Θοδωρής Κατσαφάδος: Με τον εγγονό μου ζω καταστάσεις που δεν τις θυμάμαι με την κόρη μου
Θοδωρής Κατσαφάδος: Με τον εγγονό μου ζω καταστάσεις που δεν τις θυμάμαι με την κόρη μου
Δεν είχα την ίδια επαφή με το παιδί μου, με αυτή που έχω τώρα ως παππούς με τον εγγονό μου, ανέφερε ο ηθοποιός
Τη διαφορετική εμπειρία που βιώνει με τον εγγονό του σε σχέση με όσα έζησε ως πατέρας περιέγραψε ο Θοδωρής Κατσαφάδος, τονίζοντας πως μαζί του ζει καταστάσεις που δεν θυμάται με την κόρη του, Μαριλού Κατσαφάδου.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την οικογένειά του και τον ρόλο του ως παππούς. Ο Θοδωρής Κατσαφάδος αναφέρθηκε στη σχέση με τον εγγονό του, στις κοινές τους δραστηριότητες και στις στιγμές που περνούν μαζί.
Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός δήλωσε: «Η καθημερινότητα και οι συνθήκες τώρα είναι άλλες. Εγώ όταν η Μαριλού ήταν μικρή δούλευα πάρα πολύ στο Εθνικό, είχα το πρωί πρόβες για το καλοκαίρι, το βράδυ παραστάσεις, την άλλη μέρα γύρισμα, το παιδί ή κοιμόταν ή πήγαινε στο σχολείο. Δεν είχα την ίδια επαφή με το παιδί μου, με αυτή που έχω τώρα ως παππούς με τον εγγονό μου. Ζω μαζί του κάποιες καταστάσεις και χαίρομαι που δεν τις θυμάμαι με την κόρη μου. Διαβάζουμε κιόλας μαζί, αυτό είναι το χειρότερό μου με το διάβασμα».
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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Θοδωρής Κατσαφάδος αναφέρθηκε στις διαφορές που παρατηρεί στη σχέση του με τον εγγονό του σε σύγκριση με την περίοδο που η Μαριλού Κατσαφάδου, ήταν μικρή: «Ο εγγονός μου τώρα είναι εννέα χρονών και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ζω κάποιες καταστάσεις αγαπησιάρικες μαζί του, και βόλτες, κάνουμε διακοπές μαζί, κάνουμε πολύ ωραία πράγματα και βλέπω και πολύ ωραία πράγματα στο μεγάλωμά του και λέω στην κόρη μου “ μα συγγνώμη, με εσένα αυτά δεν τα ζήσαμε ή δεν τα θυμάμαι, ή κάτι άλλο;”».
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την οικογένειά του και τον ρόλο του ως παππούς. Ο Θοδωρής Κατσαφάδος αναφέρθηκε στη σχέση με τον εγγονό του, στις κοινές τους δραστηριότητες και στις στιγμές που περνούν μαζί.
Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός δήλωσε: «Η καθημερινότητα και οι συνθήκες τώρα είναι άλλες. Εγώ όταν η Μαριλού ήταν μικρή δούλευα πάρα πολύ στο Εθνικό, είχα το πρωί πρόβες για το καλοκαίρι, το βράδυ παραστάσεις, την άλλη μέρα γύρισμα, το παιδί ή κοιμόταν ή πήγαινε στο σχολείο. Δεν είχα την ίδια επαφή με το παιδί μου, με αυτή που έχω τώρα ως παππούς με τον εγγονό μου. Ζω μαζί του κάποιες καταστάσεις και χαίρομαι που δεν τις θυμάμαι με την κόρη μου. Διαβάζουμε κιόλας μαζί, αυτό είναι το χειρότερό μου με το διάβασμα».
Δείτε το βίντεο
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