Στη φυλακή δύο τραπεζικά στελέχη και ένας «αχυράνθρωπος» για το κύκλωμα με τις εικονικές επιστροφές φόρων

Τι είπε στην την απολογία του ο κατηγορούμενος διευθυντής τράπεζας στην Ανατολική Αττική - Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι λογιστές, στους οποίους αποδίδεται ότι είχαν κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα