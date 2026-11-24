Πρώτη φορά συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση που το απέρριψε τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της σε αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο η επικεφαλής του γαλλικού Εθνικού Συναγερμού





Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς και του Εθνικού Συναγερμού (RN), σε συνέντευξή της στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο TEN TV, πήρε σαφή θέση απέναντι στην τουρκολιβυκή συμφωνία, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή της στην ανάγκη σεβασμού των θαλάσσιων δικαιωμάτων των κρατών της Μεσογείου.







Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη



Dans le monde arabe, il n’y a qu’une chaîne appartenant à des Émiratis pour dérouler le tapis rouge à MLP. Officiellement "egyptienne", TenTV appartient à des proches de l’émir de Dubaï. Le même cercle qui a nourrit l’islamophobie en Europe pendant des années. — Davut Paşa (@CokYasaaa) November 23, 2026





«Καταγγέλλω τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε η Τουρκία» Η Λεπέν διατύπωσε τις θέσεις της μιλώντας στον Αιγύπτιο δημοσιογράφο Νασάτ ελ Ντεΐχι, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στις εξελίξεις στη Λιβύη και στον ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.



«Καταγγέλλω τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία ενήργησε απέναντι στη Λιβύη. Παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει την εδαφική ακεραιότητα άλλων κρατών, κάτι που είναι απαράδεκτο», ανέφερε η Γαλλίδα πολιτικός.



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Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας αποτελεί βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής που επιθυμεί να ακολουθήσει.



«Υπερασπίζομαι την κυριαρχία των κρατών και ιδιαίτερα την εδαφική τους ακεραιότητα, ιδίως όταν πρόκειται για τη θαλάσσια κυριαρχία και τα θαλάσσια δικαιώματά τους», τόνισε.



Η τοποθέτησή της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, καθώς το τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης της Αθήνας με την Άγκυρα, λόγω της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που αμφισβητεί τα δικαιώματα ελληνικών νησιών. Ευθεία επίθεση στην Τουρκία για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο εξαπέλυσε η Μαρίν Λεπέν , καταγγέλλοντας ότι η συμφωνία για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με τη Λιβύη παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και θίγει την εδαφική ακεραιότητα άλλων κρατών.Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς και του Εθνικού Συναγερμού (RN), σε συνέντευξή της στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο TEN TV, πήρε σαφή θέση απέναντι στην τουρκολιβυκή συμφωνία, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή της στην ανάγκη σεβασμού των θαλάσσιων δικαιωμάτων των κρατών της Μεσογείου.Μάλιστα, η Λεπέν αναγνώρισε ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα οι απόψεις της συμπίπτουν με εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις συχνές διαφωνίες της με τις Βρυξέλλες.«Για μία φορά συμφώνησα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στην ευρωπαϊκή απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου.Η Λεπέν διατύπωσε τις θέσεις της μιλώντας στον Αιγύπτιο δημοσιογράφο Νασάτ ελ Ντεΐχι, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στις εξελίξεις στη Λιβύη και στον ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.«Καταγγέλλω τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία ενήργησε απέναντι στη Λιβύη. Παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει την εδαφική ακεραιότητα άλλων κρατών, κάτι που είναι απαράδεκτο», ανέφερε η Γαλλίδα πολιτικός.Η ίδια δημοσιοποίησε απόσπασμα της συνέντευξης στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, επαναλαμβάνοντας την καταδίκη των τουρκικών ενεργειών.Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας αποτελεί βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής που επιθυμεί να ακολουθήσει.«Υπερασπίζομαι την κυριαρχία των κρατών και ιδιαίτερα την εδαφική τους ακεραιότητα, ιδίως όταν πρόκειται για τη θαλάσσια κυριαρχία και τα θαλάσσια δικαιώματά τους», τόνισε.Η τοποθέτησή της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, καθώς το τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης της Αθήνας με την Άγκυρα, λόγω της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που αμφισβητεί τα δικαιώματα ελληνικών νησιών.



Η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία της συνέντευξης ήταν η αναφορά της Λεπέν στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην τουρκολιβυκή συμφωνία.



Η Γαλλίδα πολιτικός, η οποία έχει επανειλημμένα ασκήσει έντονη κριτική στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, παραδέχθηκε ότι στην περίπτωση του τουρκολιβυκού μνημονίου συμφωνεί με την ευρωπαϊκή θέση.



Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου 2026, να εγκρίνει το μνημόνιο του 2019, ανατρέποντας την προηγούμενη στάση της.



Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε ότι η συμφωνία θίγει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να δημιουργεί έννομες συνέπειες για τρίτες χώρες.



Η Λιβύη και το μεταναστευτικό Πέρα από την καταδίκη της τουρκικής πολιτικής, η Λεπέν υποστήριξε ότι η Γαλλία πρέπει να επιδιώξει τη βελτίωση των σχέσεών της με τη Λιβύη.



Όπως εξήγησε, η χώρα της Βόρειας Αφρικής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία μαζί της.



«Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τη Λιβύη για να περιορίσουμε τη μετανάστευση», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, μια πιο ενεργή γαλλική διπλωματική παρουσία θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των περιφερειακών διαφορών, στην ενίσχυση της σταθερότητας και στην προστασία των συμφερόντων των μεσογειακών κρατών.