Park Gstaad: Mε €540 εκατ. ο Προκοπίου αγόρασε το ξενοδοχείο των βασιλιάδων με τα 116 χρόνια ιστορίας
Park Gstaad: Mε €540 εκατ. ο Προκοπίου αγόρασε το ξενοδοχείο των βασιλιάδων με τα 116 χρόνια ιστορίας
Το ξενοδοχείο, που χτίστηκε το 1910, πουλήθηκε στον Ελληνα εφοπλιστή από τη δισεκατομμυριούχο Ντόνα Μπερταρέλι - Η ανακαίνιση ξεκίνησε και θα επαναλειτουργήσει το καλοκαίρι του 2027, υπό τη Four Seasons
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Στα δωμάτια και τις σουίτες του έχουν φιλοξενηθεί επί δεκαετίες μέλη βασιλικών οικογενειών, billionaires, σταρ του σινεμά και της μουσικής σκηνής και κάποιοι από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του πλανήτη.
Στα σαλόνια του, στα 116 χρόνια της διαδρομής του, έχουν γίνει μυθικά πάρτυ που πάντα καλύπτονταν από ένα πέπλο μυστηρίου, τέτοιο που διασφάλιζε η αυστηρή πολιτική εμπιστευτικότητας, η οποία αποτελεί πάγιο και αδιαπραγμάτευτο κανόνα του. Αφήνοντας έτσι όσους συμμετείχαν να διασκεδάζουν ελεύθερα, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και τους απέξω να καλλιεργούν τη δημιουργική φαντασία τους.
Το εμβληματικό «Park Gstaad Hotel» δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο πολυτελείας, αλλά -μαζί με το «Gstaad Palace»- συστατικό στοιχείο της παράδοσης του αριστοκρατικού θερέτρου των Αλπεων, καθώς και καθοριστικός παράγοντας για την ανάδειξή του σε top προορισμό. «Τον τελευταίο παράδεισο σε έναν τρελό κόσμο», όπως έχει πει η διάσημη ηθοποιός Τζούλι Αντριους.
Αυτό το αξιοζήλευτο παλάτι αποτελεί πλέον ένα ακόμη «διαμάντι» στη μοναδική, πολύτιμη συλλογή σπάνιων ακινήτων του Γιώργου Προκοπίου. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το protothema, η συμφωνία εξαγοράς έκλεισε προ διμήνου, ενώ το τίμημα ανήλθε στο αστρονομικό ποσό των 500 εκατ. ελβετικών φράγκων, δηλαδή πέριξ των 540 εκατ. ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για ένα super deal και μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στη διεθνή αγορά ξενοδοχειακών ακινήτων.
Με την απόκτησή του ο πανίσχυρος εφοπλιστής έρχεται να προσθέσει τη δική του παρουσία στην ευάριθμη λίστα των πλούσιων και διάσημων Ελλήνων που έχουν διαμείνει εκεί ή διατηρούν σαλέ στην περιοχή. Το να καταλήξει αυτό το φημισμένο ξενοδοχείο στα χέρια του κ. Προκοπίου δεν προκαλεί έκπληξη, όσο κι αν με τις αριστοτεχνικές κινήσεις του στη σκακιέρα του παγκόσμιου real estate καταφέρνει πάντα να εντυπωσιάζει. Και τούτο καθώς, όπως λένε οι γνωρίζοντες, «αν δεν τα κατάφερνε εκείνος, δεν θα τα κατάφερνε κανείς», δεδομένων της γνωστής επιμονής του όταν θέλει κάτι πολύ να το αποκτά, αλλά και των... αστείρευτων δυνατοτήτων που διαθέτει προς αυτό τον σκοπό. Ετσι, αν και πολλοί διαχρονικά το ήθελαν, το «Park Gstaad Hotel» κατέληξε στα δικά του χέρια.
Βεβαίως, ουδείς αμφιβάλλει ότι παρά το υψηλό τίμημα η ρηξικέλευθη κίνηση του πολύπειρου businessman είναι πολύ καλά μελετημένη σε οικονομικό επίπεδο. Αν και δεν είναι γνωστές οι λεπτομέρειες της συμφωνίας και οι ενδεχόμενες ρήτρες, πρόκειται για μια επένδυση με μέλλον λόγω της διαχρονικής λάμψης του Γκστάαντ ανάμεσα στους πιο καθιερωμένους προορισμούς για επισκέπτες υψηλού εισοδήματος, αλλά και της θέσης που κατέχει το ιστορικό ξενοδοχείο στο παγκόσμιο χρηματιστήριο της luxury φιλοξενίας.
Από εκεί και πέρα, ο κ. Προκοπίου δεν αγοράζει μόνο το ξενοδοχείο με την υπεραιωνόβια ιστορία που κουβαλά, αλλά και τις μελλοντικές υπεραξίες της λειτουργίας και αναβάθμισής του, υπό τη σκέπη του τουριστικού κολοσσού Four Seasons από το καλοκαίρι του 2027. Ακόμη, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τον Ελληνα εφοπλιστή τον συνδέει με τον καναδικό τουριστικό όμιλο η διαχείριση του επίσης εμβληματικού «Αστέρα» Βουλιαγμένης, που και επίσης πέρασε στην ιδιοκτησία του.
