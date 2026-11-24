Ερευνώνται οι επαφές του Αμερικανού αντιπροέδρου με πρώην στέλεχος της Vitol που είχε χρηματοδοτήσει την πολιτική του πορεία





Σύμφωνα με επιστολή που εξασφάλισε το Reuters, η Δημοκρατική γερουσιαστής του Νιου Χάμσαϊρ Μάγκι Χασάν ζητά να διερευνηθεί εάν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αξιοποίησε τη θέση του για να διευκολύνει επιχειρηματικές συμφωνίες από τις οποίες θα μπορούσε να ωφεληθεί ένας από τους σημαντικούς πολιτικούς χρηματοδότες του.







Η Χασάν, η οποία αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων της Γερουσίας τον Ιανουάριο του 2027, με την έναρξη της θητείας του νέου Κογκρέσου, ζητά από το γραφείο του αντιπροέδρου να παραδώσει έως τις 14 Δεκεμβρίου 2026 έγγραφα και επικοινωνίες που σχετίζονται με την υπόθεση.



Η επιστολή στον Βανς και οι υπόνοιες για ευνοϊκή μεταχείριση Στην επιστολή της, η Δημοκρατική γερουσιαστής διατυπώνει ευθέως τις ανησυχίες της για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, συνδέοντας τη χρηματοδότηση της πολιτικής πορείας του Βανς με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προέκυψαν μετά την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα.







Μεταξύ των στοιχείων που ζητά να προσκομιστούν περιλαμβάνονται επικοινωνίες του ίδιου του Βανς ή μελών του επιτελείου του με τον Άντισον και τη Vitol, προκειμένου να εξεταστεί εάν υπήρξε οποιαδήποτε παρέμβαση στις διαδικασίες που οδήγησαν στην ανάθεση των σχετικών συμφωνιών.



Η φερόμενη συνάντηση στο πολυτελές θέρετρο της Μοντάνα Κεντρικό σημείο της υπόθεσης αποτελεί μια συνάντηση που, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Reuters, φέρεται να πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, κατά την επίσκεψη του Βανς στο Yellowstone Club, ένα πολυτελές και ιδιαίτερα αποκλειστικό θέρετρο σκι και γκολφ στη Μοντάνα.



Κλείσιμο



Κατά την ίδια μαρτυρία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος φέρεται να ρώτησε πόσο γρήγορα θα μπορούσε να διατεθεί προς πώληση το βενεζουελάνικο αργό, στην υποθετική περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούσαν τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.



Ο Άντισον φέρεται να απάντησε ότι η Vitol διέθετε τις επιχειρησιακές δυνατότητες για να αναλάβει μια τέτοια δραστηριότητα.



Την περίοδο εκείνη εργαζόταν στην εταιρεία ως διαπραγματευτής βενζίνης. Η Vitol, ωστόσο, έχει διευκρινίσει ότι δεν διέθετε εξειδικευμένη εμπειρία στην εμπορία αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας. Ο Άντισον αποχώρησε από την εταιρεία εντός του 2026.



Στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής έρευνας στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς , με αφορμή τις σχέσεις του με πρώην στέλεχος του ενεργειακού κολοσσού Vitol και το ενδεχόμενο να συνέβαλε στην εξασφάλιση επικερδών συμφωνιών για την εμπορία πετρελαίου της Βενεζουέλας . Η υπόθεση αφορά τον Τζον Άντισον, πρώην διαπραγματευτή της εταιρείας και σημαντικό χρηματοδότη τόσο του Βανς όσο και του Ντόναλντ Τραμπ , ενώ η έρευνα επικεντρώνεται στις επαφές των δύο ανδρών πριν από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο του 2026.Σύμφωνα με επιστολή που εξασφάλισε το Reuters, η Δημοκρατική γερουσιαστής του Νιου Χάμσαϊρ Μάγκι Χασάν ζητά να διερευνηθεί εάν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αξιοποίησε τη θέση του για να διευκολύνει επιχειρηματικές συμφωνίες από τις οποίες θα μπορούσε να ωφεληθεί ένας από τους σημαντικούς πολιτικούς χρηματοδότες του.Η νέα εξέλιξη ακολουθεί αποκλειστικό δημοσίευμα του διεθνούς πρακτορείου για φερόμενη συνάντηση του Βανς με τον Άντισον τον Δεκέμβριο του 2025, πριν από την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία στις αρχές Ιανουαρίου του 2026.Η Χασάν, η οποία αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων της Γερουσίας τον Ιανουάριο του 2027, με την έναρξη της θητείας του νέου Κογκρέσου, ζητά από το γραφείο του αντιπροέδρου να παραδώσει έως τις 14 Δεκεμβρίου 2026 έγγραφα και επικοινωνίες που σχετίζονται με την υπόθεση.Στην επιστολή της, η Δημοκρατική γερουσιαστής διατυπώνει ευθέως τις ανησυχίες της για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, συνδέοντας τη χρηματοδότηση της πολιτικής πορείας του Βανς με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προέκυψαν μετά την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα.«Σας απευθύνω σήμερα αυτή την επιστολή εκφράζοντας τη σοβαρή ανησυχία μου ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσατε τη θέση σας ως αντιπροέδρου για να βοηθήσετε έναν σημαντικό πολιτικό δωρητή να εξασφαλίσει επικερδείς επιχειρηματικές ευκαιρίες που σχετίζονται με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας», αναφέρει χαρακτηριστικά.Μεταξύ των στοιχείων που ζητά να προσκομιστούν περιλαμβάνονται επικοινωνίες του ίδιου του Βανς ή μελών του επιτελείου του με τον Άντισον και τη Vitol, προκειμένου να εξεταστεί εάν υπήρξε οποιαδήποτε παρέμβαση στις διαδικασίες που οδήγησαν στην ανάθεση των σχετικών συμφωνιών.Κεντρικό σημείο της υπόθεσης αποτελεί μια συνάντηση που, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Reuters, φέρεται να πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, κατά την επίσκεψη του Βανς στο Yellowstone Club, ένα πολυτελές και ιδιαίτερα αποκλειστικό θέρετρο σκι και γκολφ στη Μοντάνα.Πηγή που είχε ενημερωθεί από τον ίδιο τον Άντισον για το περιεχόμενο της συνομιλίας υποστήριξε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τις δυνατότητες διοχέτευσης του πετρελαίου της στις διεθνείς αγορές.Κατά την ίδια μαρτυρία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος φέρεται να ρώτησε πόσο γρήγορα θα μπορούσε να διατεθεί προς πώληση το βενεζουελάνικο αργό, στην υποθετική περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούσαν τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.Ο Άντισον φέρεται να απάντησε ότι η Vitol διέθετε τις επιχειρησιακές δυνατότητες για να αναλάβει μια τέτοια δραστηριότητα.Την περίοδο εκείνη εργαζόταν στην εταιρεία ως διαπραγματευτής βενζίνης. Η Vitol, ωστόσο, έχει διευκρινίσει ότι δεν διέθετε εξειδικευμένη εμπειρία στην εμπορία αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας. Ο Άντισον αποχώρησε από την εταιρεία εντός του 2026.

Οι διαψεύσεις και τα στοιχεία για τα δύο αεροσκάφη Παρά τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε το Reuters, τόσο ο Βανς όσο και ο Άντισον έχουν αρνηθεί ότι συναντήθηκαν.



Η Μάγκι Χασάν, ωστόσο, επικαλείται στην επιστολή της στοιχεία από τις κινήσεις αεροσκαφών, τα οποία θεωρεί ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.



«Παρά τις διαψεύσεις από το γραφείο σας και τον κ. Άντισον, τα αρχεία πτήσεων τοποθετούν το ιδιωτικό του αεροσκάφος και το κυβερνητικό σας αεροσκάφος στο ίδιο αεροδρόμιο της Μοντάνα, την ημέρα της αναφερόμενης συνάντησης», επισημαίνει.



Απαντώντας στο Reuters, ο εκπρόσωπος Τύπου του αντιπροέδρου, Λουκ Σρέντερ, απέρριψε εκ νέου τις πληροφορίες, δηλώνοντας ότι «η φερόμενη συνάντηση στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ».



Το πρακτορείο διευκρινίζει, πάντως, ότι στο αρχικό δημοσίευμά του δεν είχε υποστηρίξει πως η συνάντηση έγινε στο αεροδρόμιο.



Ούτε η Vitol ούτε ο Άντισον κατέστη δυνατό να σχολιάσουν άμεσα τη νέα εξέλιξη.



Το τηλεφώνημα από τον υπουργό Ενέργειας δύο ημέρες μετά τη σύλληψη Μαδούρο Η έρευνα επεκτείνεται και στις επαφές που ακολούθησαν την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου 2026 στη Βενεζουέλα, κατά την οποία συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχασαν τη ζωή τους έως και 100 άνθρωποι.



