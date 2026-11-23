Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Υπό έλεγχο η φωτιά σε τέσσερις κλούβες της ΕΛ.ΑΣ. μέσα στο στρατόπεδο Ζορμπά στου Γουδή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Υπό έλεγχο η φωτιά σε τέσσερις κλούβες της ΕΛ.ΑΣ. μέσα στο στρατόπεδο Ζορμπά στου Γουδή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε σε τέσσερις κλούβες και στην καμπίνα ενός βυτιοφόρου μετά από μηχανική βλάβη σε ένα από τα λεωφορεία
Υπό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 17:20 το απόγευμα της Δευτέρας (23/11) σε τέσσερις κλούβες και στην καμπίνα ενός βυτιοφόρου οχήματος μέσα στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου Νικολάου Ζορμπά, στην οδό Κοκκινοπούλου, στου Γουδή.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στο ένα λεωφορείο, το οποίο ήταν από χθες σταθμευμένο στον χώρο των καυσίμων του στρατοπέδου, εξαιτίας μηχανικής βλάβης και επεκτάθηκε και σε άλλα τρία. Οι δύο κλούβες καταστράφηκαν ολοσχερώς κι οι άλλες δύο μερικώς, έχοντας υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στην καμπίνα του βυτιοφόρου οχήματος. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στο ένα λεωφορείο, το οποίο ήταν από χθες σταθμευμένο στον χώρο των καυσίμων του στρατοπέδου, εξαιτίας μηχανικής βλάβης και επεκτάθηκε και σε άλλα τρία. Οι δύο κλούβες καταστράφηκαν ολοσχερώς κι οι άλλες δύο μερικώς, έχοντας υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στην καμπίνα του βυτιοφόρου οχήματος. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 23 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 17:20.
Επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τον 4ο ΠΣ Αθηνών, 12ο ΠΣ Αθηνών, 9ο ΠΣ Αθηνών και Π.Υ. Νέας Μάκρης.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Δείτε φωτογραφίες:
Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση (Facebook)
#Πυρκαγιά σε λεωφορεία στον δήμο Ζωγράφου #Αττική. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 23, 2026
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