Την ίδια τακτική ακολούθησε και σε σειρά άλλων περιπτώσεων, όπως για τη Villa Christina στο Πορτοφίνο, από τους διάσημους κοσμοπολίτικους προορισμούς της Ιταλικής Ριβιέρας, που την... έκλεψε από τα χέρια του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ακόμη κι αν χρειάστηκε να καταβάλει ένα υπέρογκο τίμημα της τάξης των 25 εκατ. ευρώ. Με παρόμοια αποφασιστικότητα και με τίμημα 20 εκατ. ευρώ «χτύπησε» ένα διαμέρισμα στο One Hyde Park, το κορυφαίο συγκρότημα luxury residences του Λονδίνου, που βρίσκεται στην περιοχή του Knightsbridge, κοντά στο Hyde Park.
Οι επενδύσεις του στην αγορά ακινήτων δεν έχουν τέλος, με το χαρτοφυλάκιό του να αριθμεί, κατά πληροφορίες, περί τα 2.000-2.500 ξεχωριστά «κομμάτια» τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Μάλιστα, όπως φημολογείται, τα κλειδιά όλων αυτών των ακινήτων τα φυλάει σε ένα μεγάλο διαμέρισμα ταξινομημένα κατά κράτος, πόλη και περιοχή.
Στα σαλόνια του, στα 116 χρόνια της διαδρομής του, έχουν γίνει μυθικά πάρτυ που πάντα καλύπτονταν από ένα πέπλο μυστηρίου, τέτοιο που διασφάλιζε η αυστηρή πολιτική εμπιστευτικότητας, η οποία αποτελεί πάγιο και αδιαπραγμάτευτο κανόνα του. Αφήνοντας έτσι όσους συμμετείχαν να διασκεδάζουν ελεύθερα, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και τους απέξω να καλλιεργούν τη δημιουργική φαντασία τους.
Το εμβληματικό «Park Gstaad Hotel» δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο πολυτελείας, αλλά -μαζί με το «Gstaad Palace»- συστατικό στοιχείο της παράδοσης του αριστοκρατικού θερέτρου των Αλπεων, καθώς και καθοριστικός παράγοντας για την ανάδειξή του σε top προορισμό. «Τον τελευταίο παράδεισο σε έναν τρελό κόσμο», όπως έχει πει η διάσημη ηθοποιός Τζούλι Αντριους.
Αυτό το αξιοζήλευτο παλάτι αποτελεί πλέον ένα ακόμη «διαμάντι» στη μοναδική, πολύτιμη συλλογή σπάνιων ακινήτων του Γιώργου Προκοπίου. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το protothema, η συμφωνία εξαγοράς έκλεισε προ διμήνου, ενώ το τίμημα ανήλθε στο αστρονομικό ποσό των 500 εκατ. ελβετικών φράγκων, δηλαδή πέριξ των 540 εκατ. ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για ένα super deal και μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στη διεθνή αγορά ξενοδοχειακών ακινήτων.
Με την απόκτησή του ο πανίσχυρος εφοπλιστής έρχεται να προσθέσει τη δική του παρουσία στην ευάριθμη λίστα των πλούσιων και διάσημων Ελλήνων που έχουν διαμείνει εκεί ή διατηρούν σαλέ στην περιοχή. Το να καταλήξει αυτό το φημισμένο ξενοδοχείο στα χέρια του κ. Προκοπίου δεν προκαλεί έκπληξη, όσο κι αν με τις αριστοτεχνικές κινήσεις του στη σκακιέρα του παγκόσμιου real estate καταφέρνει πάντα να εντυπωσιάζει. Και τούτο καθώς, όπως λένε οι γνωρίζοντες, «αν δεν τα κατάφερνε εκείνος, δεν θα τα κατάφερνε κανείς», δεδομένων της γνωστής επιμονής του όταν θέλει κάτι πολύ να το αποκτά, αλλά και των... αστείρευτων δυνατοτήτων που διαθέτει προς αυτό τον σκοπό. Ετσι, αν και πολλοί διαχρονικά το ήθελαν, το «Park Gstaad Hotel» κατέληξε στα δικά του χέρια.
Βεβαίως, ουδείς αμφιβάλλει ότι παρά το υψηλό τίμημα η ρηξικέλευθη κίνηση του πολύπειρου businessman είναι πολύ καλά μελετημένη σε οικονομικό επίπεδο. Αν και δεν είναι γνωστές οι λεπτομέρειες της συμφωνίας και οι ενδεχόμενες ρήτρες, πρόκειται για μια επένδυση με μέλλον λόγω της διαχρονικής λάμψης του Γκστάαντ ανάμεσα στους πιο καθιερωμένους προορισμούς για επισκέπτες υψηλού εισοδήματος, αλλά και της θέσης που κατέχει το ιστορικό ξενοδοχείο στο παγκόσμιο χρηματιστήριο της luxury φιλοξενίας.
Από εκεί και πέρα, ο κ. Προκοπίου δεν αγοράζει μόνο το ξενοδοχείο με την υπεραιωνόβια ιστορία που κουβαλά, αλλά και τις μελλοντικές υπεραξίες της λειτουργίας και αναβάθμισής του, υπό τη σκέπη του τουριστικού κολοσσού Four Seasons από το καλοκαίρι του 2027. Ακόμη, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τον Ελληνα εφοπλιστή τον συνδέει με τον καναδικό τουριστικό όμιλο η διαχείριση του επίσης εμβληματικού «Αστέρα» Βουλιαγμένης, που και επίσης πέρασε στην ιδιοκτησία του.
