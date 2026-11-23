Και πρόσθεσε: «Ο κόσμος τις δημοσκοπήσεις τις χρησιμοποιεί για να στείλει μηνύματα. Είναι ανέξοδος τρόπος για να στείλει μηνύματα. Η ψήφος είναι ακριβός τρόπος. Διακυβεύεται το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του».