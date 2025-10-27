Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Οι δισεκατομμυριούχοι Ριτσαρντ και η σύζυγός του, Νάνσι Κίντερ από το Χιούστον των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν το 95% της περιουσίας τους, ύψους περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ακολουθώντας το παράδειγμα κορυφαίων δωρητών όπως οι, Μακένζι Σκοτ, Γουόρεν Μπάφετ και Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.
Το ζεύγος Κίντερ δήλωσε στο δίκτυο ABC13 του Χιούστον ότι προτίθεται να διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του σε τοπικά ιδρύματα και οργανισμούς, κρατώντας περίπου 550 εκατομμύρια δολάρια για τους απογόνους του. «Θέλουμε τα εγγόνια μας να είναι περήφανα για εμάς και να γνωρίζουν ότι περιμένουμε να συνεχίσουν αυτό που ξεκινήσαμε» ανέφερε η Νάνσι Κίντερ.
Ο Ριτς Κίντερ είναι συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Kinder Morgan, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενεργειακών υποδομών στη Βόρεια Αμερική, με πάνω από 30.000 μίλια αγωγών και κεφαλαιοποίηση που φτάνει τα 66 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία κατατάσσεται στη θέση 193 της λίστας Fortune 500 για το 2025.
Σύμφωνα με το Fortune, η Νάνσι Κίντερ είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος Kinder, που ιδρύθηκε το 1997. Το ίδρυμα έχει διαθέσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια για έργα που αφορούν τον αστικό σχεδιασμό, την εκπαίδευση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Χιούστον.
Οι Κίντερ ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές της πρωτοβουλίας «The Giving Pledge», που ξεκίνησαν το 2010 οι Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ, ενθαρρύνοντας τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου να δωρίσουν τουλάχιστον το ήμισυ της περιουσίας τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Από την ίδρυσή του, το Ίδρυμα Kinder έχει συνεισφέρει περισσότερα από 890 εκατομμύρια δολάρια.
Παρότι εκατοντάδες δισεκατομμυριούχοι έχουν υπογράψει την πρωτοβουλία «The Giving Pledge», το Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών επισημαίνει ότι ο πλούτος εξακολουθεί να συσσωρεύεται ταχύτερα απ’ ό,τι διανέμεται.
