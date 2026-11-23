Μάιλι Σάιρους: Καλεσμένη στον γάμο της παραβίασε το dress code και έβαλε κίτρινο φόρεμα: «Ποια είναι αυτή η ντίβα;» γράφουν
Μάιλι Σάιρους: Καλεσμένη στον γάμο της παραβίασε το dress code και έβαλε κίτρινο φόρεμα: «Ποια είναι αυτή η ντίβα;» γράφουν
Η τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον Μαξ Μοράντο στο Παλμ Σπρινγκς, παρουσία συγγενών και φίλων
Συζητήσεις στα social media προκάλεσε μία από τις καλεσμένες στον γάμο της Μάιλι Σάιρους, καθώς ήταν η μοναδική που δεν ακολούθησε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα της βραδιάς και εθεάθη ανάμεσα στον κόσμο με ένα κίτρινο φόρεμα, προκαλώντας σχόλια όπως «ποια είναι αυτή η ντίβα;».
Το πρόσωπο που προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η γραφίστρια Μπελγκίκα Βάργκας, η οποία σε αντίθεση με τους υπόλοιπους προσκεκλημένους που έβαλαν μαύρα, ξεχώριζε στις φωτογραφίες της τελετής.
Η Σάιρους παντρεύτηκε τον Μαξ Μοράντο το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, στο Παλμ Σπρινγκς, παρουσία συγγενών και φίλων. Η φωτογραφία της Βάργκας ωστόσο, η οποία είναι σύζυγος του παραγωγού της τραγουδίστριας, Σον Έβερετ, κυκλοφόρησε γρήγορα στις πλατφόρμες X και Instagram, με πολλούς να αναρωτιούνται γιατί δεν ακολούθησε τον ενδυματολογικό κώδικα.
Δείτε τη φωτογραφία
Μερικά από τα σχόλια που αφορούσαν στο κίτρινο ένδυμά της ήταν: «Όλοι στον γάμο της Μάιλι Σάιρους φορούσαν μαύρα, εκτός από μία. Ποια είναι αυτή η ντίβα; Δεν είναι ανθρακί, δεν είναι μπλε σκούρο, είναι μουσταρδί».
Άλλοι σχολίασαν ότι το φόρεμα ήταν κομψό, με εντυπωσιακούς ώμους και διακοσμητικά στοιχεία στον λαιμό, αλλά ότι ξεχώριζε υπερβολικά σε μια φωτογραφία από ψηλά, όπου φαινόταν ανάμεσα στους καλεσμένους που φορούσαν μαύρα. «Κάποιος δεν ενημέρωσε τη σύντροφό του για το dress code και τώρα την κοροϊδεύουν» έγραψε άλλος, ενώ κάποιος αστειεύτηκε ότι τουλάχιστον θα μπορούσε να εντοπίσει εύκολα τον εαυτό της στις ομαδικές φωτογραφίες.
Δείτε μερικά από τα σχόλια
Τη Μπελγκίκα Βάργκας έσπευσε να υπερασπιστεί η αδερφή της, Γκρέσια, εξηγώντας ότι η γραφίστρια δεν γνώριζε τον ενδυματολογικό κώδικα και ότι η νύφη δεν ενοχλήθηκε από την επιλογή της. «Δεν το ήξερε, παιδιά. Ο σύζυγός της είναι πολύ καλός φίλος της Μάιλι και, αν γνωρίζατε τον γαμπρό μου, θα καταλαβαίνατε απόλυτα. Η αδερφή μου θα έπρεπε να είχε δει καλύτερα την πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση, η Μάιλι είναι υπέροχος άνθρωπος και δεν την ενόχλησε όσο ενοχλήθηκε το διαδίκτυο. Η οικογένειά μας το διασκεδάζει» έγραψε σε σχόλιο στο Instagram.
Όταν ένα ακόμη πρόσωπο τη ρώτησε αν η αδερφή της είχε λάβει την πρόσκληση την τελευταία στιγμή, η Γκρέσια διευκρίνισε ότι γνώριζε για τον γάμο εδώ και καιρό. Όπως ανέφερε, η Μπελγκίκα της είπε ότι είχε δει την πρόσκληση δύο μήνες νωρίτερα και ότι θα την ξανακοιτάξει όταν επιστρέψει στο σπίτι, για να καταλάβει γιατί μπέρδεψε την πληροφορία για το dress code. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο σύζυγός της είναι άνθρωπος που αγαπά τα έντονα χρώματα, γι' αυτό και τους εξέπληξε το γεγονός ότι εκείνος εμφανίστηκε στα μαύρα.