2.500 ακίνηταΔεν είναι η πρώτη φορά λοιπόν που ο κ. Προκοπίου, εκτός από άλλου είδους ακίνητα, βάζει στο στόχαστρό του ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Το ενδιαφέρον αρκετών ισχυρών εφοπλιστών για τον «Αστέρα» Βουλιαγμένης ήταν γνωστό και διαχρονικό. Παρά ταύτα, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία η εξαγορά του από εκείνον, καθώς συμμετείχε και στον διαγωνισμό που οδήγησε το συγκρότημα στα χέρια της αραβοτουρκικής κοινοπραξίας. Ωστόσο, επανήλθε αρκετά χρόνια αργότερα. Τον Οκτώβριο του 2024 απέκτησε το 33% από τον τουρκικό όμιλο Dogus και στις αρχές του 2025 το υπόλοιπο 67% από το αραβικό σκέλος της κοινοπραξίας. Με το συνολικό τίμημα να εκτιμάται μεταξύ 850 εκατ. και 1 δισ. ευρώ, σε μια συναλλαγή που ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στο εγχώριο τουριστικό real estate.
Την ίδια τακτική ακολούθησε και σε σειρά άλλων περιπτώσεων, όπως για τη Villa Christina στο Πορτοφίνο, από τους διάσημους κοσμοπολίτικους προορισμούς της Ιταλικής Ριβιέρας, που την... έκλεψε από τα χέρια του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ακόμη κι αν χρειάστηκε να καταβάλει ένα υπέρογκο τίμημα της τάξης των 25 εκατ. ευρώ. Με παρόμοια αποφασιστικότητα και με τίμημα 20 εκατ. ευρώ «χτύπησε» ένα διαμέρισμα στο One Hyde Park, το κορυφαίο συγκρότημα luxury residences του Λονδίνου, που βρίσκεται στην περιοχή του Knightsbridge, κοντά στο Hyde Park.
Οι επενδύσεις του στην αγορά ακινήτων δεν έχουν τέλος, με το χαρτοφυλάκιό του να αριθμεί, κατά πληροφορίες, περί τα 2.000-2.500 ξεχωριστά «κομμάτια» τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Μάλιστα, όπως φημολογείται, τα κλειδιά όλων αυτών των ακινήτων τα φυλάει σε ένα μεγάλο διαμέρισμα ταξινομημένα κατά κράτος, πόλη και περιοχή.
Δεκάδες εξ αυτών βρίσκονται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, με τον Ελληνα εφοπλιστή να θεωρείται μακράν ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης παραθαλάσσιων «φιλέτων» στη ραγδαία ανερχόμενη περιοχή του παραλιακού μετώπου της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από τον «Αστέρα», έχει προχωρήσει σε μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό, εκτιμώμενου ύψους 500 εκατ. ευρώ, ενώ κατέχει πολλά ακόμη ακίνητα στη Σαρωνίδα, όπως αυτό που ανήκε στον Ευγένιο Τίγκα και απέκτησε μέσω πλειστηριασμού καταβάλλοντας 30 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο τίμημα σε σχέση με την τιμή πρώτης προσφοράς. Εκτός συνόρων, το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει εκατοντάδες ακίνητα κάθε είδους σε διάφορες χώρες και πόλεις, από το Παρίσι, το Λονδίνο, τις Κάννες και τη Νέα Υόρκη μέχρι τη μακρινή Νέα Ζηλανδία.
Το τελευταίο mega deal, ωστόσο, έχει έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Το ελβετικό θέρετρο έχει συνδεθεί με την παρουσία κορυφαίων ελληνικών εφοπλιστικών και επιχειρηματικών οικογενειών. Εκείνος δεν ανήκει σε όσους σύχναζαν σε αυτό κατά το παρελθόν, αλλά τώρα αποφάσισε να δώσει το πιο ηχηρό «παρών». Και τούτο, καθώς είναι αρκετοί οι Ελληνες ισχυροί του χρήματος που διαθέτουν στο Γκστάαντ το δικό τους σαλέ. Ουδείς εξ αυτών όμως διαθέτει το δικό του ξενοδοχείο, και μάλιστα το πιο εμβληματικό της περιοχής.
Η ιστορία του
Αυτό το μικρό ελβετικό χωριό, που ακόμη και σήμερα δεν έχει πάνω από 3.500 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι βεβαίως δεκαπλασιάζονται στην κορύφωση της χειμερινής σεζόν, άρχισε να αναδεικνύεται σε τουριστικό προορισμό με αφορμή μια πυρκαγιά που το κατέστρεψε το 1898. Μετά από γενναία οικονομική ενίσχυση, οι κάτοικοι το ανοικοδόμησαν με προσανατολισμό την προσέλκυση τουριστών, παράλληλα με την παραδοσιακή αγροτική παραγωγή. Σε αυτό βοήθησε και η εγκατάσταση κλειστών κολεγίων για παιδιά εύπορων οικογενειών.
