση με την οποία ζητάει ο διαιτητής Αθανάσιος Τζήλος να μην σφυρίξει ξανά παιχνίδι της προχώρησε η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης λίγες ώρες μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.Οι Αρκάδες έχουν παράπονα για τις συνεχείς διακοπές του αγώνα αλλά τονίζουν ότι έπρεπε να είχε αποβληθεί ο Τσιριβέγια.



Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο αντιμετώπισής της τόσο από το Διαιτητή του αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ASTERAS AKTOR Αθανάσιο Τζήλο όσο και από τον Διαιτητή VAR Παπαδόπουλο Ιωάννη. Συνεχείς διακοπές του αγώνα, για τον έλεγχο φάσεων με εύκολες αποφάσεις εις βάρος μας.

Αντίθετα, όταν ο αντίπαλος έπρεπε να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο ο Ποδοσφαιριστής CHIRIVELLA δεν αντίκρισε την πεντακάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα, άγνωστο για ποιο λόγο.

Μετά από αυτή μας την αντιμετώπιση δεν επιθυμούμε ο Διαιτητής Τζήλος Αθανάσιος να ορισθεί ξανά σε αγώνα της ομάδας μας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προστατέψουμε τα συμφέροντα της ομάδας μας όπως εμείς θα κρίνουμε».



