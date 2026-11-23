Δρυμιώτης: «Παθολογικός ψεύτης ο Τσίπρας», τα δύο σενάρια για τον χρόνο των εκλογών
Δρυμιώτης: «Παθολογικός ψεύτης ο Τσίπρας», τα δύο σενάρια για τον χρόνο των εκλογών
Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις και τα περιθώρια συσπείρωσης των κομμάτων
Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, χαρακτηρίζοντάς τον «παθολογικό ψεύτη», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις, στα ποσοστά συσπείρωσης των κομμάτων και στα σενάρια για τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών.
Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό και νυν πρόεδρο της ΕΛΑΣ, ο κ. Δρυμιώτης μιλώντας στην τηλεόραση του Action24 σήμερα το πρωί υποστήριξε: «Είναι παθολογικός ψεύτης. Θα τον λέω ψεύτη γιατί βγήκε και μας είπε ότι δεν κυβερνήσαμε με τη Δεξιά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό είναι ψέμα».
«Μια σκέψη είναι να τις κάνει Μάρτιο ή Απρίλιο και άλλη μια σκέψη είναι να τους πάει μαραθώνιο, μετά τον Μάιο», ανέφερε.
Παράλληλα, επισήμανε ότι τα ποσοστά συσπείρωσης των πολιτικών κομμάτων παραμένουν χαμηλά, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει ακόμη σημαντική χρονική απόσταση από τις εκλογές.
«Δεξαμενές έχουν όλοι. Το θέμα είναι ποιος θα καταφέρει να τις ψαρέψει», σημείωσε, αναφερόμενος στη δυνατότητα των κομμάτων να προσελκύσουν ψηφοφόρους το επόμενο διάστημα.
Σε άλλο σημείο στάθηκε στην εικόνα που παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις, επισημαίνοντας ότι αποτελούν αποτύπωση των διαθέσεων της κοινής γνώμης τη δεδομένη χρονική στιγμή και όχι ασφαλή πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της κάλπης.
Όπως ανέφερε, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2023 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 19 δημοσκοπήσεις, από τις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, καμία δεν προσέγγισε το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.
«Το 2023, που αναφέρω ως παράδειγμα, το ανώτερο που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 37,2% και πήρε 41%», σημείωσε.
Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό και νυν πρόεδρο της ΕΛΑΣ, ο κ. Δρυμιώτης μιλώντας στην τηλεόραση του Action24 σήμερα το πρωί υποστήριξε: «Είναι παθολογικός ψεύτης. Θα τον λέω ψεύτη γιατί βγήκε και μας είπε ότι δεν κυβερνήσαμε με τη Δεξιά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό είναι ψέμα».
Τα σενάρια για εκλογέςΑναφορικά με τον χρόνο των επόμενων εκλογών, ο κ. Δρυμιώτης παρουσίασε δύο πιθανά σενάρια για τις κινήσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη
«Μια σκέψη είναι να τις κάνει Μάρτιο ή Απρίλιο και άλλη μια σκέψη είναι να τους πάει μαραθώνιο, μετά τον Μάιο», ανέφερε.
Παράλληλα, επισήμανε ότι τα ποσοστά συσπείρωσης των πολιτικών κομμάτων παραμένουν χαμηλά, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει ακόμη σημαντική χρονική απόσταση από τις εκλογές.
«Δεξαμενές έχουν όλοι. Το θέμα είναι ποιος θα καταφέρει να τις ψαρέψει», σημείωσε, αναφερόμενος στη δυνατότητα των κομμάτων να προσελκύσουν ψηφοφόρους το επόμενο διάστημα.
Σε άλλο σημείο στάθηκε στην εικόνα που παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις, επισημαίνοντας ότι αποτελούν αποτύπωση των διαθέσεων της κοινής γνώμης τη δεδομένη χρονική στιγμή και όχι ασφαλή πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της κάλπης.
Όπως ανέφερε, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2023 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 19 δημοσκοπήσεις, από τις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, καμία δεν προσέγγισε το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.
«Το 2023, που αναφέρω ως παράδειγμα, το ανώτερο που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 37,2% και πήρε 41%», σημείωσε.
Και πρόσθεσε: «Ο κόσμος τις δημοσκοπήσεις τις χρησιμοποιεί για να στείλει μηνύματα. Είναι ανέξοδος τρόπος για να στείλει μηνύματα. Η ψήφος είναι ακριβός τρόπος. Διακυβεύεται το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του».
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