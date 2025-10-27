Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου

Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Για πρώτη φορά το κοινό θα δει αύριο στην παρέλαση υπερσύγχρονα UAVs, αυτόνομα όπλα Τεχνητής Νοημοσύνης και πυραυλικά συστήματα που αλλάζουν τα δεδομένα του πολέμου
Μέχρι σήμερα, το δέος και τον θαυμασμό προκαλούσαν στη διάρκεια των στρατιωτικών παρελάσεων ο βηματισμός από τα «βατράχια» των ΟΥΚ, οι ερπύστριες των τεθωρακισμένων που ταλαιπωρούν την άσφαλτο και ο ήχος των μαχητικών αεροσκαφών που περνούν πάνω από τα κεφάλια μας.
Φέτος, ωστόσο, στην καθιερωμένη παρέλαση για το Eπος του ’40 στη Θεσσαλονίκη την παράσταση θα κλέψουν drones, αντι-drones συστήματα, αυτόνομα όπλα Τεχνητής Νοημοσύνης, πυραυλικά συστήματα, αλλά και... πατέντες που έχουν αποδειχθεί σωτήριες στο πεδίο της μάχης.
Οι εικόνες θα είναι ασυνήθιστες. Ανάμεσα στα ούτως ή άλλως εντυπωσιακά άρματα μάχης Leopard ξεχωρίζουν κάποια Leo2A4 HEL. Αυτά στην κορυφή του πύργου τους διαθέτουν μια παράξενη λεπτή μεταλλική και διαφανή κατασκευή, η οποία μοιάζει με σχάρα ή τέντα για να προστατεύει από τον... καλοκαιρινό ήλιο. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι το ελληνικής κατασκευής «κλουβί», το οποίο δοκιμάζεται και πιθανότατα θα τοποθετηθεί σε όλα τα ελληνικά άρματα μάχης. Πρόκειται για μια φτηνή αλλά λειτουργική λύση που βλέπουμε συχνά πια στον πόλεμο της Ουκρανίας: τα άρματα μάχης «φοράνε» τέτοιες τέντες ως τελευταία αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στα drones και τα περιφερόμενα πυρομαχικά που είχαν μέχρι πρόσφατα αχρηστεύσει τα τεθωρακισμένα.
Τα μεταλλικά «κλουβιά» επάνω σε άρματα και άλλα οχήματα -εσχάτως χρησιμοποιούνται και σε δρόμους- επανέφεραν τα οχήματα εδάφους, προστατεύοντάς τα από τα drones που κυριαρχούσαν στα μέτωπα - και όχι μόνο. Αυτά τα «κλουβιά» είναι αυτοσχέδιες ή ημι-βιομηχανικές σκεπές τύπου cage/slat (οι στρατιώτες τις λένε συχνά cope cages) και μπήκαν γιατί το σύγχρονο απειλητικό προφίλ για άρματα δεν είναι μόνο τα κλασικά αντιαρματικά, αλλά κυρίως τα drones FPV/πολυκόπτερα που επιτίθενται από ψηλά όπως και τα top-attack πυρομαχικά. Τα «κλουβιά» προκαλούν πρόωρη έκρηξη (premature detonation) των HEAT κεφαλών πριν χτυπήσουν τον πύργο του άρματος. Οι σχάρες αυτές μειώνουν τις διατρητικές ικανότητες των πυρομαχικών, μπερδεύουν τα drones και εναντίον μικρών FPV με περιορισμένη γόμωση συχνά σώζουν το όχημα ή μειώνουν τη βλάβη. Εναντίον σύγχρονων top-attack (π.χ. διπλής γόμωσης, έξυπνων πυροσωλήνων ή EFP) αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας πριν από τη θωράκιση, που στην περίπτωση των Leopard έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στο πεδίο της μάχης.
Το ίδιο θα συμβεί και με το σύστημα (επίσης της ΕΑΒ) «Υπερίων». Πρόκειται για ένα ακόμα όπλο ηλεκτρονικού πολέμου με σκοπό την κατάρριψη των εχθρικών drones. Το ελληνικής κατασκευής σύστημα, το οποίο προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού, μοιάζει με σιδερένιο μανιτάρι και θα έχει τοποθετηθεί επάνω σε όχημα που θα το επιδεικνύει στο κοινό.
Σε οχήματα του Στρατού Ξηράς θα παρουσιαστούν και τα άλλα drones που χρησιμοποιούν μονάδες και άλλα Σώματα, ενώ αναμένεται να ξεχωρίσουν δύο μη επανδρωμένα οχήματα που το κοινό θα δει για πρώτη φορά από κοντά. Ο λόγος για το Camcopter S-100, ένα μη επανδρωμένο ελικόπτερο αυστριακής κατασκευής που θα φέρουν οι φρεγάτες FDI (δοκιμάστηκε στη φρεγάτα «Αιγαίον», αλλά δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση προμήθειας), αλλά και το αυτόνομο ελικόπτερο Α900 της ελληνικής εταιρείας Altus (η εταιρεία προμηθεύει το ΝΑΤO με drones από τα 80s) που φέρουν όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού.
