Η Αριάνα Γκράντε επέστρεψε στη Νέα Υόρκη χέρι χέρι με τον σύντροφό της μετά το φινάλε της περιοδείας της
Η Αριάνα Γκράντε επέστρεψε στη Νέα Υόρκη χέρι χέρι με τον σύντροφό της μετά το φινάλε της περιοδείας της
Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε με δάκρυα τους θαυμαστές της στο Λονδίνο
Μετά το φινάλε της περιοδείας της, η Αριάνα Γκράντε επέστρεψε στη Νέα Υόρκη μαζί με τον σύντροφό της, Ρίκι Άλβαρεζ, με τους δύο να εμφανίζονται να περπατούν πιασμένοι χέρι χέρι.
Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της sold-out παγκόσμιας περιοδείας της Eternal Sunshine, όπου η 33χρονη τραγουδίστρια αποχαιρέτησε συγκινημένη το κοινό της μετά τις 10 τελευταίες συναυλίες της στο O2 Arena του Λονδίνου, εθεάθη στο αεροδρόμιο JFK.
Κατά την άφιξή της, η Γκράντε επιχείρησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, φορώντας μαύρη μάσκα στο πρόσωπό της και καπέλο του μπέιζμπολ. Η τραγουδίστρια περπατούσε χέρι χέρι με τον 35χρονο σύντροφό της, ο οποίος παρέμεινε κοντά της καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο αεροδρόμιο.
Η Αριάνα Γκράντε επέλεξε ένα casual σύνολο με μαύρο φούτερ, τζιν και μαύρες μπότες. Ο Άλβαρεζ φορούσε επίσης καπέλο του μπέιζμπολ, καφέ μπλούζα πόλο και μπλε φόρμα.
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Η κοινή τους εμφάνιση στο αεροδρόμιο ήρθε μετά τις νέες φήμες που θέλουν το ζευγάρι να εξετάζει το ενδεχόμενο γάμου. Η Γκράντε έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία σ τη σχέση της με τον πρώην χορευτή της, με τον οποίο είχε δεσμό από το 2015 έως το 2016.
Η περιοδεία της απέσπασε θετικές κριτικές και πούλησε περισσότερα από 630.000 εισιτήρια σε 41 sold-out συναυλίες, με περίπου 15.000 θεατές κατά μέσο όρο σε κάθε εμφάνιση.
Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια ανέβηκε για τελευταία φορά στη σκηνή, πριν ξεκινήσει το διάλειμμά της από τα φώτα της δημοσιότητας, για το προσεχές διάστημα.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας της στο Λονδίνο, εμφανώς συγκινημένη, είπε στους θαυμαστές της: «Ήθελα απλώς να σας πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Σας ευχαριστώ για τις 10 υπέροχες συναυλίες στο Λονδίνο και για τις 41 απίστευτες συναυλίες της Eternal Sunshine Tour». Και πρόσθεσε: «Αυτή ήταν μία από τις πιο όμορφες, εξαιρετικές εμπειρίες της ζωής μου και ήθελα απλώς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου χωρίς να αρχίσω να κλαίω. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της sold-out παγκόσμιας περιοδείας της Eternal Sunshine, όπου η 33χρονη τραγουδίστρια αποχαιρέτησε συγκινημένη το κοινό της μετά τις 10 τελευταίες συναυλίες της στο O2 Arena του Λονδίνου, εθεάθη στο αεροδρόμιο JFK.
Κατά την άφιξή της, η Γκράντε επιχείρησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, φορώντας μαύρη μάσκα στο πρόσωπό της και καπέλο του μπέιζμπολ. Η τραγουδίστρια περπατούσε χέρι χέρι με τον 35χρονο σύντροφό της, ο οποίος παρέμεινε κοντά της καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο αεροδρόμιο.
Η Αριάνα Γκράντε επέλεξε ένα casual σύνολο με μαύρο φούτερ, τζιν και μαύρες μπότες. Ο Άλβαρεζ φορούσε επίσης καπέλο του μπέιζμπολ, καφέ μπλούζα πόλο και μπλε φόρμα.
Δείτε φωτογραφίες
Ariana Grande and boyfriend Ricky Alvarez hold hands as they land back in New York after she bid a tearful farewell to fans while concluding her sold-out UK tour ahead of break https://t.co/JHmyhYUjny— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 3, 2026
Η περιοδεία της απέσπασε θετικές κριτικές και πούλησε περισσότερα από 630.000 εισιτήρια σε 41 sold-out συναυλίες, με περίπου 15.000 θεατές κατά μέσο όρο σε κάθε εμφάνιση.
Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια ανέβηκε για τελευταία φορά στη σκηνή, πριν ξεκινήσει το διάλειμμά της από τα φώτα της δημοσιότητας, για το προσεχές διάστημα.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας της στο Λονδίνο, εμφανώς συγκινημένη, είπε στους θαυμαστές της: «Ήθελα απλώς να σας πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Σας ευχαριστώ για τις 10 υπέροχες συναυλίες στο Λονδίνο και για τις 41 απίστευτες συναυλίες της Eternal Sunshine Tour». Και πρόσθεσε: «Αυτή ήταν μία από τις πιο όμορφες, εξαιρετικές εμπειρίες της ζωής μου και ήθελα απλώς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου χωρίς να αρχίσω να κλαίω. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό».
Ariana Grande delivers an emotional speech at her final show on the Eternal Sunshine Tour. pic.twitter.com/wAXmDxxO1W— Pop Base (@PopBase) September 1, 2026
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