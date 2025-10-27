Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου

που θα πετάνε πάνω από τα κεφάλια του έκπληκτου κοινού. Πρώτο, θα είναι το ισραηλινής κατασκευής UAV Heron της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ το εντυπωσιακό MALE UAV έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στα πεδία της μάχης και θα κάνει την επίσημη πρώτη του στη Θεσσαλονίκη.Οι Θεσσαλονικείς, ωστόσο, ενδεχομένως να μείνουν έκπληκτοι από την πρώτη δημόσια εμφάνιση -σε παρέλαση-και κάθετης απογείωσης drones που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη για να φέρουν εις πέρας τις επιχειρήσεις που τους ανατίθενται και θα παρελάσουν με δύο τρόπους: επάνω σε πλατφόρμες στη διάρκεια της παρέλασης των μηχανοκίνητων, αλλά και πετώντας.Επάνω σε πλατφόρμες θα δουν οι Θεσσαλονικείς και τα drones Orbiter 3 που ανήκουν στο ολοκληρωμένο πυραυλικό σύστημα Spike NLOS. Το σύστημα που απέκτησαν από την ισραηλινή εταιρεία Rafael οι Ενοπλες Δυνάμεις θα παρουσιαστεί σε 17 «κομμάτια» στην παρέλαση και φέρει ειδικά θωρακισμένα οχήματα (Sandcat 350), σταθμούς ελέγχου πυρός, φορείς και εκτοξευτήρες των πυραύλων, οχήματα ανεφοδιασμού πυραύλων και οχήματα στα οποία φέρονται τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Orbiter. Τα Orbiter χρησιμεύουν για να παρέχουν δεδομένα στοχοποίησης και καθοδήγησης στους πυραύλους και στο Πυροβολικό, ενώ στη χειρότερη περίπτωση παίζουν τον ρόλο του «λαγού» πριν από το χτύπημα του πυραύλου.Επίσης, το κοινό θα δει επάνω σε οχήματα, μεταξύ άλλων, τους Meteor, Scalp, AGM-88 HARM, Rampage (ισραηλινοί πύραυλοι που θα μπουν στα F-16), τις κατευθυνόμενες βόμβες SPICE κ.ά.Φωτογραφίες: EUROKINISSI