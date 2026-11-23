Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Οι Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με μη εξουσιοδοτημένους εράνους στο όνομά τους
Οι Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με μη εξουσιοδοτημένους εράνους στο όνομά τους
Έκκληση προς πολίτες, δωρητές και επιχειρήσεις να μην ανταποκρίνονται σε ύποπτες προσεγγίσεις και να επαληθεύουν κάθε σχετικό αίτημα οικονομικής ενίσχυσης
Την προσοχή του κοινού απέναντι σε μη εξουσιοδοτημένες ερανικές πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται στο όνομά τους εφιστούν οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τέτοιες ενέργειες.
Σε ανακοίνωσή τους, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας δηλώνουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για ερανικές πρωτοβουλίες ή προσεγγίσεις από τρίτους, είτε αυτές πραγματοποιούνται τηλεφωνικά είτε μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού είτε διά ζώσης.
Η οργάνωση καλεί πολίτες, δωρητές, επιχειρήσεις και φορείς να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους αιτήματα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δέχονται προτάσεις για οικονομική ενίσχυση που εμφανίζονται να γίνονται για λογαριασμό της.
Παράλληλα, σε περίπτωση αμφιβολίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τα κεντρικά γραφεία των Γιατρών του Κόσμου – Ελλάδας, στο τηλέφωνο 210 3213150 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΕΔΩ. Πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης, ΕΔΩ.
Τέλος, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας υπογραμμίζουν ότι επιφυλάσσονται να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων για κάθε αθέμιτη χρήση της επωνυμίας, του λογοτύπου, των διακριτικών γνωρισμάτων ή της θεσμικής τους ιδιότητας.
Σε ανακοίνωσή τους, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας δηλώνουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για ερανικές πρωτοβουλίες ή προσεγγίσεις από τρίτους, είτε αυτές πραγματοποιούνται τηλεφωνικά είτε μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού είτε διά ζώσης.
Η οργάνωση καλεί πολίτες, δωρητές, επιχειρήσεις και φορείς να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους αιτήματα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δέχονται προτάσεις για οικονομική ενίσχυση που εμφανίζονται να γίνονται για λογαριασμό της.
Παράλληλα, σε περίπτωση αμφιβολίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τα κεντρικά γραφεία των Γιατρών του Κόσμου – Ελλάδας, στο τηλέφωνο 210 3213150 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΕΔΩ. Πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης, ΕΔΩ.
Τέλος, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας υπογραμμίζουν ότι επιφυλάσσονται να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων για κάθε αθέμιτη χρήση της επωνυμίας, του λογοτύπου, των διακριτικών γνωρισμάτων ή της θεσμικής τους ιδιότητας.
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