Το «Park Gstaad» ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1910 ως «Park Hotel Reuteler» και ήταν το πρώτο 5 αστέρων ξενοδοχείο στην περιοχή. Και αυτό καθώς οι ιδρυτές του Χανς και Ροζαλί Ρόιτελερ έβλεπαν πολύ μπροστά σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές του μικρού χωριού. Χτισμένο σε στρατηγικό σημείο, σε μικρή απόσταση από το κέντρο του Γκστάαντ, προσφέροντας θέα στις ελβετικές Αλπεις και άμεση πρόσβαση στα εμπορικά καταστήματα, έγινε γρήγορα η επιλογή των πλούσιων και διάσημων που άρχισαν σταδιακά να συρρέουν. Ηταν μάλιστα εξοπλισμένο εξαρχής με ανέσεις ιδιαίτερα πρωτοποριακές για την εποχή, όπως κεντρική θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και ανελκυστήρα, ο οποίος έχει αποκατασταθεί και διατηρείται μέχρι και σήμερα ως ένα από τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του κτιρίου. Στην εξωτερική όψη του ακολούθησε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής, παραπέμποντας σε ένα μεγάλο σαλέ με ξύλινες προσόψεις, επικλινείς στέγες για την προστασία από το χιόνι και περιμετρικές ξύλινες βεράντες με περίτεχνα σκαλίσματα. Αρχιτεκτονικά στοιχεία της Μπελ Επόκ που διατηρήθηκαν και στη συνέχεια, σε συνδυασμό με εκτεταμένες παρεμβάσεις στο εσωτερικό, αναβάθμιζαν το επίπεδο και την ποικιλία των υπηρεσιών.
Μετά την εξαγορά του από την Ντόνα Μπερταρέλι το 2003, το ξενοδοχείο ανακαινίστηκε ριζικά το 2010, στα γενέθλια των 100 χρόνων του, από την Ιταλίδα σχεδιάστρια Φεντερίκα Παλάσιος, η οποία έδωσε πιο σύγχρονες κοσμοπολίτικες γραμμές. Από τον Οκτώβριο του 2024 το κτίριο βρίσκεται σε φάση πλήρους αρχιτεκτονικής αναμόρφωσης εν όψει της επαναλειτουργίας του το καλοκαίρι του 2027 ως «The Park Gstaad Four Seasons Hotel».
Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του προσέλκυσε μέλη βασιλικών οικογενειών, επιχειρηματίες, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, κάτι που ενισχύθηκε μετά τη σκληρή περιπέτεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεσα στους διάσημους επισκέπτες που το επέλεξαν για τη διαμονή τους είναι ο Αγά Χαν με την οικογένειά του, ο Βρετανός στρατάρχης Μπέρναρντ Μοντγκόμερι, ηθοποιοί όπως ο Ντέιβιντ Νίβεν, ο Πίτερ Ουστίνοφ και η Οντρεϊ Χέπμπορν, η Γκρέις Κέλι, ο πρίγκιπας Ρενιέ του Μονακό και τα παιδιά τους. Αργότερα, πολλές από τις διασημότητες που πέρασαν από το Γκστάαντ, από τον Ρότζερ Μουρ, την Τζούλι Αντριους και την Μπριζίτ Μπαρντό μέχρι τη Μαντόνα, έχουν φιλοξενηθεί σε αυτό. Η παράδοση συνεχίστηκε, με πολλούς rich and famous να το προτιμούν μέχρι που έκλεισε για την ανακαίνισή του.
Γεννημένη στη Ρώμη, η κυρία Μπερταρέλι σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης και έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στην Ελβετία. Εχει περιγράψει τον εαυτό της ως αγοροκόριτσο που πάλευε να συμβαδίσει με τα μεγαλύτερα αγόρια στις αλπικές πλαγιές. Οταν μεγάλωσε, όμως, είχε ανώτερο διοικητικό ρόλο στη μεγάλη ευρωπαϊκή φαρμακευτική εταιρεία της οικογένειάς της, τη Serono. Η πώλησή της το 2007 στη Merck αντί 13,3 δισ. δολαρίων αποτέλεσε τη βάση της τεράστιας περιουσίας της, η οποία υπολογίζεται, σύμφωνα με το Forbes, σε 7,4 δισ. δολάρια. Ακόμη, ο αδελφός της Ερνέστο είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ελβετία.
Η κυρία Μπεταρέλι, εκτός από το «Park Gstaad», που πουλήθηκε στον κ. Προκοπίου, είναι ιδιοκτήτρια του «Five Seas Hotel» στις Κάννες και του «Country Club Geneva». Αφιερώνει τον χρόνο της σε φιλανθρωπικές δράσεις, καθώς και στις προσπάθειες προστασίας των θαλασσών ως ειδική σύμβουλος των Ηνωμένων Εθνών. Είναι γνωστή για το πάθος της με την ιστιοπλοΐα και το 2016 έγινε η ταχύτερη γυναίκα που έκανε τον γύρο του κόσμου όταν η ομάδα της αγωνίστηκε για το Κύπελλο «Jules Verne».
Παράλληλα, η αρχιτεκτονική εταιρεία Jaggi, που βάζει τη δική της πινελιά, έχει διαμορφώσει πολλές από τις πιο εμβληματικές ιδιοκτησίες του Γκστάαντ, όπως το «The Alpina Gstaad», το «Hotel Ermitage Schönried» και το «Hotel Spitzhorn Saanen».
