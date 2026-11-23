Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο σύμφωνα με το Page Six





Σύμφωνα με το Page Six, οι Αρχές δέχτηκαν κλήση τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου για φωτιά σε ένα μικρό οίκημα εντός της ιδιοκτησίας. Η πυρκαγιά τέθηκε στη συνέχεια υπό έλεγχο, όπως επιβεβαίωσε στο μέσο το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες.







Δείτε βίντεο και φωτογραφίες





Κλείσιμο

Στις φλόγες τυλίχτηκε μέρος του συγκροτήματος κατοικιών του Γουίλ Σμιθ στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 42 εκατομμύρια δολάρια.Σύμφωνα με το Page Six, οι Αρχές δέχτηκαν κλήση τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου για φωτιά σε ένα μικρό οίκημα εντός της ιδιοκτησίας. Η πυρκαγιά τέθηκε στη συνέχεια υπό έλεγχο, όπως επιβεβαίωσε στο μέσο το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες.Βίντεο που εξασφάλισε το Page Six δείχνει πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο, με τους φάρους να αναβοσβήνουν μέσα στη νύχτα και καπνό να υψώνεται πάνω από την κατοικία. Αρκετά οχήματα καταγράφηκαν επίσης να εισέρχονται στην έκταση από την κεντρική πύλη.



Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπά φωτιά στο κτήμα του Γουίλ Σμιθ και της συζύγου του, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ. Το 2021, η κατοικία είχε υποστεί ζημιές από φωτιά που ξεκίνησε από το υπόγειο και ακολούθησαν εργασίες ανακαίνισης.



Τρία χρόνια νωρίτερα, το 2018, ο ηθοποιός είχε εκφράσει μέσω Instagram την ανησυχία του για την έπαυλή του, καθώς μεγάλη πυρκαγιά εξαπλωνόταν στη Νότια Καλιφόρνια και κατέστρεφε κατοικίες, μεταξύ των οποίων και σπίτια διασημοτήτων.



«Είναι πολύ τρομακτικό» είχε γράψει τότε, εξηγώντας ότι η φωτιά βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από την ιδιοκτησία του. Όπως είχε αναφέρει, δεν είχαν λάβει ακόμη εντολή εκκένωσης, ωστόσο η κόρη του, Γουίλοου ανησυχούσε και του είχε ζητήσει να βγει έξω για να ελέγξει την κατάσταση.



Τον Ιανουάριο του 2025, η οικογένεια φέρεται επίσης να αναγκάστηκε να εγκαταλείψει προσωρινά το σπίτι της λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Παλισέιντς, χωρίς ο ηθοποιός να έχει σχολιάσει δημόσια το περιστατικό.



Ο Γουίλ Σμιθ αγόρασε την έκταση στην Καλαμπάσας το 2003. Η κατασκευή της κατοικίας, η οποία διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και 13 μπάνια, ολοκληρώθηκε το 2010. Την επόμενη χρονιά, το ζευγάρι έβγαλε το ακίνητο προς πώληση έναντι 42 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά τελικά αποφάσισε να το κρατήσει.



Το 2023 έγινε γνωστό ότι ο Γουίλ Σμιθ και η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ ζούσαν χωριστά εδώ και χρόνια, χωρίς να έχουν ανακοινώσει επίσημα τον χωρισμό τους. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του People τον Ιούλιο, η ηθοποιός είχε επιστρέψει στην κοινή τους κατοικία. «Είναι ευτυχισμένοι, αγαπιούνται και, όπως πάντα, παραμένουν αφοσιωμένοι στο να στηρίζουν ο ένας τον άλλον» είχε αναφέρει πηγή στο περιοδικό.



Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock