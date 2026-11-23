MadWalk 2026: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
MadWalk 2026: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο θεσμός που συνδυάζει μουσική και μόδα επέστρεψε με τη Βίκυ Καγιά να αναλαμβάνει την παρουσίαση της βραδιάς
Το MadWalk 2026 επέστρεψε στο Γήπεδο Tae Kwon Do με πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο να δίνουν το «παρών» στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης.
Ο θεσμός που συνδυάζει μουσική και μόδα μέσα από επιδείξεις δημιουργιών Ελλήνων σχεδιαστών και fashion brands, αλλά και ζωντανά performances από γνωστούς καλλιτέχνες πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Ανάμεσα στους επώνυμους που φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί ήταν μεταξύ άλλων η Βασιλική Μιλλούση, η Lila, η Ρένα Μόρφη, η Τάνια Μπρεάζου, ο Βασίλης Ζούλιας και ο Περικλής Κονδυλάτος.
Με σύνθημα «είμαστε όλοι φτιαγμένοι από αστέρια», η φετινή διοργάνωση εστίασε στη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση. Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η Βίκυ Καγιά και συμμετείχαν οι Dr. Chris, Μάνος Καμακάρης, Αθηνά Κλήμη, Mariagapi, Aria Skokos και Super Foteini.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα backstage και το κόκκινο χαλί
Ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Ρήγος φωτογραφίζει τους χορευτές
Ο θεσμός που συνδυάζει μουσική και μόδα μέσα από επιδείξεις δημιουργιών Ελλήνων σχεδιαστών και fashion brands, αλλά και ζωντανά performances από γνωστούς καλλιτέχνες πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Ανάμεσα στους επώνυμους που φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί ήταν μεταξύ άλλων η Βασιλική Μιλλούση, η Lila, η Ρένα Μόρφη, η Τάνια Μπρεάζου, ο Βασίλης Ζούλιας και ο Περικλής Κονδυλάτος.
Με σύνθημα «είμαστε όλοι φτιαγμένοι από αστέρια», η φετινή διοργάνωση εστίασε στη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση. Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η Βίκυ Καγιά και συμμετείχαν οι Dr. Chris, Μάνος Καμακάρης, Αθηνά Κλήμη, Mariagapi, Aria Skokos και Super Foteini.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα backstage και το κόκκινο χαλί
Στο catwalk του MadWalk 2026 θα παρουσιαστούν δημιουργίες των Σίλια Κριθαριώτη, Δάφνη Βαλέντε, Deux Hommes, Δημήτρης Πέτρου, Georgia de Grecia, Σωτήρης Γεωργίου, Στέλιος Κουδουνάρης, Valtadoros, Βασίλης Ζούλιας και Περικλής Κονδυλάτος, καθώς και του Αθανάσιου Βασιλειάδη.
Η σχεδιάστρια Δάφνη Βαλέντε με τα μοντέλα της
Η Κατερίνα Λιόλιου με τους σχεδιαστές Deux Hommes
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