Το πρόσωπο που προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η γραφίστρια Μπελγκίκα Βάργκας, η οποία σε αντίθεση με τους υπόλοιπους προσκεκλημένους που έβαλαν μαύρα, ξεχώριζε στις φωτογραφίες της τελετής.
Η Σάιρους παντρεύτηκε τον Μαξ Μοράντο το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, στο Παλμ Σπρινγκς, παρουσία συγγενών και φίλων. Η φωτογραφία της Βάργκας ωστόσο, η οποία είναι σύζυγος του παραγωγού της τραγουδίστριας, Σον Έβερετ, κυκλοφόρησε γρήγορα στις πλατφόρμες X και Instagram, με πολλούς να αναρωτιούνται γιατί δεν ακολούθησε τον ενδυματολογικό κώδικα.
Δείτε τη φωτογραφία
Μερικά από τα σχόλια που αφορούσαν στο κίτρινο ένδυμά της ήταν: «Όλοι στον γάμο της Μάιλι Σάιρους φορούσαν μαύρα, εκτός από μία. Ποια είναι αυτή η ντίβα; Δεν είναι ανθρακί, δεν είναι μπλε σκούρο, είναι μουσταρδί».
Άλλοι σχολίασαν ότι το φόρεμα ήταν κομψό, με εντυπωσιακούς ώμους και διακοσμητικά στοιχεία στον λαιμό, αλλά ότι ξεχώριζε υπερβολικά σε μια φωτογραφία από ψηλά, όπου φαινόταν ανάμεσα στους καλεσμένους που φορούσαν μαύρα. «Κάποιος δεν ενημέρωσε τη σύντροφό του για το dress code και τώρα την κοροϊδεύουν» έγραψε άλλος, ενώ κάποιος αστειεύτηκε ότι τουλάχιστον θα μπορούσε να εντοπίσει εύκολα τον εαυτό της στις ομαδικές φωτογραφίες.
Δείτε μερικά από τα σχόλια
Τη Μπελγκίκα Βάργκας έσπευσε να υπερασπιστεί η αδερφή της, Γκρέσια, εξηγώντας ότι η γραφίστρια δεν γνώριζε τον ενδυματολογικό κώδικα και ότι η νύφη δεν ενοχλήθηκε από την επιλογή της. «Δεν το ήξερε, παιδιά. Ο σύζυγός της είναι πολύ καλός φίλος της Μάιλι και, αν γνωρίζατε τον γαμπρό μου, θα καταλαβαίνατε απόλυτα. Η αδερφή μου θα έπρεπε να είχε δει καλύτερα την πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση, η Μάιλι είναι υπέροχος άνθρωπος και δεν την ενόχλησε όσο ενοχλήθηκε το διαδίκτυο. Η οικογένειά μας το διασκεδάζει» έγραψε σε σχόλιο στο Instagram.
Όταν ένα ακόμη πρόσωπο τη ρώτησε αν η αδερφή της είχε λάβει την πρόσκληση την τελευταία στιγμή, η Γκρέσια διευκρίνισε ότι γνώριζε για τον γάμο εδώ και καιρό. Όπως ανέφερε, η Μπελγκίκα της είπε ότι είχε δει την πρόσκληση δύο μήνες νωρίτερα και ότι θα την ξανακοιτάξει όταν επιστρέψει στο σπίτι, για να καταλάβει γιατί μπέρδεψε την πληροφορία για το dress code. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο σύζυγός της είναι άνθρωπος που αγαπά τα έντονα χρώματα, γι' αυτό και τους εξέπληξε το γεγονός ότι εκείνος εμφανίστηκε στα μαύρα.
Η Μάιλι Σάιρους δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο το πρωί της Κυριακής. Στη λεζάντα έγραψε τα αρχικά των ονομάτων τους, συνοδεύοντάς τα με μια καρδιά και την ημερομηνία της τελετής: «M + M. 11.21.26». Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο μπροστά σε ένα σκηνικό όπου βρίσκεται και ο σκύλος τους.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο, σε κτήμα που ανήκε παλαιότερα στον Φρανκ Σινάτρα. Τον γάμο τέλεσε ο Γουέιν Κόιν, frontman των Flaming Lips, με τους οποίους η τραγουδίστρια έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο πατέρας της τραγουδίστριας, Μπίλι Ρέι Σάιρους, με τη σύντροφό του, Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, καθώς και οι Τζέσι Λάιτ, Κέιτι Κόιν, Τζέικομπ Μπιξ, Ολίβια Ρουντένσκι, Σον Έβερετ, δρ Άμεν, Βιτζάτ και Μάικλ Πόλακ.
Φωτογραφίες: Daily Stardust / Melanie Miller / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia / Shutterstock
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