Με το όλο εγχείρημα της ανακατασκευής να εκτελείται υπό την ευθύνη του private equity Squircle Capital, το ξενοδοχείο αναμένεται να αποτελέσει μια ζωντανή συνομιλία του ένδοξου παρελθόντος με τις σύγχρονες ανέσεις του μέλλοντος. Θα διαθέτει πλέον 75 δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων 18 πολυτελών σουιτών (έναντι 94 δωματίων, εκ των οποίων 10 σουίτες, κατά το παρελθόν), επτά εστιατόρια, μεγάλο spa, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, γυμναστήριο, γήπεδο τένις, μέχρι και παγοδρόμιο τον χειμώνα. Κορωνίδα ωστόσο της επόμενης μέρας του ξενοδοχείου θα είναι οι έξι υπερπολυτελείς κατοικίες στον τελευταίο όροφο του συγκροτήματος (The Park Gstaad, Four Seasons Private Residences), οι οποίες θα βγουν προς πώληση σε τιμές που θα τις καθιστούν από τις ακριβότερες ιδιοκτησίες της περιοχής, ενσωματώνοντας υψηλή ποιότητα κατασκευής, ξεχωριστές υποδομές και μοναδικά προνόμια. Θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βεράντες από πέτρα χαλαζίτη (valser quartzite), δρύινα δάπεδα, παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή και μπάνια από μάρμαρο Crema Marfil. Οι ιδιοκτήτες τους θα έχουν στη διάθεσή τους ιδιωτικά ασανσέρ, αποκλειστική φύλαξη, υπηρεσίες concierge/valet όλο τον χρόνο, καθώς και πλήρη πρόσβαση στις παροχές της Four Seasons.
«Ειρηνικά απομονωμένο αλλά ταυτόχρονα αβίαστα συνδεδεμένο με την καρδιά του χωριού, το “The Park Gstaad, A Four Seasons Hotel & Residences” είναι ένα διαχρονικό σύμβολο της ελβετικής φιλοξενίας, ένα καταφύγιο για βασιλιάδες, πολιτιστικά σύμβολα και παγκόσμιους trendsetters για πάνω από έναν αιώνα», όπως τονίζεται. Στις... προγραμματικές δεσμεύσεις της Four Seasons γίνεται λόγος για «επανερμηνεία» που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το θρυλικό ακίνητο, συνδυάζοντας την πλούσια κληρονομιά του με τη χαρακτηριστική εξυπηρέτηση και τη σύγχρονη κομψότητα του brand. Από τις αρχές Μαΐου έχει επιλεγεί για τη θέση του γενικού διευθυντή του ξενοδοχείου ο Ελβετός Ρέτο Μόζερ, που εντάχθηκε στη Four Seasons το 2004 και στην πορεία του έχει θητεύσει σε ηγετικές θέσεις στο Κάιρο, στη Μόσχα και το Ντουμπάι.
Βέβαια, έχουν παρέλθει οι εποχές που εξέχοντα μέλη αυτής της κοινότητας, τα οποία πλέον έχουν φύγει από τη ζωή, το επισκέπτονταν. Ετσι, ναι μεν έχει χαθεί ένα μέρος από το αρχοντικό status και την αίγλη που προσέδιδαν με την παρουσία τους, με τα σαλέ και τις prive εκδηλώσεις τους να γίνονται πόλος έλξης για μυθικά πρόσωπα της showbiz και την αφρόκρεμα του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά το Γκστάαντ είναι πάντα το... Γκστάαντ, παραμένοντας ο αγαπημένος προορισμός των Ελλήνων jet setters.
Βαθιά χαραγμένα στη μνήμη όσων τα έζησαν είναι τα πάρτυ στα ιδιωτικά σαλέ και τα ρεβεγιόν στα δύο πιο ιστορικά ξενοδοχεία, το «Park Gstaad» και το κατά τρία χρόνια νεότερό του «Gstaad Palace». Δεδομένου ότι εκπρόσωποι των μεγάλων επιχειρηματικών οικογενειών πηγαίνουν στο φημισμένο θέρετρο ήδη από τη δεκαετία του ’40, το ελληνικό χρώμα έχει καταγραφεί ανεξίτηλα στη συλλογική ιστορία της περιοχής.
Το τελευταίο mega deal, ωστόσο, έχει έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Το ελβετικό θέρετρο έχει συνδεθεί με την παρουσία κορυφαίων ελληνικών εφοπλιστικών και επιχειρηματικών οικογενειών. Εκείνος δεν ανήκει σε όσους σύχναζαν σε αυτό κατά το παρελθόν, αλλά τώρα αποφάσισε να δώσει το πιο ηχηρό «παρών». Και τούτο, καθώς είναι αρκετοί οι Ελληνες ισχυροί του χρήματος που διαθέτουν στο Γκστάαντ το δικό τους σαλέ. Ουδείς εξ αυτών όμως διαθέτει το δικό του ξενοδοχείο, και μάλιστα το πιο εμβληματικό της περιοχής.
Η ιστορία του
Αυτό το μικρό ελβετικό χωριό, που ακόμη και σήμερα δεν έχει πάνω από 3.500 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι βεβαίως δεκαπλασιάζονται στην κορύφωση της χειμερινής σεζόν, άρχισε να αναδεικνύεται σε τουριστικό προορισμό με αφορμή μια πυρκαγιά που το κατέστρεψε το 1898. Μετά από γενναία οικονομική ενίσχυση, οι κάτοικοι το ανοικοδόμησαν με προσανατολισμό την προσέλκυση τουριστών, παράλληλα με την παραδοσιακή αγροτική παραγωγή. Σε αυτό βοήθησε και η εγκατάσταση κλειστών κολεγίων για παιδιά εύπορων οικογενειών.