Ο Τζον Άντισον έχει επιβεβαιώσει στο Reuters ότι στις 5 Ιανουαρίου, δύο ημέρες μετά την επιχείρηση, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, ενώ βρισκόταν στο γραφείο του στο Χιούστον.



Αντικείμενο της επικοινωνίας ήταν μια επιχειρηματική πρόταση που συνδεόταν με τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για την αξιοποίηση των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας.



Η Ουάσινγκτον σχεδίαζε να διαθέσει πετρέλαιο της χώρας, η οποία είναι μέλος του ΟΠΕΚ, σε αγοραστές της διεθνούς αγοράς, με στόχο τη συγκέντρωση εσόδων για τη χρηματοδότηση της επικείμενης πολιτικής μετάβασης.



Στο πλαίσιο αυτό, ο Ράιτ επιδίωξε να διαπιστώσει εάν η Vitol ενδιαφερόταν να αναλάβει την εμπορική διάθεση των ποσοτήτων πετρελαίου.



Το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου και ότι το αντικείμενό της ήταν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.



Οι συμφωνίες με Vitol και Trafigura και τα έσοδα των 12 δισ. δολαρίων Λίγες ημέρες αργότερα, η Vitol και η ανταγωνίστριά της Trafigura, δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας πρώτων υλών διεθνώς, απέκτησαν ειδικές άδειες για την εμπορική διάθεση βενεζουελάνικου πετρελαίου.



Την εξασφάλιση των αδειών έχουν επιβεβαιώσει και οι δύο επιχειρήσεις.



Ανεξάρτητοι ειδικοί εκτιμούν ότι τα κέρδη που έχουν αποκομίσει έκτοτε από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες ανέρχονται συνολικά σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.



Το μέγεθος των οικονομικών συμφερόντων αποτυπώνεται και σε έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία δημοσιοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2026.



Σύμφωνα με την έκθεση, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαχειρίστηκαν έσοδα άνω των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους.



Οι συγκεκριμένες συμφωνίες και ο τρόπος με τον οποίο επελέγησαν οι εταιρείες που ανέλαβαν την εμπορία του πετρελαίου βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των ερωτημάτων που θέτει η Χασάν.



Οι δωρεές των 300.000 δολαρίων στον Βανς και των 7 εκατ. στον Τραμπ Η σχέση του Άντισον με την αμερικανική πολιτική σκηνή είχε ξεκινήσει αρκετά πριν από τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής των ΗΠΑ (FEC), ο πρώην διαπραγματευτής της Vitol συγκαταλεγόταν στους πρώτους σημαντικούς χρηματοδότες της πολιτικής καριέρας του Τζέι Ντι Βανς.



Το 2022 προσέφερε 300.000 δολάρια στην επιτροπή πολιτικής δράσης Protect Ohio Values, η οποία υποστήριξε την επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία του Βανς για την εκλογή του στη Γερουσία, εκπροσωπώντας την πολιτεία του Οχάιο.



Η οικονομική στήριξη του Άντισον προς τους Ρεπουμπλικανούς συνεχίστηκε και κατά την προεδρική εκλογική αναμέτρηση του 2024.



Όπως προκύπτει από τα αρχεία της FEC, ο ίδιος και η σύζυγός του, Σάνον Άντισον, διέθεσαν συνολικά 7 εκατομμύρια δολάρια σε επιτροπές πολιτικής δράσης που υποστήριζαν την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία.



Οι δωρεές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την κοινοβουλευτική έρευνα, καθώς εξετάζονται σε συνδυασμό με τη φερόμενη συνάντηση στη Μοντάνα, την επικοινωνία του Άντισον με τον υπουργό Ενέργειας και τις άδειες που εξασφάλισε στη συνέχεια η Vitol.



Το ζητούμενο για τη γερουσιαστή Χασάν είναι να διαπιστωθεί εάν οι προσωπικές και πολιτικές διασυνδέσεις του Άντισον με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο επηρέασαν την πρόσβαση της εταιρείας σε ιδιαίτερα επικερδείς κρατικές συμφωνίες.



Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι ο Τζέι Ντι Βανς παρενέβη στην επιλογή της Vitol ή ότι οι άδειες εμπορίας πετρελαίου χορηγήθηκαν ως ανταπόδοση για την οικονομική στήριξη που είχε προσφέρει ο Άντισον.