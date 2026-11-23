Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αποσύρθηκε πρόωρα για να επικεντρωθεί στην ψυχική του υγεία
Πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αποσύρθηκε πρόωρα για να επικεντρωθεί στην ψυχική του υγεία
Ο Εμρέ Μορ έλυσε το συμβόλαιό του με την Ναϊμέγκεν, έτσι ώστε να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική του υγεία
Μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για την προσωπική του ζωή και το μέλλον του πήρε ο Εμρέ Μορ, επιλέγοντας να αφήσει σε δεύτερη μοίρα το ποδόσφαιρο και να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική του υγεία.
Ο 29χρονος Τούρκος μεσοεπιθετικός διέκοψε τη συνεργασία του με τη Ναϊμέγκεν, με τις δύο πλευρές να χωρίζουν σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης. Βασικός λόγος της απόφασής του είναι η ανάγκη να επικεντρωθεί στον εαυτό του και να αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορούν την προσωπική του ευεξία.
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αφήνει προσωρινά στην άκρη την επαγγελματική του διαδρομή, προκειμένου να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην υγεία και την προσωπική του ζωή.
Ο Μορ είχε συνδεθεί με τον ολλανδικό σύλλογο με διετές συμβόλαιο, το οποίο είχε υπογράψει το περασμένο καλοκαίρι. Μάλιστα, είχε βρει δίχτυα απέναντι στον Ολυμπιακό, στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα προκριματικά του φετινού Champions League.
Ο 29χρονος Τούρκος μεσοεπιθετικός διέκοψε τη συνεργασία του με τη Ναϊμέγκεν, με τις δύο πλευρές να χωρίζουν σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης. Βασικός λόγος της απόφασής του είναι η ανάγκη να επικεντρωθεί στον εαυτό του και να αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορούν την προσωπική του ευεξία.
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αφήνει προσωρινά στην άκρη την επαγγελματική του διαδρομή, προκειμένου να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην υγεία και την προσωπική του ζωή.
Ο Μορ είχε συνδεθεί με τον ολλανδικό σύλλογο με διετές συμβόλαιο, το οποίο είχε υπογράψει το περασμένο καλοκαίρι. Μάλιστα, είχε βρει δίχτυα απέναντι στον Ολυμπιακό, στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα προκριματικά του φετινού Champions League.
𝗘𝗺𝗿𝗲 𝗠𝗼𝗿 𝗻𝗲𝗲𝗺𝘁 𝘃𝗼𝗼𝗿𝗹𝗼𝗽𝗶𝗴 𝗮𝗳𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗳𝘃𝗼𝗲𝘁𝗯𝗮𝗹 De 29-jarige vleugelspeler heeft in goed overleg met de Nijmeegse club besloten om zijn carrière voorlopig te onderbreken en zich te richten op zijn gezondheid en welzijn. Lees het websitebericht ➡️ https://t.co/oKo9xraSYO— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) November 23, 2026
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