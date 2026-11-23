Η βόλτα της Ελένης Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες
Η βόλτα της Ελένης Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες
Κάποιες μέρες έχουν απλώς αυτό το κάτι, έγραψε η παρουσιάστρια
Μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας έκανε η Ελένη Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο, με την παρουσιάστρια να δημοσιεύει φωτογραφίες τους.
Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, η Ελένη Μενεγάκη έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δείχνοντας στιγμές από την καθημερινότητα με τον σύζυγό της.
Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιά ενώ περπατούσε σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα η παρουσιάστρια εμφανίζεται χαμογελαστή να ποζάρει στον εξωτερικό χώρο μαγαζιού. Σε μία άλλη εικόνα, η παρουσιάστρια μοιράστηκε μία selfie από τη βόλτα της. «Κάποιες μέρες έχουν απλώς αυτό το κάτι» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, η Ελένη Μενεγάκη έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δείχνοντας στιγμές από την καθημερινότητα με τον σύζυγό της.
Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιά ενώ περπατούσε σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα η παρουσιάστρια εμφανίζεται χαμογελαστή να ποζάρει στον εξωτερικό χώρο μαγαζιού. Σε μία άλλη εικόνα, η παρουσιάστρια μοιράστηκε μία selfie από τη βόλτα της. «Κάποιες μέρες έχουν απλώς αυτό το κάτι» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
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