Ένταση σε ομιλία του Τσίπρα στην Πτολεμαΐδα, άνδρας τον αποκάλεσε «προδότη» και προσπάθησε να τον πλησιάσει, δείτε βίντεο
Ένταση σε ομιλία του Τσίπρα στην Πτολεμαΐδα, άνδρας τον αποκάλεσε «προδότη» και προσπάθησε να τον πλησιάσει, δείτε βίντεο
Άμεση επέμβαση της ασφάλειας για την απομάκρυνσή του, η διαμαρτυρία συνδέεται με τη Συμφωνία των Πρεσπών
Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Δευτέρας (23/11) στην Πτολεμαΐδα, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, όταν άνδρας άρχισε να φωνάζει «προδότης» προς τον πρώην πρωθυπουργό, επιχειρώντας παράλληλα να τον πλησιάσει. Η ασφάλεια παρενέβη άμεσα και τον απομάκρυνε, αποτρέποντας περαιτέρω κλιμάκωση.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο κέντρο της Πτολεμαΐδας, παρουσία πλήθους πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.
Σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr, ο άνδρας που προκάλεσε την ένταση είναι μέλος της ομάδας «Πτολεμαίοι Μακεδόνες» και έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία υπέγραψε η κυβέρνηση Τσίπρα κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Η αντίδρασή του φέρεται να σχετίζεται με το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς επιχείρησε να προσεγγίσει τον Αλέξη Τσίπρα φωνάζοντας προς το μέρος του.
Οι άνδρες της ασφάλειας επενέβησαν αμέσως και απομάκρυναν τον διαμαρτυρόμενο από τον χώρο, ενώ παρευρισκόμενοι αντέδρασαν φραστικά εναντίον του.
Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς το επεισόδιο να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο κέντρο της Πτολεμαΐδας, παρουσία πλήθους πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.
Σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr, ο άνδρας που προκάλεσε την ένταση είναι μέλος της ομάδας «Πτολεμαίοι Μακεδόνες» και έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία υπέγραψε η κυβέρνηση Τσίπρα κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Η αντίδρασή του φέρεται να σχετίζεται με το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς επιχείρησε να προσεγγίσει τον Αλέξη Τσίπρα φωνάζοντας προς το μέρος του.
Οι άνδρες της ασφάλειας επενέβησαν αμέσως και απομάκρυναν τον διαμαρτυρόμενο από τον χώρο, ενώ παρευρισκόμενοι αντέδρασαν φραστικά εναντίον του.
Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς το επεισόδιο να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.
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