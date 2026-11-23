



Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια μίλησε για τη θέση που έχει η θρησκεία στην καθημερινότητά της, τονίζοντας ότι η πίστη της αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς και πηγή δύναμης: «Είναι η αρχή της ημέρας και το τέλος μιας ημέρας. Η πίστη είναι αυτό που σε κάνει να σηκωθείς και από το κρεβάτι. Εμένα προσωπικά με βοηθάει και το μόνο που μου κάνει είναι να με γεμίζει, να θέλω να δώσω όσο περισσότερη αγάπη μπορώ σε όλο τον κόσμο και μόνο θετικά συναισθήματα, οπότε εμένα με βοηθάει».

Τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να βλέπει τα αρνητικά σχόλια που δέχεται μοιράστηκε η Αναστασία , τονίζοντας πως χαίρεται γι’ αυτά, καθώς θεωρεί ότι αποτελούν ένδειξη πως κάνει κάτι πολύ καλά.Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την πίστη της και τη στάση της απέναντι στα αρνητικά σχόλια που γίνονται για το πρόσωπό της.Η Αναστασία τόνισε ότι πλέον δεν ενοχλείται από αυτά, αλλά αντίθετα τα αντιμετωπίζει ως ένδειξη ότι η δουλειά της έχει απήχηση. Όπως εξήγησε, ορισμένες φορές επιλέγει να απαντήσει, ενώ μερικά τα μοιράζεται με τους φίλους της για να γελάσουν, χωρίς να δίνει σημασία σε όλα. Όπως είπε: «Εννοείται ότι δέχομαι αρνητικά σχόλια, αλλά χαίρομαι. Πλέον χαίρομαι, γιατί όταν έχεις αρνητικά σχόλια σημαίνει ότι κάτι κάνεις πολύ καλά. Κάποια απαντάω γιατί γελάω πολύ, κάποια απλά τα στέλνω screenshot και γελάω με τους φίλους μου και σε κάποια δεν δίνω σημασία».