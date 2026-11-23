Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ δήλωσε ότι χωρίς τη Νίκολα Πελτζ δεν θα είχε καταφέρει να δημιουργήσει την εταιρεία του με τις καυτερές σάλτσες





Οι δηλώσεις του 27χρονου γιου του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ όμως προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς πολλοί έσπευσαν να του υπενθυμίσουν ότι η αναγνωρισιμότητα και οι επαγγελματικές ευκαιρίες που απολαμβάνει συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το επώνυμο Μπέκαμ, το οποίο ο ίδιος απέφυγε να αναφέρει.







Η τοποθέτησή του ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, παραμένουν τεταμένες, παρά τις πληροφορίες για πρόσφατη κίνηση προσέγγισης από την πλευρά της μητέρας του.







Όταν ρωτήθηκε πώς στηρίζει ο ίδιος τη Νίκολα Πελτζ, η οποία έχει μιλήσει για τις πιέσεις που συνεπάγεται η ζωή στη δημοσιότητα, αλλά και πώς εκείνη ανταποδίδει αυτή τη στήριξη, απάντησε: «Είμαστε ο ένας ο μεγαλύτερος θαυμαστής του άλλου. Δεν θα βρισκόμουν εδώ που είμαι σήμερα με τις καυτερές σάλτσες μου, αν δεν υπήρχε εκείνη».



Στη συνέχεια αποκάλυψε πώς προέκυψε η αρχική ιδέα για το προϊόν του. «Δημιούργησα τη συνταγή μαζί της, ένα βράδυ πριν από πέντε χρόνια, όταν ήμασταν και οι δύο μεθυσμένοι. Οπότε, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Όταν εκείνη συμμετέχει σε μια ταινία, πηγαίνω κοντά της, τη στηρίζω και τη βοηθάω με όποιον τρόπο μπορώ. Μας αρέσει πολύ όλο αυτό και, ναι, είναι η καλύτερη», ανέφερε.



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«Χωρίς τους γονείς του δεν θα είχε φτάσει πουθενά! Αυτό είναι γεγονός», έγραψε κάποιος. «Δυστυχώς αρνείται να παραδεχτεί ότι το επώνυμό του είναι εκείνο που έφερε τις καυτερές σάλτσες του στο προσκήνιο», σχολίασε κάποιος άλλος. «Δεν θα την είχε καν γνωρίσει αν δεν ήταν Μπέκαμ», ανέφερε ένα ακόμη σχόλιο, με αναφορά στη γνωριμία του με τη Νίκολα Πελτζ.



Ένα ακόμη σχόλιο ήταν το εξής: «Φαίνεται καλό παιδί, αλλά δυστυχώς έχει εντελώς λανθασμένη αντίληψη για τους λόγους που βρίσκεται στη σημερινή του θέση. Βέβαια, αυτό είναι αναμενόμενο όταν έχει μεγαλώσει μέσα σε ακραία προνόμια και είχε πρόσβαση σε οτιδήποτε επιθυμούσε από τη στιγμή που γεννήθηκε».«Φανταστείτε να έχεις το επώνυμο Μπέκαμ και να πιστεύεις ότι έχεις φτάσει εδώ χάρη σε εκείνη», σημείωσε κάποιος άλλος.



Ο ρόλος του δισεκατομμυριούχου πεθερού του στην ανάπτυξη της Cloud23 Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπρούκλιν αξιοποίησε επίσης τις συμβουλές του πεθερού του, του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Νέλσον Πελτζ, προκειμένου να μετατρέψει την Cloud23 σε μια μεγάλη εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων.



Ο 84χρονος επιχειρηματίας τον ενθάρρυνε να αναπτύξει την εταιρεία γύρω από προϊόντα οικεία στο ευρύ κοινό, που μπορούν να διατεθούν σε μεγάλες ποσότητες, επεκτείνοντας σταδιακά την γκάμα τους όσο η επιχείρηση αποκτά ισχυρότερη παρουσία στην αγορά.



Τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ , θεωρεί ο Μπρούκλιν Μπέκαμ το σημαντικότερο στήριγμά του στην προσπάθειά του να καθιερωθεί ως επιχειρηματίας, υποστηρίζοντας ότι χωρίς εκείνη δεν θα είχε καταφέρει να δημιουργήσει την εταιρεία του με τις καυτερές σάλτσες.Οι δηλώσεις του 27χρονου γιου του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ όμως προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς πολλοί έσπευσαν να του υπενθυμίσουν ότι η αναγνωρισιμότητα και οι επαγγελματικές ευκαιρίες που απολαμβάνει συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το επώνυμο Μπέκαμ, το οποίο ο ίδιος απέφυγε να αναφέρει.Ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να καθιερωθεί στον χώρο της γαστρονομίας, μίλησε σε συνέντευξη για την επιχειρηματική του δραστηριότητα και την εταιρεία Cloud23, η οποία παράγει καυτερές σάλτσες. «Δεν θα βρισκόμουν εδώ που είμαι σήμερα με τις σάλτσες μου, αν δεν υπήρχε εκείνη», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας στη σύζυγό του καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική του πορεία.Η τοποθέτησή του ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, παραμένουν τεταμένες, παρά τις πληροφορίες για πρόσφατη κίνηση προσέγγισης από την πλευρά της μητέρας του.Ο Μπέκαμ παραχώρησε τη συνέντευξη στο περιθώριο γαστρονομικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στο Bellagio Fountain Club, στο Λας Βέγκας.Όταν ρωτήθηκε πώς στηρίζει ο ίδιος τη Νίκολα Πελτζ, η οποία έχει μιλήσει για τις πιέσεις που συνεπάγεται η ζωή στη δημοσιότητα, αλλά και πώς εκείνη ανταποδίδει αυτή τη στήριξη, απάντησε: «Είμαστε ο ένας ο μεγαλύτερος θαυμαστής του άλλου. Δεν θα βρισκόμουν εδώ που είμαι σήμερα με τις καυτερές σάλτσες μου, αν δεν υπήρχε εκείνη».Στη συνέχεια αποκάλυψε πώς προέκυψε η αρχική ιδέα για το προϊόν του. «Δημιούργησα τη συνταγή μαζί της, ένα βράδυ πριν από πέντε χρόνια, όταν ήμασταν και οι δύο μεθυσμένοι. Οπότε, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Όταν εκείνη συμμετέχει σε μια ταινία, πηγαίνω κοντά της, τη στηρίζω και τη βοηθάω με όποιον τρόπο μπορώ. Μας αρέσει πολύ όλο αυτό και, ναι, είναι η καλύτερη», ανέφερε.Παρά τα θερμά λόγια του για τη σύζυγό του, η συνέντευξη προκάλεσε αρνητικά σχόλια, κυρίως επειδή δεν αναφέρθηκε καθόλου στον ρόλο που έχει διαδραματίσει η οικογένειά του στη δημοσιότητα και στις επαγγελματικές ευκαιρίες που απολαμβάνει. Κάτω από το βίντεο της συνέντευξης που δημοσίευσε το Entertainment Tonight, αρκετοί άσκησαν κριτική στον Μπρούκλιν Μπέκαμ.«Χωρίς τους γονείς του δεν θα είχε φτάσει πουθενά! Αυτό είναι γεγονός», έγραψε κάποιος. «Δυστυχώς αρνείται να παραδεχτεί ότι το επώνυμό του είναι εκείνο που έφερε τις καυτερές σάλτσες του στο προσκήνιο», σχολίασε κάποιος άλλος. «Δεν θα την είχε καν γνωρίσει αν δεν ήταν Μπέκαμ», ανέφερε ένα ακόμη σχόλιο, με αναφορά στη γνωριμία του με τη Νίκολα Πελτζ.Ένα ακόμη σχόλιο ήταν το εξής: «Φαίνεται καλό παιδί, αλλά δυστυχώς έχει εντελώς λανθασμένη αντίληψη για τους λόγους που βρίσκεται στη σημερινή του θέση. Βέβαια, αυτό είναι αναμενόμενο όταν έχει μεγαλώσει μέσα σε ακραία προνόμια και είχε πρόσβαση σε οτιδήποτε επιθυμούσε από τη στιγμή που γεννήθηκε».«Φανταστείτε να έχεις το επώνυμο Μπέκαμ και να πιστεύεις ότι έχεις φτάσει εδώ χάρη σε εκείνη», σημείωσε κάποιος άλλος.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπρούκλιν αξιοποίησε επίσης τις συμβουλές του πεθερού του, του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Νέλσον Πελτζ, προκειμένου να μετατρέψει την Cloud23 σε μια μεγάλη εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων.Ο 84χρονος επιχειρηματίας τον ενθάρρυνε να αναπτύξει την εταιρεία γύρω από προϊόντα οικεία στο ευρύ κοινό, που μπορούν να διατεθούν σε μεγάλες ποσότητες, επεκτείνοντας σταδιακά την γκάμα τους όσο η επιχείρηση αποκτά ισχυρότερη παρουσία στην αγορά.

Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα υποστήριξε ακόμη ότι ο Μπρούκλιν φιλοδοξεί να δημιουργήσει μελλοντικά έναν επιχειρηματικό όμιλο ικανό να ανταγωνιστεί ή ακόμη και να ξεπεράσει εκείνους που έχουν δημιουργήσει οι γονείς του.



Η Cloud23 ξεκίνησε τη δραστηριότητά της με δύο καυτερές σάλτσες, τις Sweet Jalapeño και Hot Habanero, οι οποίες τοποθετήθηκαν στην αγορά ως προϊόντα υψηλής ποιότητας, στην ακριβότερη κατηγορία μιας συνηθισμένης κατηγορίας τροφίμων.



Ο Νέλσον Πελτζ είναι συνιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας Trian Fund Management, η οποία ιδρύθηκε το 2005. Εδώ και δεκαετίες δραστηριοποιείται επενδυτικά σε μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων, εστίασης και καταναλωτικών αγαθών. Σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο της Trian, μεταξύ των εταιρειών στις οποίες έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις συγκαταλέγονται οι Wendy's, Procter & Gamble, Sysco και Heinz.