Το «Park Gstaad» ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1910 ως «Park Hotel Reuteler» και ήταν το πρώτο 5 αστέρων ξενοδοχείο στην περιοχή. Και αυτό καθώς οι ιδρυτές του Χανς και Ροζαλί Ρόιτελερ έβλεπαν πολύ μπροστά σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές του μικρού χωριού. Χτισμένο σε στρατηγικό σημείο, σε μικρή απόσταση από το κέντρο του Γκστάαντ, προσφέροντας θέα στις ελβετικές Αλπεις και άμεση πρόσβαση στα εμπορικά καταστήματα, έγινε γρήγορα η επιλογή των πλούσιων και διάσημων που άρχισαν σταδιακά να συρρέουν. Ηταν μάλιστα εξοπλισμένο εξαρχής με ανέσεις ιδιαίτερα πρωτοποριακές για την εποχή, όπως κεντρική θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και ανελκυστήρα, ο οποίος έχει αποκατασταθεί και διατηρείται μέχρι και σήμερα ως ένα από τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του κτιρίου. Στην εξωτερική όψη του ακολούθησε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής, παραπέμποντας σε ένα μεγάλο σαλέ με ξύλινες προσόψεις, επικλινείς στέγες για την προστασία από το χιόνι και περιμετρικές ξύλινες βεράντες με περίτεχνα σκαλίσματα. Αρχιτεκτονικά στοιχεία της Μπελ Επόκ που διατηρήθηκαν και στη συνέχεια, σε συνδυασμό με εκτεταμένες παρεμβάσεις στο εσωτερικό, αναβάθμιζαν το επίπεδο και την ποικιλία των υπηρεσιών.
Μετά την εξαγορά του από την Ντόνα Μπερταρέλι το 2003, το ξενοδοχείο ανακαινίστηκε ριζικά το 2010, στα γενέθλια των 100 χρόνων του, από την Ιταλίδα σχεδιάστρια Φεντερίκα Παλάσιος, η οποία έδωσε πιο σύγχρονες κοσμοπολίτικες γραμμές. Από τον Οκτώβριο του 2024 το κτίριο βρίσκεται σε φάση πλήρους αρχιτεκτονικής αναμόρφωσης εν όψει της επαναλειτουργίας του το καλοκαίρι του 2027 ως «The Park Gstaad Four Seasons Hotel».
Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του προσέλκυσε μέλη βασιλικών οικογενειών, επιχειρηματίες, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, κάτι που ενισχύθηκε μετά τη σκληρή περιπέτεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεσα στους διάσημους επισκέπτες που το επέλεξαν για τη διαμονή τους είναι ο Αγά Χαν με την οικογένειά του, ο Βρετανός στρατάρχης Μπέρναρντ Μοντγκόμερι, ηθοποιοί όπως ο Ντέιβιντ Νίβεν, ο Πίτερ Ουστίνοφ και η Οντρεϊ Χέπμπορν, η Γκρέις Κέλι, ο πρίγκιπας Ρενιέ του Μονακό και τα παιδιά τους. Αργότερα, πολλές από τις διασημότητες που πέρασαν από το Γκστάαντ, από τον Ρότζερ Μουρ, την Τζούλι Αντριους και την Μπριζίτ Μπαρντό μέχρι τη Μαντόνα, έχουν φιλοξενηθεί σε αυτό. Η παράδοση συνεχίστηκε, με πολλούς rich and famous να το προτιμούν μέχρι που έκλεισε για την ανακαίνισή του.
Η γοητευτική billionaireΕκτός από τον κ. Προκοπίου το άλλο πρωταγωνιστικό πρόσωπο αυτού του mega deal είναι η 58χρονη γοητευτική billionaire Ντόνα Μπερταρέλι. Ηταν η δεύτερη κατά σειρά ιδιοκτήτρια του εμβληματικού ξενοδοχείου, καθώς από τη δημιουργία του μέχρι και το 2003 που το απέκτησε είχε παραμείνει στην ιδιοκτησία μελών και σχημάτων της οικογένειας των ιδρυτών Ρόιτελερ. Ετσι, ο κ. Προκοπίου είναι ουσιαστικά ο τρίτος κατά σειρά ιδιοκτήτης.
Γεννημένη στη Ρώμη, η κυρία Μπερταρέλι σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης και έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στην Ελβετία. Εχει περιγράψει τον εαυτό της ως αγοροκόριτσο που πάλευε να συμβαδίσει με τα μεγαλύτερα αγόρια στις αλπικές πλαγιές. Οταν μεγάλωσε, όμως, είχε ανώτερο διοικητικό ρόλο στη μεγάλη ευρωπαϊκή φαρμακευτική εταιρεία της οικογένειάς της, τη Serono. Η πώλησή της το 2007 στη Merck αντί 13,3 δισ. δολαρίων αποτέλεσε τη βάση της τεράστιας περιουσίας της, η οποία υπολογίζεται, σύμφωνα με το Forbes, σε 7,4 δισ. δολάρια. Ακόμη, ο αδελφός της Ερνέστο είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ελβετία.
Η κυρία Μπεταρέλι, εκτός από το «Park Gstaad», που πουλήθηκε στον κ. Προκοπίου, είναι ιδιοκτήτρια του «Five Seas Hotel» στις Κάννες και του «Country Club Geneva». Αφιερώνει τον χρόνο της σε φιλανθρωπικές δράσεις, καθώς και στις προσπάθειες προστασίας των θαλασσών ως ειδική σύμβουλος των Ηνωμένων Εθνών. Είναι γνωστή για το πάθος της με την ιστιοπλοΐα και το 2016 έγινε η ταχύτερη γυναίκα που έκανε τον γύρο του κόσμου όταν η ομάδα της αγωνίστηκε για το Κύπελλο «Jules Verne».
