Λάκης Γαβαλάς: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μπορεί να ήταν εγκλωβισμένη σε πράγματα που τη συνέφεραν
Λάκης Γαβαλάς: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μπορεί να ήταν εγκλωβισμένη σε πράγματα που τη συνέφεραν
Τώρα που έχει απελευθερωθεί, κοιτάει τη δουλειά, τους φίλους και τους συνεργάτες της, είπε ο σχεδιαστής για το μοντέλο και παρουσιάστρια
Την εκτίμησή του για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο παρελθόν εξέφρασε ο Λάκης Γαβαλάς, αναφέροντας πως ενδεχομένως να ήταν εγκλωβισμένη σε καταστάσεις που ταυτόχρονα την εξυπηρετούσαν και την περιόριζαν.
Ο σχεδιαστής παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου μιλώντας μεταξύ άλλων προσώπων για το μοντέλο και παρουσιάστρια.
Ο Λάκης Γαβαλάς δήλωσε ότι κατά τη γνώμη του, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε σε μία περίοδο της ζωής της, σε καταστάσεις που, ενώ της προσέφεραν κάποια οφέλη, παράλληλα περιόριζαν την ελευθερία της. Όπως ανέφερε, πλέον επικεντρώνεται στη δουλειά της και διατηρεί καλές σχέσεις με τους φίλους και τους συνεργάτες της, ενώ ο ίδιος υπογράμμισε τον αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους.
Πιο αναλυτικά, ο σχεδιαστής είπε: «Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θεωρώ ότι μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή της να ήταν εγκλωβισμένη σε πράγματα, που τη συνέφεραν από τη μια μεριά, αλλά την εγκλώβιζαν από την άλλη. Τώρα που έχει απελευθερωθεί, είναι ένας άνθρωπος που κοιτάει τη δουλειά του, τους φίλους, τους συνεργάτες γύρω γύρω, να έχει μία ωραία σύμπνοια, να είναι επαγγελματικότατη, και μόνο αυτό μπορώ να πω, τίποτα άλλο. Φαντάσου ότι έχουμε τέτοιον σεβασμό μεταξύ μας, που ποτέ δεν ρωτήσαμε "ρε παιδί μου τι έχει γίνει τότε;" γιατί καμιά φορά υπάρχουν τα κουτσομπολιά».
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Ο σχεδιαστής παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου μιλώντας μεταξύ άλλων προσώπων για το μοντέλο και παρουσιάστρια.
Ο Λάκης Γαβαλάς δήλωσε ότι κατά τη γνώμη του, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε σε μία περίοδο της ζωής της, σε καταστάσεις που, ενώ της προσέφεραν κάποια οφέλη, παράλληλα περιόριζαν την ελευθερία της. Όπως ανέφερε, πλέον επικεντρώνεται στη δουλειά της και διατηρεί καλές σχέσεις με τους φίλους και τους συνεργάτες της, ενώ ο ίδιος υπογράμμισε τον αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους.
Πιο αναλυτικά, ο σχεδιαστής είπε: «Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θεωρώ ότι μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή της να ήταν εγκλωβισμένη σε πράγματα, που τη συνέφεραν από τη μια μεριά, αλλά την εγκλώβιζαν από την άλλη. Τώρα που έχει απελευθερωθεί, είναι ένας άνθρωπος που κοιτάει τη δουλειά του, τους φίλους, τους συνεργάτες γύρω γύρω, να έχει μία ωραία σύμπνοια, να είναι επαγγελματικότατη, και μόνο αυτό μπορώ να πω, τίποτα άλλο. Φαντάσου ότι έχουμε τέτοιον σεβασμό μεταξύ μας, που ποτέ δεν ρωτήσαμε "ρε παιδί μου τι έχει γίνει τότε;" γιατί καμιά φορά υπάρχουν τα κουτσομπολιά».
Δείτε το βίντεο
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