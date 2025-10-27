Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε

δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας που έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού.



Ο δράστης με ένα πιστόλι διαμετρήματος 22, το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, δολοφόνησε τον 52χρονο συγγενή του και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.



Μετά από περίπου 24 ώρες ο δολοφόνος της Κισσάμου παραδόθηκε στις Αρχές ενώ μιλώντας στους αστυνομικούς υποστήριξε ότι πυροβόλησε τον 52χρονο επειδή τον εξύβρισε και τον απείλησε.





Πώς έγινε το φονικό στην Κίσσαμο

Συγκλονισμένος ο Νίκος Ζωιδάκης

Συγκλονισμένος με την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου στη γιορτή Κάστανου δήλωσε ο γνωστός κρητικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης ο οποίος διασκέδαζε τον κόσμο στη γιορτή του κάστανου στο Έλος Κισσάμου.



Μιλώντας στο patris.gr επεσήμανε πως η άγρια δολοφονία σημειώθηκε μετά το τέλος του γλεντιού. « Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας », ανέφερε σχετικά ο κ. Ζωιδάκης. «Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό».



