Η Telekom βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν ουσιαστικά τις δυνατότητες του AI και να μετατρέψουν τη νέα τεχνολογία σε καθημερινό σύμμαχο ανάπτυξης - Τι αποκαλύπτει η έρευνα που πραγματοποίησε σε συνεργασία με το ELTRUN.