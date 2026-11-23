Ο Βασίλης Κούκουρας συμπλήρωσε έναν χρόνο σχέσης με τη νέα του σύντροφο, δείτε την ανάρτησή της
Ο Βασίλης Κούκουρας συμπλήρωσε έναν χρόνο σχέσης με τη νέα του σύντροφο, δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός Χριστιάννα Μαριόλη δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπό τους για να γιορτάσει την πρώτη τους επέτειο
Έναν χρόνο σχέσης συμπλήρωσε με τη σύντροφό του, Χριστιάννα Μαριόλη, ο Βασίλης Κούκουρας, με εκείνη να προχωρά σε μια ανάρτηση για την πρώτη τους επέτειο.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία του ζευγαριού από έξοδό του σε εστιατόριο. Σε αυτή, ο ηθοποιός και η αγαπημένη του ποζάρουν χαμογελαστοί. Η σύντροφος και συνάδελφός του, που ασχολείται επίσης με τη σκηνοθεσία, έχει γείρει το κεφάλι της στο δικό του, ενώ κρατιούνται χέρι-χέρι. «And just like that...», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Χριστιάννα Μαριόλη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Δραματικής Σχολής «Βασίλης Διαμαντόπουλος - Ίασμος». Έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις, όπως τα «Εγκλήματα καρδιάς», αλλά και στην τηλεοπτική σειρά «Ο Γιατρός» του Alpha.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αποκαλύψει ότι η υποκριτική ήταν το όνειρό της από μικρή ηλικία και πως, μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Νομική, αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο του θεάτρου.
Πέρα από την ενασχόλησή της με την υποκριτική, δραστηριοποιείται και ως σκηνοθέτις, έχοντας σκηνοθετήσει το 2022 την παράσταση «Τζένη, θα κερδίσουμε», ενώ φέτος συμμετέχει ως βοηθός σκηνοθέτη στην παράσταση «Ο Θάνατος και η Κόρη» στο Θέατρο Αθηνών.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία του ζευγαριού από έξοδό του σε εστιατόριο. Σε αυτή, ο ηθοποιός και η αγαπημένη του ποζάρουν χαμογελαστοί. Η σύντροφος και συνάδελφός του, που ασχολείται επίσης με τη σκηνοθεσία, έχει γείρει το κεφάλι της στο δικό του, ενώ κρατιούνται χέρι-χέρι. «And just like that...», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Χριστιάννα Μαριόλη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Δραματικής Σχολής «Βασίλης Διαμαντόπουλος - Ίασμος». Έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις, όπως τα «Εγκλήματα καρδιάς», αλλά και στην τηλεοπτική σειρά «Ο Γιατρός» του Alpha.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αποκαλύψει ότι η υποκριτική ήταν το όνειρό της από μικρή ηλικία και πως, μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Νομική, αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο του θεάτρου.
Πέρα από την ενασχόλησή της με την υποκριτική, δραστηριοποιείται και ως σκηνοθέτις, έχοντας σκηνοθετήσει το 2022 την παράσταση «Τζένη, θα κερδίσουμε», ενώ φέτος συμμετέχει ως βοηθός σκηνοθέτη στην παράσταση «Ο Θάνατος και η Κόρη» στο Θέατρο Αθηνών.
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