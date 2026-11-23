Η Χέιλι Μπίμπερ έκλεισε τα 30: Το αποκαλυπτικό τοπ και η κόκκινη τούρτα των γενεθλίων της
Η Χέιλι Μπίμπερ έκλεισε τα 30: Το αποκαλυπτικό τοπ και η κόκκινη τούρτα των γενεθλίων της
Το μοντέλο και επιχειρηματίας μοιράστηκε εικόνες από τα γενέθλιά της
Με ένα αποκαλυπτικό σύνολο γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια η Χέιλι Μπίμπερ, ποζάροντας κατά τη διάρκεια της εξόδου της με μία τούρτα σε κόκκινο χρώμα.
Το μοντέλο και επιχειρηματίας έκλεισε τα 30 την Κυριακή 22 Νοεμβρίου και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπο από την έξοδό της, αλλά και μία εικόνα, στην οποία εμφανίζεται να ποζάρει σε καθρέφτη.
Αρχικά, η Μπίμπερ δημοσίευσε ένα Instagram story, ποζάροντας με ένα πράσινο τοπ με ανοίγματα και χρυσά κορδόνια που έδεναν στο μπροστινό μέρος, συνδυασμένο με παντελόνι με animal print. Πάνω στη φωτογραφία έγραψε «30» προσθέτοντας τρεις πράσινες καρδιές.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Χέιλι Μπίμπερ αναδημοσίευσε επίσης, μία εικόνα από το δείπνο για τα γενέθλιά της, την οποία είχε ανεβάσει η συνιδρύτρια της Rhode, Λόρεν Ράτνερ. Σε αυτήν, η ίδια ποζάρει σε εστιατόριο κρατώντας μια κόκκινη τούρτα δύο επιπέδων, διακοσμημένη με λευκά και χρυσά κεριά, μια χρυσή επιγραφή «Happy Birthday» και τον αριθμό 30.
Για την περίσταση επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, μακριά μανίκια και τονισμένους ώμους. Η Ράτνερ της ευχήθηκε δημόσια «χρόνια πολλά για τα 30ά γενέθλιά σου» προσθέτοντας: «Μου αρέσει να μοιράζομαι τη ζωή μαζί σου».
Το μοντέλο και επιχειρηματίας έκλεισε τα 30 την Κυριακή 22 Νοεμβρίου και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπο από την έξοδό της, αλλά και μία εικόνα, στην οποία εμφανίζεται να ποζάρει σε καθρέφτη.
Αρχικά, η Μπίμπερ δημοσίευσε ένα Instagram story, ποζάροντας με ένα πράσινο τοπ με ανοίγματα και χρυσά κορδόνια που έδεναν στο μπροστινό μέρος, συνδυασμένο με παντελόνι με animal print. Πάνω στη φωτογραφία έγραψε «30» προσθέτοντας τρεις πράσινες καρδιές.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Χέιλι Μπίμπερ αναδημοσίευσε επίσης, μία εικόνα από το δείπνο για τα γενέθλιά της, την οποία είχε ανεβάσει η συνιδρύτρια της Rhode, Λόρεν Ράτνερ. Σε αυτήν, η ίδια ποζάρει σε εστιατόριο κρατώντας μια κόκκινη τούρτα δύο επιπέδων, διακοσμημένη με λευκά και χρυσά κεριά, μια χρυσή επιγραφή «Happy Birthday» και τον αριθμό 30.
Για την περίσταση επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, μακριά μανίκια και τονισμένους ώμους. Η Ράτνερ της ευχήθηκε δημόσια «χρόνια πολλά για τα 30ά γενέθλιά σου» προσθέτοντας: «Μου αρέσει να μοιράζομαι τη ζωή μαζί σου».
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