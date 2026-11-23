Οι ευχές της Άντζελας Δημητρίου στην κόρη της για τα γενέθλιά της: Είσαι η μεγαλύτερη χαρά και περηφάνια της ζωής μου
Οι ευχές της Άντζελας Δημητρίου στην κόρη της για τα γενέθλιά της: Είσαι η μεγαλύτερη χαρά και περηφάνια της ζωής μου
Να θυμάσαι πως η μαμά θα είναι πάντα δίπλα σου, έγραψε η τραγουδίστρια στο Instagram
Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε η Άντζελα Δημητρίου με αφορμή τα γενέθλια της κόρης της, Όλγας Κιουρτσάκη. Η τραγουδίστρια θέλησε να της ευχηθεί και δημόσια, εκφράζοντας την αγάπη και την περηφάνια που νιώθει για εκείνη. Αφού δημοσίευσε στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο και μερικές ακόμη φωτογραφίες από το πάρτι, τόνισε πως, όσο κι αν μεγαλώνει, στα μάτια της θα παραμένει πάντα το μικρό της κορίτσι.
Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Άντζελα Δημητρίου έγραψε χαρακτηριστικά: «Να τα εκατοστήσεις μωρό μου! Το κοριτσάκι μου μεγάλωσε, αλλά για μένα θα είναι πάντα το μικρό μου κορίτσι. Η μεγαλύτερη χαρά και περηφάνια της ζωής μου. Εύχομαι να χαμογελάς πάντα, να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μη σου λείψει ποτέ η αγάπη και η ευτυχία».
Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, διαβεβαίωσε την κόρη της ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της, γράφοντας: «Να θυμάσαι πως η μαμά θα είναι πάντα δίπλα σου, σε κάθε στιγμή της ζωής σου. Σ’ αγαπώ όσο δεν χωράνε οι λέξεις!».
Η ανάρτηση της Άντζελας Δημητρίου
Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Άντζελα Δημητρίου έγραψε χαρακτηριστικά: «Να τα εκατοστήσεις μωρό μου! Το κοριτσάκι μου μεγάλωσε, αλλά για μένα θα είναι πάντα το μικρό μου κορίτσι. Η μεγαλύτερη χαρά και περηφάνια της ζωής μου. Εύχομαι να χαμογελάς πάντα, να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μη σου λείψει ποτέ η αγάπη και η ευτυχία».
Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, διαβεβαίωσε την κόρη της ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της, γράφοντας: «Να θυμάσαι πως η μαμά θα είναι πάντα δίπλα σου, σε κάθε στιγμή της ζωής σου. Σ’ αγαπώ όσο δεν χωράνε οι λέξεις!».
Η ανάρτηση της Άντζελας Δημητρίου
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