«Κένταυρος», «Υπερίων»Οσο αποτελεσματικό και αν είναι αυτό το παράξενο και πάμφθηνο σύστημα απέναντι στα drones, όμως, δεν πιάνει τίποτα απέναντι στο -ήδη διάσημο- ελληνικής εμπνεύσεως και κατασκευής αντι-drone σύστημα «Κένταυρος». Το σύστημα, το οποίο δοκιμάστηκε με επιτυχία επάνω σε ελληνικές φρεγάτες που δέχτηκαν (ανεπιτυχείς) επιθέσεις από drones των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και θα τοποθετηθεί σε όλες τις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, θα «παρελάσει» την 28η Οκτωβρίου. Τοποθετημένο σε ένα λευκό κοντέινερ επάνω σε όχημα του Στρατού Ξηράς, το «Κένταυρος» θα δείξει για πρώτη φορά στο κοινό πώς είναι ένα αντι-drone σύστημα.
Το ίδιο θα συμβεί και με το σύστημα (επίσης της ΕΑΒ) «Υπερίων». Πρόκειται για ένα ακόμα όπλο ηλεκτρονικού πολέμου με σκοπό την κατάρριψη των εχθρικών drones. Το ελληνικής κατασκευής σύστημα, το οποίο προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού, μοιάζει με σιδερένιο μανιτάρι και θα έχει τοποθετηθεί επάνω σε όχημα που θα το επιδεικνύει στο κοινό.
Ιπτάμενα ρομπότΣτην παρέλαση θα επιδειχθούν επίσης για πρώτη φορά -συρόμενα από φορτηγά και Humvee των Ενόπλων Δυνάμεων- τα drones και όλα τα μη επανδρωμένα συστήματα και οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στη χώρα μας ή χρησιμοποιούνται. Το κοινό θα δει το ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής drone «Αρχύτας», αλλά και τα μίνι drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.
Σε οχήματα του Στρατού Ξηράς θα παρουσιαστούν και τα άλλα drones που χρησιμοποιούν μονάδες και άλλα Σώματα, ενώ αναμένεται να ξεχωρίσουν δύο μη επανδρωμένα οχήματα που το κοινό θα δει για πρώτη φορά από κοντά. Ο λόγος για το Camcopter S-100, ένα μη επανδρωμένο ελικόπτερο αυστριακής κατασκευής που θα φέρουν οι φρεγάτες FDI (δοκιμάστηκε στη φρεγάτα «Αιγαίον», αλλά δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση προμήθειας), αλλά και το αυτόνομο ελικόπτερο Α900 της ελληνικής εταιρείας Altus (η εταιρεία προμηθεύει το ΝΑΤO με drones από τα 80s) που φέρουν όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού.
Την παράσταση θα κλέψουν ωστόσο τα δύο UAVs που θα πετάνε πάνω από τα κεφάλια του έκπληκτου κοινού. Πρώτο, θα είναι το ισραηλινής κατασκευής UAV Heron της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ το εντυπωσιακό MALE UAV έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στα πεδία της μάχης και θα κάνει την επίσημη πρώτη του στη Θεσσαλονίκη.
Οι Θεσσαλονικείς, ωστόσο, ενδεχομένως να μείνουν έκπληκτοι από την πρώτη δημόσια εμφάνιση -σε παρέλαση- του μη επανδρωμένου ιπτάμενου οχήματος V-BAT και κάθετης απογείωσης drones που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη για να φέρουν εις πέρας τις επιχειρήσεις που τους ανατίθενται και θα παρελάσουν με δύο τρόπους: επάνω σε πλατφόρμες στη διάρκεια της παρέλασης των μηχανοκίνητων, αλλά και πετώντας.
Επάνω σε πλατφόρμες θα δουν οι Θεσσαλονικείς και τα drones Orbiter 3 που ανήκουν στο ολοκληρωμένο πυραυλικό σύστημα Spike NLOS. Το σύστημα που απέκτησαν από την ισραηλινή εταιρεία Rafael οι Ενοπλες Δυνάμεις θα παρουσιαστεί σε 17 «κομμάτια» στην παρέλαση και φέρει ειδικά θωρακισμένα οχήματα (Sandcat 350), σταθμούς ελέγχου πυρός, φορείς και εκτοξευτήρες των πυραύλων, οχήματα ανεφοδιασμού πυραύλων και οχήματα στα οποία φέρονται τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Orbiter. Τα Orbiter χρησιμεύουν για να παρέχουν δεδομένα στοχοποίησης και καθοδήγησης στους πυραύλους και στο Πυροβολικό, ενώ στη χειρότερη περίπτωση παίζουν τον ρόλο του «λαγού» πριν από το χτύπημα του πυραύλου.
Επίσης, το κοινό θα δει επάνω σε οχήματα, μεταξύ άλλων, τους Meteor, Scalp, AGM-88 HARM, Rampage (ισραηλινοί πύραυλοι που θα μπουν στα F-16), τις κατευθυνόμενες βόμβες SPICE κ.ά.
Φωτογραφίες: EUROKINISSI