Η επόμενη μέραΟταν το ξενοδοχείο άλλαξε χέρια προ διμήνου, αλλά και από πολύ νωρίτερα, ήταν κλειστό λόγω ριζικής ανακαίνισης προκειμένου να ξανανοίξει ως «The Park Gstaad Four Seasons Hotel» για τη θερινή σεζόν του 2027. Μάλιστα, αυτό είναι το νέο χρονοδιάγραμμα, καθώς το opening προγραμματιζόταν αρχικά για τη χειμερινή σεζόν 2026-2027, αλλά υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας των εργασιών. Στόχος είναι να επέλθει μια δημιουργική μεταμόρφωση όπου «η διαχρονική κομψότητα συναντά την παγκόσμιας κλάσης φιλοξενία». Το εμβληματικό ορόσημο του Γκστάαντ, που για περισσότερο από έναν αιώνα λειτουργεί ως καταφύγιο για γαλαζοαίματους, προσωπικότητες του πολιτισμού και ανθρώπους που καθορίζουν τις διεθνείς τάσεις, επανασχεδιάστηκε από τον διάσημο Γάλλο διακοσμητή εσωτερικών χώρων Τζόζεφ Ντιράντ, γνωστό για τη συνεργασία του με φίρμες όπως οι Givenchy και Rick Owens, και έργα του, μεταξύ των οποίων, το «Joseph Dirand, The Surf Club» στο «Four Seasons Miami».
Παράλληλα, η αρχιτεκτονική εταιρεία Jaggi, που βάζει τη δική της πινελιά, έχει διαμορφώσει πολλές από τις πιο εμβληματικές ιδιοκτησίες του Γκστάαντ, όπως το «The Alpina Gstaad», το «Hotel Ermitage Schönried» και το «Hotel Spitzhorn Saanen».
Με το όλο εγχείρημα της ανακατασκευής να εκτελείται υπό την ευθύνη του private equity Squircle Capital, το ξενοδοχείο αναμένεται να αποτελέσει μια ζωντανή συνομιλία του ένδοξου παρελθόντος με τις σύγχρονες ανέσεις του μέλλοντος. Θα διαθέτει πλέον 75 δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων 18 πολυτελών σουιτών (έναντι 94 δωματίων, εκ των οποίων 10 σουίτες, κατά το παρελθόν), επτά εστιατόρια, μεγάλο spa, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, γυμναστήριο, γήπεδο τένις, μέχρι και παγοδρόμιο τον χειμώνα. Κορωνίδα ωστόσο της επόμενης μέρας του ξενοδοχείου θα είναι οι έξι υπερπολυτελείς κατοικίες στον τελευταίο όροφο του συγκροτήματος (The Park Gstaad, Four Seasons Private Residences), οι οποίες θα βγουν προς πώληση σε τιμές που θα τις καθιστούν από τις ακριβότερες ιδιοκτησίες της περιοχής, ενσωματώνοντας υψηλή ποιότητα κατασκευής, ξεχωριστές υποδομές και μοναδικά προνόμια. Θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βεράντες από πέτρα χαλαζίτη (valser quartzite), δρύινα δάπεδα, παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή και μπάνια από μάρμαρο Crema Marfil. Οι ιδιοκτήτες τους θα έχουν στη διάθεσή τους ιδιωτικά ασανσέρ, αποκλειστική φύλαξη, υπηρεσίες concierge/valet όλο τον χρόνο, καθώς και πλήρη πρόσβαση στις παροχές της Four Seasons.
«Ειρηνικά απομονωμένο αλλά ταυτόχρονα αβίαστα συνδεδεμένο με την καρδιά του χωριού, το “The Park Gstaad, A Four Seasons Hotel & Residences” είναι ένα διαχρονικό σύμβολο της ελβετικής φιλοξενίας, ένα καταφύγιο για βασιλιάδες, πολιτιστικά σύμβολα και παγκόσμιους trendsetters για πάνω από έναν αιώνα», όπως τονίζεται. Στις... προγραμματικές δεσμεύσεις της Four Seasons γίνεται λόγος για «επανερμηνεία» που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το θρυλικό ακίνητο, συνδυάζοντας την πλούσια κληρονομιά του με τη χαρακτηριστική εξυπηρέτηση και τη σύγχρονη κομψότητα του brand. Από τις αρχές Μαΐου έχει επιλεγεί για τη θέση του γενικού διευθυντή του ξενοδοχείου ο Ελβετός Ρέτο Μόζερ, που εντάχθηκε στη Four Seasons το 2004 και στην πορεία του έχει θητεύσει σε ηγετικές θέσεις στο Κάιρο, στη Μόσχα και το Ντουμπάι.
