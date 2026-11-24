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Η Μπρέντφορντ διέλυσε με 4-0 την Έβερτον και ανέβηκε στην 6η θέση της Premier League, δείτε τα γκολ
Η Μπρέντφορντ διέλυσε με 4-0 την Έβερτον και ανέβηκε στην 6η θέση της Premier League, δείτε τα γκολ
Δύο γκολ σε ισάριθμα λεπτά από τον Λιούις-Πότερ, οι Λονδρέζοι εκμεταλλεύτηκαν την αποβολή του Ταρκόφσκι και πλησίασαν την πεντάδα
Η Μπρέντφορντ έστησε πάρτι τεσσάρων αστέρων απέναντι στην Έβερτον, τη διέλυσε με 4-0 κι ανέβηκε στην 6η θέση της Premier League, στο -1 από την πρώτη πεντάδα. Οι Λονδρέζοι ουσιαστικά κατάφεραν να χτίσουν ακλόνητες βάσεις νίκης από το πρώτο ημίχρονο, αφού προηγήθηκαν με 2-0 και απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα από το 40΄.
Ο Λιούς-Πότερ σκόραρε δις εντός δυο λεπτών στο 23΄και στο 25΄κι έδωσε ασφαλές προβάδισμα για τη Μπρέντφορντ, η οποία είδε το έργο της να απλοποιείται ακόμα περισσότερο στο 40΄με την αποβολή του Ταρκόφσκι.
Στο 67΄ο Γιάνελτ πρόσθεσε κι ένα τρίτο γκολ για τους Λονδρέζους για να σφραγίσει πρακτικά τη νίκη, η οποία απέκτησε διαστάσεις θριάμβου στο 90΄με το γκολ του Καρβάλιο που διαμόρφωσε το εντυπωσιακό 4-0.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:
Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 1-1
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 0-0
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0
Τσέλσι-Λιντς 1-4
Κόβεντρι-Κρίσταλ Πάλας 3-2
Τότεναμ-Ίπσουιτς 2-0
Νιούκαστλ-Άρσεναλ 2-2
Ο Λιούς-Πότερ σκόραρε δις εντός δυο λεπτών στο 23΄και στο 25΄κι έδωσε ασφαλές προβάδισμα για τη Μπρέντφορντ, η οποία είδε το έργο της να απλοποιείται ακόμα περισσότερο στο 40΄με την αποβολή του Ταρκόφσκι.
Στο 67΄ο Γιάνελτ πρόσθεσε κι ένα τρίτο γκολ για τους Λονδρέζους για να σφραγίσει πρακτικά τη νίκη, η οποία απέκτησε διαστάσεις θριάμβου στο 90΄με το γκολ του Καρβάλιο που διαμόρφωσε το εντυπωσιακό 4-0.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:
Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 1-1
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 0-0
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0
Τσέλσι-Λιντς 1-4
Κόβεντρι-Κρίσταλ Πάλας 3-2
Τότεναμ-Ίπσουιτς 2-0
Νιούκαστλ-Άρσεναλ 2-2
Χαλ-Μπράιτον 2-0
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ. 4-0
Μπρέντφορντ-Έβερτον 4-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Άρσεναλ 28
Μπράιτον 22
Μάντσεστερ Σίτι 22
Λίβερπουλ 21
Μπόρνμουθ 18
Μπρέντφορντ 17
Λιντς 17
Τσέλσι 16
Έβερτον 16
Τότεναμ 15
Χαλ 14
Άστον Βίλα 14
Νιούκαστλ 13
Κόβεντρι 12
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 11
Νότιγχαμ Φόρεστ 9
Σάντερλαντ 9
Μάντσεστερ Γιουν. 8
Κρίσταλ Πάλας 7
Πηγή:www.gazzetta.gr
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ. 4-0
Μπρέντφορντ-Έβερτον 4-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Άρσεναλ 28
Μπράιτον 22
Μάντσεστερ Σίτι 22
Λίβερπουλ 21
Μπόρνμουθ 18
Μπρέντφορντ 17
Λιντς 17
Τσέλσι 16
Έβερτον 16
Τότεναμ 15
Χαλ 14
Άστον Βίλα 14
Νιούκαστλ 13
Κόβεντρι 12
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 11
Νότιγχαμ Φόρεστ 9
Σάντερλαντ 9
Μάντσεστερ Γιουν. 8
Κρίσταλ Πάλας 7
Πηγή:www.gazzetta.gr
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