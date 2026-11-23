Η Μάιλι Σάιρους δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο το πρωί της Κυριακής. Στη λεζάντα έγραψε τα αρχικά των ονομάτων τους, συνοδεύοντάς τα με μια καρδιά και την ημερομηνία της τελετής: «M + M. 11.21.26». Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο μπροστά σε ένα σκηνικό όπου βρίσκεται και ο σκύλος τους.Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο, σε κτήμα που ανήκε παλαιότερα στον Φρανκ Σινάτρα. Τον γάμο τέλεσε ο Γουέιν Κόιν, frontman των Flaming Lips, με τους οποίους η τραγουδίστρια έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο πατέρας της τραγουδίστριας, Μπίλι Ρέι Σάιρους, με τη σύντροφό του, Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, καθώς και οι Τζέσι Λάιτ, Κέιτι Κόιν, Τζέικομπ Μπιξ, Ολίβια Ρουντένσκι, Σον Έβερετ, δρ Άμεν, Βιτζάτ και Μάικλ Πόλακ.: Daily Stardust / Melanie Miller / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia / Shutterstock