Ελληνικό παρελθόνΣε αυτό το μικρό, αλλά μοναδικής ομορφιάς χωριό των Αλπεων, που κάποιες στιγμές θαρρείς ότι το ρολόι του χρόνου έχει σταματήσει και στην κεντρική πεζοδρομημένη promenade με τα μαγαζιά των φημισμένων brands θα συναντήσεις τον Σταύρο Νιάρχο ή τον καπετάν Γιάννη Λάτση, το «Park Gstaad» δεσπόζει με την αρχοντική και επιβλητική παρουσία του. Οπως δεσπόζει και η κοινότητα των πλούσιων και διάσημων Ελλήνων που διαθέτουν τα δικά τους σαλέ ή εκστρατεύουν μαζικά προς το εμβληματικό θέρετρο την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Βέβαια, έχουν παρέλθει οι εποχές που εξέχοντα μέλη αυτής της κοινότητας, τα οποία πλέον έχουν φύγει από τη ζωή, το επισκέπτονταν. Ετσι, ναι μεν έχει χαθεί ένα μέρος από το αρχοντικό status και την αίγλη που προσέδιδαν με την παρουσία τους, με τα σαλέ και τις prive εκδηλώσεις τους να γίνονται πόλος έλξης για μυθικά πρόσωπα της showbiz και την αφρόκρεμα του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά το Γκστάαντ είναι πάντα το... Γκστάαντ, παραμένοντας ο αγαπημένος προορισμός των Ελλήνων jet setters.
Βαθιά χαραγμένα στη μνήμη όσων τα έζησαν είναι τα πάρτυ στα ιδιωτικά σαλέ και τα ρεβεγιόν στα δύο πιο ιστορικά ξενοδοχεία, το «Park Gstaad» και το κατά τρία χρόνια νεότερό του «Gstaad Palace». Δεδομένου ότι εκπρόσωποι των μεγάλων επιχειρηματικών οικογενειών πηγαίνουν στο φημισμένο θέρετρο ήδη από τη δεκαετία του ’40, το ελληνικό χρώμα έχει καταγραφεί ανεξίτηλα στη συλλογική ιστορία της περιοχής.
Πάρτυ και ρεβεγιόνΑξέχαστο, για παράδειγμα, είναι το λαμπερό πάρτυ που έδωσαν λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά του 1983 ο Βασίλης και η Ελίζα Γουλανδρή στο γεμάτο με ανυπολόγιστης αξίας έργα τέχνης σαλέ τους, με καλεσμένους, μεταξύ άλλων, τον Φρανκ Σινάτρα, τον Ρότζερ Μουρ και την πρώην αυτοκράτειρα της Περσίας Φαράχ Παχλαβί. Επίσης, κανείς από όσους συμμετείχαν δεν μπορεί να ξεχάσει τα πρωτοχρονιάτικα ρεβεγιόν της Μαριάννας Λάτση στο σαλέ της οικογένειας δίπλα από το «Gstaad Palace», με εκείνο για την υποδοχή του Millennium το 2000 και guest stars την Aννα Βίσση, τον Σάκη Ρουβά και τον Ηλία Ψινάκη να έχει αφήσει εποχή. Αρκετές ακόμη οικογένειες, όπως αυτές των Νιάρχου, Εμπειρίκου, Φιξ -με τον Κάρολο Φιξ και τη σύζυγό του Νινέτα να διαμένουν μόνιμα εκεί-, Αγγελόπουλου, Π. Βαρδινογιάννη, Βερνίκου, Κουμάνταρου, Κόβα έδιναν το «παρών» κάθε Χριστούγεννα. Μέλη της ελληνικής εφοπλιστικής ελίτ, όπως ο Διαμαντής και η Μπέσυ Λαιμού μαζί με τα παιδιά τους, διέμεναν μόνιμα στο «Park Gstaad», ενώ όσοι διαθέτουν τα δικά τους σαλέ το επέλεγαν για τα εστιατόρια και τις κοινωνικές εκδηλώσεις τους. Σε μία από αυτές η Ντέπυ Χανδρή διοργάνωσε τον Φεβρουάριο του 2004 στο διάσημο εστιατόριο «Marco Polo» του «Park Gstaad» την επίδειξη της συλλογής κοσμημάτων της με τίτλο «Beauty and the Best». Η παρουσίαση είχε αυστηρά ιδιωτικό χαρακτήρα (μόνο με προσκλήσεις) και ανάμεσα στους 50 καλεσμένους περιλαμβάνονταν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα Ράτζιβιλ, οι Μανουέλα Βαρδινογιάννη, Μαρία Εμπειρίκου, Νινέτα Φιξ κ.ά.
Greek Party 2026Και στα κατοπινά χρόνια, όμως, το Γκστάαντ εξακολουθεί να μαγνητίζει τους ισχυρούς Ελληνες του χρήματος, οι οποίοι κάθε χρόνο σπεύδουν στην περιοχή διοργανώνοντας εντυπωσιακά πάρτυ. Το πιο πρόσφατο ήταν το πρωτοχρονιάτικο Greek Party 2026, που έγινε πέρυσι στο «La Ferme Saint-Amour», συγκεντρώνοντας πλήθος Ελλήνων επιχειρηματιών και άλλων επωνύμων, όπως το ζεύγος Νίκου Τσάκου και Σήλιας Κριθαριώτη, ο Αλέξανδρος Τσαβλίρης, ο Χάρης Βαφειάς, η Ελλη Παπαδιαμάντη-Αγγελοπούλου, η Ειρήνη Βαρδινογιάννη κ.ά., με τους παρευρισκόμενους υπό τους ήχους λαϊκής μουσικής να σπάνε πάνω από 1.000 πιάτα φέρνοντας αέρα αυθεντικού ελληνικού κεφιού στις Αλπεις.
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