Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για Καρβέλα: Όποια κι αν είναι η νέα του μούσα, θα τραγουδάει κομμάτια εμπνευσμένα από τη Βίσση
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για Καρβέλα: Όποια κι αν είναι η νέα του μούσα, θα τραγουδάει κομμάτια εμπνευσμένα από τη Βίσση
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Αφροδίτη Χατζημηνά είναι εκείνη που θα ερμηνεύει πλέον τραγούδια του συνθέτη
Το δικό του σχόλιο για τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Νίκο Καρβέλα να έχει βρει νέα μούσα μετά την κόντρα του με την Άννα Βίσση έκανε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Όπως φημολογείται η Αφροδίτη Χατζημηνά είναι η τραγουδίστρια που θα ερμηνεύει πλέον κομμάτια του συνθέτη. Αφού διευκρίνισε πως δεν τη γνωρίζει, ο στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός υποστήριξε πως αν και γραμμένα για εκείνη, τα τραγούδια θα είναι στην πραγματικότητα εμπνευσμένα από την Άννα Βίσση.
«Χαίρομαι αν βρήκε καινούργια μούσα. Δεν ξέρω ποια είναι η κυρία, δεν το λέω υποτιμητικά. Απλά πραγματικά δεν μου λέει κάτι αυτή τη στιγμή το ονοματεπώνυμο. Όποια κι αν είναι η νέα μούσα του Νίκου Καρβέλα, να ξέρει ότι ουσιαστικά θα τραγουδάει τα τραγούδια που θα είναι εμπνευσμένα από την Άννα Βίσση», σχολίασε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Παράλληλα, κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο να αναλάβουν ο Νίκος Μουτσινάς, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά την παρουσίαση του «Sing for Greece». «Αναπόφευκτα, άμα υπάρχει η Μπέττυ και η Κατερίνα, θα υπάρχει μέτρο σύγκρισης με την τριάδα που ήταν με τον Καπουτζίδη», σημείωσε με τη σειρά του.
Μεταξύ άλλων, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο να αναλάβει ο Κωνσταντίνος Ρήγος τη σκηνική παρουσία της Ελλάδας στη Eurovision. «Ο Κωνσταντίνος Ρήγος είναι μια καλή επιλογή για το Sing for Greece. Τώρα όσον αφορά τη Eurovision, τον εκτιμώ τον Κωνσταντίνο Ρήγο ως σκηνοθέτη, αλλά δεν κάνουν όλοι για όλα. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, για να λέμε πικρές και μεγάλες αλήθειες, όσες φορές σκηνοθέτησε on stage τη Eurovision δεν τα πήγε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Χαίρομαι αν βρήκε καινούργια μούσα. Δεν ξέρω ποια είναι η κυρία, δεν το λέω υποτιμητικά. Απλά πραγματικά δεν μου λέει κάτι αυτή τη στιγμή το ονοματεπώνυμο. Όποια κι αν είναι η νέα μούσα του Νίκου Καρβέλα, να ξέρει ότι ουσιαστικά θα τραγουδάει τα τραγούδια που θα είναι εμπνευσμένα από την Άννα Βίσση», σχολίασε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Παράλληλα, κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο να αναλάβουν ο Νίκος Μουτσινάς, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά την παρουσίαση του «Sing for Greece». «Αναπόφευκτα, άμα υπάρχει η Μπέττυ και η Κατερίνα, θα υπάρχει μέτρο σύγκρισης με την τριάδα που ήταν με τον Καπουτζίδη», σημείωσε με τη σειρά του.
Μεταξύ άλλων, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο να αναλάβει ο Κωνσταντίνος Ρήγος τη σκηνική παρουσία της Ελλάδας στη Eurovision. «Ο Κωνσταντίνος Ρήγος είναι μια καλή επιλογή για το Sing for Greece. Τώρα όσον αφορά τη Eurovision, τον εκτιμώ τον Κωνσταντίνο Ρήγο ως σκηνοθέτη, αλλά δεν κάνουν όλοι για όλα. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, για να λέμε πικρές και μεγάλες αλήθειες, όσες φορές σκηνοθέτησε on stage τη Eurovision δεν τα πήγε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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