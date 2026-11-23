Γουίλ Σμιθ: Στις φλόγες το συγκρότημα κατοικιών του αξίας 42 εκατ. δολαρίων στην Καλιφόρνια
Γουίλ Σμιθ: Στις φλόγες το συγκρότημα κατοικιών του αξίας 42 εκατ. δολαρίων στην Καλιφόρνια
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο σύμφωνα με το Page Six
Στις φλόγες τυλίχτηκε μέρος του συγκροτήματος κατοικιών του Γουίλ Σμιθ στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 42 εκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με το Page Six, οι Αρχές δέχτηκαν κλήση τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου για φωτιά σε ένα μικρό οίκημα εντός της ιδιοκτησίας. Η πυρκαγιά τέθηκε στη συνέχεια υπό έλεγχο, όπως επιβεβαίωσε στο μέσο το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες.
Βίντεο που εξασφάλισε το Page Six δείχνει πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο, με τους φάρους να αναβοσβήνουν μέσα στη νύχτα και καπνό να υψώνεται πάνω από την κατοικία. Αρκετά οχήματα καταγράφηκαν επίσης να εισέρχονται στην έκταση από την κεντρική πύλη.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με το Page Six, οι Αρχές δέχτηκαν κλήση τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου για φωτιά σε ένα μικρό οίκημα εντός της ιδιοκτησίας. Η πυρκαγιά τέθηκε στη συνέχεια υπό έλεγχο, όπως επιβεβαίωσε στο μέσο το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες.
Βίντεο που εξασφάλισε το Page Six δείχνει πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο, με τους φάρους να αναβοσβήνουν μέσα στη νύχτα και καπνό να υψώνεται πάνω από την κατοικία. Αρκετά οχήματα καταγράφηκαν επίσης να εισέρχονται στην έκταση από την κεντρική πύλη.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Firefighters battled a blaze at Will Smith’s Calabasas estate early Monday morning. pic.twitter.com/KnhDBM5Ids— Page Six (@PageSix) November 23, 2026
Will Smith and Jada Pinkett Smith: Blaze erupts at actors' $42 million estate.— TMZ (@TMZ) November 23, 2026
🎥: Backgrid pic.twitter.com/2iLd1n5VsT
Will Smith 911 audio reveals new details of massive fire at star’s $42 million Calabasas home https://t.co/aKoaDSucfX pic.twitter.com/xwy9TWV5yN— Page Six (@PageSix) November 23, 2026
Blaze erupts at Will Smith and Jada Pinkett Smith’s $42M estate 💔 https://t.co/yI7FXrUEIE— TMZ (@TMZ) November 23, 2026
Will Smith’s $42 million Calabasas compound engulfed by enormous fire https://t.co/6bEJc8vgp5 pic.twitter.com/G75sqnCHMl— New York Post (@nypost) November 23, 2026
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπά φωτιά στο κτήμα του Γουίλ Σμιθ και της συζύγου του, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ. Το 2021, η κατοικία είχε υποστεί ζημιές από φωτιά που ξεκίνησε από το υπόγειο και ακολούθησαν εργασίες ανακαίνισης.
Τρία χρόνια νωρίτερα, το 2018, ο ηθοποιός είχε εκφράσει μέσω Instagram την ανησυχία του για την έπαυλή του, καθώς μεγάλη πυρκαγιά εξαπλωνόταν στη Νότια Καλιφόρνια και κατέστρεφε κατοικίες, μεταξύ των οποίων και σπίτια διασημοτήτων.
«Είναι πολύ τρομακτικό» είχε γράψει τότε, εξηγώντας ότι η φωτιά βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από την ιδιοκτησία του. Όπως είχε αναφέρει, δεν είχαν λάβει ακόμη εντολή εκκένωσης, ωστόσο η κόρη του, Γουίλοου ανησυχούσε και του είχε ζητήσει να βγει έξω για να ελέγξει την κατάσταση.
Τον Ιανουάριο του 2025, η οικογένεια φέρεται επίσης να αναγκάστηκε να εγκαταλείψει προσωρινά το σπίτι της λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Παλισέιντς, χωρίς ο ηθοποιός να έχει σχολιάσει δημόσια το περιστατικό.
Ο Γουίλ Σμιθ αγόρασε την έκταση στην Καλαμπάσας το 2003. Η κατασκευή της κατοικίας, η οποία διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και 13 μπάνια, ολοκληρώθηκε το 2010. Την επόμενη χρονιά, το ζευγάρι έβγαλε το ακίνητο προς πώληση έναντι 42 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά τελικά αποφάσισε να το κρατήσει.
Το 2023 έγινε γνωστό ότι ο Γουίλ Σμιθ και η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ ζούσαν χωριστά εδώ και χρόνια, χωρίς να έχουν ανακοινώσει επίσημα τον χωρισμό τους. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του People τον Ιούλιο, η ηθοποιός είχε επιστρέψει στην κοινή τους κατοικία. «Είναι ευτυχισμένοι, αγαπιούνται και, όπως πάντα, παραμένουν αφοσιωμένοι στο να στηρίζουν ο ένας τον άλλον» είχε αναφέρει πηγή στο περιοδικό.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα