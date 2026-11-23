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American Psycho: Ναυάγησαν τα σχέδια του Λούκα Γκουαντανίνο για τη διασκευή της εμβληματικής ταινίας
American Psycho: Ναυάγησαν τα σχέδια του Λούκα Γκουαντανίνο για τη διασκευή της εμβληματικής ταινίας
Δυστυχώς για μένα, το πρότζεκτ δεν προχωρά, δήλωσε ο Ιταλός σκηνοθέτης
Η διασκευή του «American Psycho» από τον Λούκα Γκουαντανίνο μπαίνει οριστικά στο συρτάρι, καθώς ο Ιταλός σκηνοθέτης επιβεβαίωσε ότι το φιλόδοξο σχέδιο δεν προχωρά.
Παρότι το σενάριο είχε ήδη ολοκληρωθεί, ο δημιουργός δεν αποκάλυψε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη, αφήνοντας αβέβαιο το μέλλον της νέας εκδοχής της ιστορίας του Πάτρικ Μπέιτμαν, τον οποίο είχε ενσαρκώσει ο Κρίστιαν Μπέιλ στην εμβληματική ταινία του 2000.
Ο Γκουαντανίνο μίλησε για την τύχη του σχεδίου στο podcast «Crew Call» του Deadline, επιβεβαιώνοντας ότι η δική του εκδοχή της ιστορίας δεν προχωρά. «Ο Σκοτ Ζ. Μπερνς έγραψε ένα φανταστικό σενάριο», δήλωσε ο Γκουαντανίνο, προσθέτοντας: «Δυστυχώς για μένα, αυτή τη στιγμή το πρότζεκτ δεν προχωρά». Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε εξήγησε τους λόγους για τους οποίους εγκαταλείφθηκε το σχέδιο.
Η συμμετοχή του Λούκα Γκουαντανίνο σε μια νέα κινηματογραφική μεταφορά του «American Psycho» είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2024, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον. Από την αρχή, είχε διευκρινιστεί ότι δεν επρόκειτο για ένα απλό ριμέικ της ομώνυμης ταινίας του 2000, σε σκηνοθεσία Μέρι Χάρον, αλλά για μια εντελώς νέα ερμηνεία του μυθιστορήματος του Μπρετ Ίστον Έλις.
Τότε, ο πρόεδρος του κινηματογραφικού ομίλου της Lionsgate, Άνταμ Φόγκελσον, είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία με τον σκηνοθέτη. «Ο Λούκα είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης και ο ιδανικός οραματιστής για να δημιουργήσει μια εντελώς νέα ερμηνεία αυτού του δυνατού και κλασικού έργου», είχε δηλώσει.
Το μυθιστόρημα «American Psycho», που κυκλοφόρησε το 1991, αφηγείται την ιστορία του Πάτρικ Μπέιτμαν, ενός νεαρού τραπεζίτη επενδύσεων στη Γουόλ Στριτ, ο οποίος ζει μια μυστική διπλή ζωή ως κατά συρροή δολοφόνος.
Η ιστορία συνδυάζει στοιχεία τρόμου και σάτιρας, ασκώντας σκληρή κριτική στα κοινωνικά πρότυπα της αρρενωπότητας, στον υλισμό και στον κόσμο των οικονομικά ισχυρών. Η κινηματογραφική μεταφορά του 2000, με πρωταγωνιστή τον Κρίστιαν Μπέιλ, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες της εποχής της. Στο πλευρό του Μπέιλ εμφανίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι Τζάρεντ Λέτο, Γουίλεμ Νταφόε, Κλόι Σεβινί, Τζάστιν Θερού, Τζος Λούκας και Ρις Γουίδερσπουν.
Παρότι το σενάριο είχε ήδη ολοκληρωθεί, ο δημιουργός δεν αποκάλυψε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη, αφήνοντας αβέβαιο το μέλλον της νέας εκδοχής της ιστορίας του Πάτρικ Μπέιτμαν, τον οποίο είχε ενσαρκώσει ο Κρίστιαν Μπέιλ στην εμβληματική ταινία του 2000.
Ο Γκουαντανίνο μίλησε για την τύχη του σχεδίου στο podcast «Crew Call» του Deadline, επιβεβαιώνοντας ότι η δική του εκδοχή της ιστορίας δεν προχωρά. «Ο Σκοτ Ζ. Μπερνς έγραψε ένα φανταστικό σενάριο», δήλωσε ο Γκουαντανίνο, προσθέτοντας: «Δυστυχώς για μένα, αυτή τη στιγμή το πρότζεκτ δεν προχωρά». Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε εξήγησε τους λόγους για τους οποίους εγκαταλείφθηκε το σχέδιο.
Η συμμετοχή του Λούκα Γκουαντανίνο σε μια νέα κινηματογραφική μεταφορά του «American Psycho» είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2024, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον. Από την αρχή, είχε διευκρινιστεί ότι δεν επρόκειτο για ένα απλό ριμέικ της ομώνυμης ταινίας του 2000, σε σκηνοθεσία Μέρι Χάρον, αλλά για μια εντελώς νέα ερμηνεία του μυθιστορήματος του Μπρετ Ίστον Έλις.
Luca Guadagnino has confirmed that his adaptation of ‘American Psycho’ will not be moving forward, despite having ‘a fantastic script.’ https://t.co/caHPxxGdQ4— Entertainment Weekly (@EW) November 23, 2026
Το μυθιστόρημα «American Psycho», που κυκλοφόρησε το 1991, αφηγείται την ιστορία του Πάτρικ Μπέιτμαν, ενός νεαρού τραπεζίτη επενδύσεων στη Γουόλ Στριτ, ο οποίος ζει μια μυστική διπλή ζωή ως κατά συρροή δολοφόνος.
Η ιστορία συνδυάζει στοιχεία τρόμου και σάτιρας, ασκώντας σκληρή κριτική στα κοινωνικά πρότυπα της αρρενωπότητας, στον υλισμό και στον κόσμο των οικονομικά ισχυρών. Η κινηματογραφική μεταφορά του 2000, με πρωταγωνιστή τον Κρίστιαν Μπέιλ, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες της εποχής της. Στο πλευρό του Μπέιλ εμφανίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι Τζάρεντ Λέτο, Γουίλεμ Νταφόε, Κλόι Σεβινί, Τζάστιν Θερού, Τζος Λούκας και Ρις Γουίδερσπουν.
Οι ηθοποιοί που διεκδικούσαν τον ρόλο του Πάτρικ ΜπέιτμανΠαρότι δεν ανακοινώθηκε ποτέ επίσημα το καστ της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς, αρκετά γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ είχαν συνδεθεί με τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety το 2024, ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο Όστιν Μπάτλερ βρίσκονταν μεταξύ των ηθοποιών που εξετάζονταν για να υποδυθούν τον Πάτρικ Μπέιτμαν. Ενδιαφέρον για τον ρόλο είχε εκφράσει επίσης ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ, ενώ ο Ντρου Στάρκι, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Γκουαντανίνο στην ταινία «Queer», αποκάλυψε τον περασμένο Αύγουστο ότι είχε διαβάσει το σενάριο.
Όταν το περιοδικό GQ τον ρώτησε σχετικά με τις φήμες που τον ήθελαν να συμμετέχει στο «American Psycho», ο ηθοποιός απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. «Κανένα σχόλιο... Το σενάριο πάντως είναι καταπληκτικό», δήλωσε. Στη συνέχεια διευκρίνισε: «Έχω διαβάσει το σενάριο, αλλά ο Λούκα είναι φίλος μου. Νομίζω ότι έχω διαβάσει όλα του τα σενάρια».
Τι είχε πει ο Κρίστιαν Μπέιλ για τη νέα ταινίαΟ Κρίστιαν Μπέιλ, ο οποίος ταυτίστηκε με τον ρόλο του Πάτρικ Μπέιτμαν, είχε τοποθετηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο κάποιος άλλος ηθοποιός να αναλάβει έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της καριέρας του. Όταν ρωτήθηκε για τη νέα μεταφορά του «American Psycho», απάντησε χαρακτηριστικά: «Όποιος θέλει να το δοκιμάσει, ας το κάνει».
Μιλώντας στο The Hollywood Reporter τον περασμένο Μάρτιο, ο ηθοποιός αναφέρθηκε με νοσταλγία στην αρχική ταινία, αλλά και με θετική διάθεση απέναντι σε όσους θα επιχειρούσαν μια νέα προσέγγιση. «Μου άρεσε πάρα πολύ που έκανα εκείνη την ταινία με τη Μέρι Χάρον πριν από τόσα χρόνια. Έχω υπέροχες αναμνήσεις από όλη εκείνη την εμπειρία», ανέφερε.
«Είναι τολμηρή επιλογή για οποιονδήποτε να προσπαθήσει να κάνει μια... Δεν ξέρω αν πρόκειται για ριμέικ ή κάτι άλλο, δεν γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Μου αρέσουν οι τολμηροί άνθρωποι», πρόσθεσε.
Οι επιφυλάξεις του συγγραφέα και η «σκιά» του Κρίστιαν ΜπέιλΟ συγγραφέας του μυθιστορήματος, Μπρετ Ίστον Έλις, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η εμβληματική ερμηνεία του Κρίστιαν Μπέιλ αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο στην επιλογή νέου πρωταγωνιστή.
Μιλώντας στο δικό του podcast, είχε αποκαλύψει ότι ορισμένοι γνωστοί ηθοποιοί είχαν ήδη απορρίψει την πρόταση να συμμετάσχουν στο νέο «American Psycho». «Δύο πολύ γνωστοί ηθοποιοί, τους οποίους δεν μπορώ να κατονομάσω, αρνήθηκαν τον ρόλο», είχε αναφέρει.
«Νομίζω ότι ίσως ο λόγος είναι πως δεν θέλουν να μπουν στη θέση του Κρίστιαν Μπέιλ», είχε προσθέσει, υπογραμμίζοντας εμμέσως πόσο δύσκολο θα ήταν για έναν νέο πρωταγωνιστή να αποστασιοποιηθεί από τη συγκεκριμένη ερμηνεία.
Ο Έλις είχε επίσης αποκαλύψει ότι η ταινία που σχεδίαζε ο Γκουαντανίνο θα διέφερε ριζικά από την κινηματογραφική μεταφορά του 2000. «Από όσα μου έχουν πει, αυτή η ταινία είναι εντελώς διαφορετική από την ταινία της Μέρι Χάρον του 2000. Πρόκειται για μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, που δεν θα έχει καμία ομοιότητα με εκείνη», είχε εξηγήσει.
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