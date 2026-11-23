Κιμ Καρντάσιαν: Η εμφάνιση με κόκκινο δερμάτινο παντελόνι με κορδόνια και αποκαλυπτικά ανοίγματα
Κιμ Καρντάσιαν: Η εμφάνιση με κόκκινο δερμάτινο παντελόνι με κορδόνια και αποκαλυπτικά ανοίγματα
Η τηλεπερσόνα επέλεξε ένα vintage κομμάτι από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2003 του οίκου Christian Dior, που είχε σχεδιάσει ο Τζον Γκαλιάνο
Ένα ιδιαίτερο look με κόκκινο δερμάτινο παντελόνι, κορδόνια και αποκαλυπτικά ανοίγματα επέλεξε η Κιμ Καρντάσιαν, τραβώντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της.
Η τηλεπερσόνα παρουσίασε το look της μέσα από μία ανάρτηση που έκανε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις εικόνες που μοιράστηκε, ποζάρει φορώντας το κόκκινο δερμάτινο παντελόνι με τα χαρακτηριστικά κορδόνια, συνδυασμένο με μαύρο δερμάτινο τζάκετ και μεγάλα γυαλιά ηλίου.
Σε άλλο στιγμιότυπο, η Καρντάσιαν εμφανίστηκε καθισμένη σε καρέκλα, αυτή τη φορά συνδυάζοντας το παντελόνι με ένα λευκό τοπ, ενώ σε μερικές εικόνες πόζαρε δείχνοντας διαφορετικές λήψεις του συνόλου της.
Δείτε την ανάρτησή της
Σύμφωνα με Instagram story που έκανε η Κιμ Καρντάσιαν, το κομμάτι που ανήκει στη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2003 του οίκου Christian Dior και είχε σχεδιάσει ο Τζον Γκαλιάνο, είχε συνδυαστεί στο παρελθόν στην πασαρέλα με μπλούζα και κασκόλ με γούνινες λεπτομέρειες.
Η νέα εμφάνιση της τηλεπερσόνας εντάσσεται στη σειρά vintage δημιουργιών που έχει επαναφέρει στο προσκήνιο με τη βοήθεια του νέου της στιλίστα, Λο Ρόουτς.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο People, ο στιλίστας μίλησε για τη συνεργασία τους, δηλώνοντας: «Είναι ένας τόσο όμορφος άνθρωπος, ευγενική και εύκολη στη συνεργασία. Ξέρει τι θέλει, αλλά ταυτόχρονα σου αφήνει χώρο να δημιουργήσεις».
Η τηλεπερσόνα παρουσίασε το look της μέσα από μία ανάρτηση που έκανε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις εικόνες που μοιράστηκε, ποζάρει φορώντας το κόκκινο δερμάτινο παντελόνι με τα χαρακτηριστικά κορδόνια, συνδυασμένο με μαύρο δερμάτινο τζάκετ και μεγάλα γυαλιά ηλίου.
Σε άλλο στιγμιότυπο, η Καρντάσιαν εμφανίστηκε καθισμένη σε καρέκλα, αυτή τη φορά συνδυάζοντας το παντελόνι με ένα λευκό τοπ, ενώ σε μερικές εικόνες πόζαρε δείχνοντας διαφορετικές λήψεις του συνόλου της.
Δείτε την ανάρτησή της
Σύμφωνα με Instagram story που έκανε η Κιμ Καρντάσιαν, το κομμάτι που ανήκει στη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2003 του οίκου Christian Dior και είχε σχεδιάσει ο Τζον Γκαλιάνο, είχε συνδυαστεί στο παρελθόν στην πασαρέλα με μπλούζα και κασκόλ με γούνινες λεπτομέρειες.
Η νέα εμφάνιση της τηλεπερσόνας εντάσσεται στη σειρά vintage δημιουργιών που έχει επαναφέρει στο προσκήνιο με τη βοήθεια του νέου της στιλίστα, Λο Ρόουτς.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο People, ο στιλίστας μίλησε για τη συνεργασία τους, δηλώνοντας: «Είναι ένας τόσο όμορφος άνθρωπος, ευγενική και εύκολη στη συνεργασία. Ξέρει τι θέλει, αλλά ταυτόχρονα σου αφήνει χώρο να δημιουργήσεις».
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