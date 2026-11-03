Η Αριάνα Γκράντε ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες με τον Ρίκι Αλβάρεζ μετά την επανασύνδεσή τους
Η Αριάνα Γκράντε ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες με τον Ρίκι Αλβάρεζ μετά την επανασύνδεσή τους
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους followers της τις αγκαλιές και τα φιλιά τους, καθώς και στιγμές από την καθημερινότητά της
Τρυφερά στιγμιότυπα με τον Ρίκι Αλβάρεζ ανέβασε η Αριάνα Γκράντε μετά την επανασύνδεσή τους.
Η 33χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου μια σειρά φωτογραφιών από την καθημερινότητά της το τελευταίο διάστημα και στο πρώτο κλικ πρωταγωνιστεί η ίδια με τον σύντροφό της, ποζάροντας αγκαλιασμένοι με φόντο τη φύση, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον στα μάτια.
Σε άλλο στιγμιότυπο, η Γκράντε φιλά τρυφερά τον 35χρονο στο μέτωπο σε βραδινή τους έξοδο και στη λεζάντα της ανάρτησης έβαλε μια καρδιά και τρία θαυμαστικά.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η ανάρτηση περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες από την περιοδεία «Eternal Sunshine», selfies με τη νέα της εμφάνιση και το καστανό καρέ μαλλί της, αλλά και στιγμές με τα σκυλιά της. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα υπάρχουν ακόμη εικόνες από πρόσφατο ταξίδι της, καθώς και κλικ όπου δείχνει τα διάφορα outfits και τα χτενίσματά της.
Η σχέση της Γκράντε με τον Άλβαρεζ είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2015 και έλαβε τέλος τον Ιούλιο του 2016. Οι φήμες για την επανασύνδεσή τους άρχισαν το περασμένο καλοκαίρι, μετά την αποκάλυψη για τον χωρισμό της τραγουδίστριας με τον Ίθαν Σλέιτερ τον Ιούνιο.
Τότε η Γκράντε είχε πυροδοτήσει φήμες για τη νέα αρχή στη σχέση της με τον Άλβαρεζ, καθώς αποκάλυψε ένα τατουάζ που φέρεται να είναι πανομοιότυπο με εκείνο του συντρόφου της, ενώ λίγο διάστημα μετά οι φήμες επιβεβαιώθηκαν καθώς απαθανατίστηκαν σε πολλές κοινές εξόδους τους και τον Σεπτέμβριο η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε τη στιγμή που αντάλλασσε φιλιά με τον Αλβάρεζ.
Η 33χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου μια σειρά φωτογραφιών από την καθημερινότητά της το τελευταίο διάστημα και στο πρώτο κλικ πρωταγωνιστεί η ίδια με τον σύντροφό της, ποζάροντας αγκαλιασμένοι με φόντο τη φύση, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον στα μάτια.
Σε άλλο στιγμιότυπο, η Γκράντε φιλά τρυφερά τον 35χρονο στο μέτωπο σε βραδινή τους έξοδο και στη λεζάντα της ανάρτησης έβαλε μια καρδιά και τρία θαυμαστικά.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανάρτηση περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες από την περιοδεία «Eternal Sunshine», selfies με τη νέα της εμφάνιση και το καστανό καρέ μαλλί της, αλλά και στιγμές με τα σκυλιά της. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα υπάρχουν ακόμη εικόνες από πρόσφατο ταξίδι της, καθώς και κλικ όπου δείχνει τα διάφορα outfits και τα χτενίσματά της.
Η σχέση της Γκράντε με τον Άλβαρεζ είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2015 και έλαβε τέλος τον Ιούλιο του 2016. Οι φήμες για την επανασύνδεσή τους άρχισαν το περασμένο καλοκαίρι, μετά την αποκάλυψη για τον χωρισμό της τραγουδίστριας με τον Ίθαν Σλέιτερ τον Ιούνιο.
Τότε η Γκράντε είχε πυροδοτήσει φήμες για τη νέα αρχή στη σχέση της με τον Άλβαρεζ, καθώς αποκάλυψε ένα τατουάζ που φέρεται να είναι πανομοιότυπο με εκείνο του συντρόφου της, ενώ λίγο διάστημα μετά οι φήμες επιβεβαιώθηκαν καθώς απαθανατίστηκαν σε πολλές κοινές εξόδους τους και τον Σεπτέμβριο η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε τη στιγμή που αντάλλασσε φιλιά με τον Αλβάρεζ.
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