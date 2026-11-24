Η 23χρονη ακτιβίστρια καταδικάστηκε για παράνομη είσοδο στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και συμμετοχή σε κινητοποίηση κατά της Maersk





Το δικαστήριο ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23/11) ότι οι έξι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη είσοδο στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας τον Σεπτέμβριο του 2024.







Στη συγκεκριμένη διαμαρτυρία, η ακτιβίστρια είχε ζητήσει από τον ναυτιλιακό κολοσσό να σταματήσει τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς το Ισραήλ, καταγγέλλοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του.



Η κατάληψη στο πανεπιστήμιο και η παρέμβαση της αστυνομίας Η υπόθεση του Σεπτεμβρίου 2024 αφορά κινητοποίηση κατά της συνεργασίας του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης με ισραηλινά πανεπιστημιακά ιδρύματα, την οποία είχαν εγκρίνει οι πρυτανικές αρχές.







Κατά την κατάθεσή της, η Τούνμπεργκ υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί απείλησαν να χρησιμοποιήσουν σκύλους εάν οι διαδηλωτές δεν άνοιγαν την πόρτα.



Οι κατηγορούμενοι αναγνώρισαν ότι βρίσκονταν στον χώρο, ζήτησαν ωστόσο την απαλλαγή τους, επικαλούμενοι το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και τον χαρακτήρα της κινητοποίησης.



Κλείσιμο Η υπεράσπιση εξετάζει το ενδεχόμενο έφεσης Ο δικηγόρος της Τούνμπεργκ, Τσίε Τρίερ, ο οποίος εκπροσώπησε και δύο ακόμη κατηγορούμενους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι, παρά το σχετικά χαμηλό ύψος των προστίμων, η απόφαση δεν ήταν η αναμενόμενη.



«Αν και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους πελάτες μου είναι μάλλον περιορισμένα, προφανώς δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα που ήλπιζα», ανέφερε.



Όπως πρόσθεσε, συζητά με τους εντολείς του το ενδεχόμενο να προσφύγουν κατά της απόφασης, εκτιμώντας ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την αμφισβήτησή της.



Ο συνήγορος υποστήριξε ότι η κινητοποίηση είχε στόχο να αναδείξει ένα ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος και ότι η σχετική διαμαρτυρία θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της ελευθερίας της έκφρασης, όπως αυτή προστατεύεται και από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.



Πρόστιμο 1.800 κορωνών Δανίας (240 ευρώ) επιβλήθηκε στη Γκρέτα Τούνμπεργκ από δικαστήριο της Κοπεγχάγης , για τη συμμετοχή της σε φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις στο Πανεπιστήμιο της δανικής πρωτεύουσας και στην έδρα της ναυτιλιακής εταιρείας Maersk. Μαζί με την 23χρονη Σουηδή ακτιβίστρια καταδικάστηκαν ακόμη πέντε άτομα για παράνομη είσοδο σε πανεπιστημιακό χώρο, με την υπεράσπιση να εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης.Το δικαστήριο ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23/11) ότι οι έξι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη είσοδο στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας τον Σεπτέμβριο του 2024.Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.200 έως 7.250 κορώνες Δανίας (159 έως 958 ευρώ), ενώ στην περίπτωση της Τούνμπεργκ η καταδίκη αφορά επιπλέον τη συμμετοχή της σε κινητοποίηση το 2025 στην έδρα της Maersk, για την οποία δεν διώκονταν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.Στη συγκεκριμένη διαμαρτυρία, η ακτιβίστρια είχε ζητήσει από τον ναυτιλιακό κολοσσό να σταματήσει τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς το Ισραήλ, καταγγέλλοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του.Η υπόθεση του Σεπτεμβρίου 2024 αφορά κινητοποίηση κατά της συνεργασίας του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης με ισραηλινά πανεπιστημιακά ιδρύματα, την οποία είχαν εγκρίνει οι πρυτανικές αρχές.Οι έξι ακτιβιστές, φορώντας μάσκες, είχαν αποκλειστεί σε αίθουσα του πανεπιστημίου, κλείνοντας την πόρτα και αρνούμενοι να αποχωρήσουν.Κατά την κατάθεσή της, η Τούνμπεργκ υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί απείλησαν να χρησιμοποιήσουν σκύλους εάν οι διαδηλωτές δεν άνοιγαν την πόρτα.Οι κατηγορούμενοι αναγνώρισαν ότι βρίσκονταν στον χώρο, ζήτησαν ωστόσο την απαλλαγή τους, επικαλούμενοι το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και τον χαρακτήρα της κινητοποίησης.Ο δικηγόρος της Τούνμπεργκ, Τσίε Τρίερ, ο οποίος εκπροσώπησε και δύο ακόμη κατηγορούμενους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι, παρά το σχετικά χαμηλό ύψος των προστίμων, η απόφαση δεν ήταν η αναμενόμενη.«Αν και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους πελάτες μου είναι μάλλον περιορισμένα, προφανώς δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα που ήλπιζα», ανέφερε.Όπως πρόσθεσε, συζητά με τους εντολείς του το ενδεχόμενο να προσφύγουν κατά της απόφασης, εκτιμώντας ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την αμφισβήτησή της.Ο συνήγορος υποστήριξε ότι η κινητοποίηση είχε στόχο να αναδείξει ένα ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος και ότι η σχετική διαμαρτυρία θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της ελευθερίας της έκφρασης, όπως αυτή προστατεύεται και από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Πρόκειται για θεμιτή συζήτηση και μερικές φορές χρειάζονται δημόσιες παρεμβάσεις για να προσελκυστεί η προσοχή σε ζητήματα δημόσιου συμφέροντος», σημείωσε.



Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη, καθώς έχει καταδικαστεί επανειλημμένα στη Σουηδία σε χρηματικά πρόστιμα για ενέργειες πολιτικής ανυπακοής στο πλαίσιο κινητοποιήσεων για την κλιματική αλλαγή.