Πρεμιέρα για το «Hunger Games: Sunrise on the Reaping» με εισπράξεις 225 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως
Πρεμιέρα για το «Hunger Games: Sunrise on the Reaping» με εισπράξεις 225 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως
Η ταινία είχε εξίσου ισχυρή παρουσία και εκτός ΗΠΑ, αποφέροντας 105 εκατομμύρια δολάρια από 84 χώρες
Με παγκόσμιες εισπράξεις που ανήλθαν σε 225 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του, το «Hunger Games: Sunrise on the Reaping» έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Από το συνολικό ποσό, τα 120 εκατομμύρια δολάρια προήλθαν από την αγορά της Βόρειας Αμερικής, ενώ τα υπόλοιπα 105 εκατομμύρια συγκεντρώθηκαν σε 84 χώρες. Η επίδοση αυτή δίνει νέα ώθηση στο δημοφιλές κινηματογραφικό franchise «Hunger Games» της Lionsgate.
Το δυστοπικό πρίκουελ αποτελεί την πέμπτη ταινία της χρονιάς που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια στο ντεμπούτο της στη Βόρεια Αμερική. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται τα «Spider-Man: Brand New Day» με 360 εκατομμύρια δολάρια, «Toy Story 5» με 159 εκατομμύρια, «The Super Mario Galaxy Movie» με 131 εκατομμύρια και η «Οδύσσεια» με 123 εκατομμύρια δολάρια. Όλες οι ταινίες ξεπέρασαν στη συνέχεια το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.
Δείτε το τρέιλερ του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»
Στη δεύτερη θέση του αμερικανικού box office βρέθηκε το «I Play Rocky» της Amazon MGM, με έσοδα 9,3 εκατομμυρίων δολαρίων από 2.477 αίθουσες κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο ευρείας διανομής του. Η ταινία που συνδυάζει κωμωδία και δράμα του Πίτερ Φαρέλι αφηγείται την ιστορία πίσω από τη δημιουργία της ταινίας «Rocky», με τον Άντονι Ιπολίτο να υποδύεται τον νεαρό Σιλβέστερ Σταλόνε. Είχε προηγηθεί η προβολή της σε επιλεγμένες αίθουσες για δύο εβδομάδες.
Όπως μεταδίδει το AP, σημαντική επιτυχία για το φιλμ αποτελεί η βαθμολογία A+ που έλαβε από το CinemaScore. Πρόκειται για μια σπάνια διάκριση, την οποία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ούτε η «Οδύσσεια». Ο Φαρέλι ωστόσο, είχε πετύχει την ίδια βαθμολογία και το 2018, με την οσκαρική ταινία του «Green Book».
Οι συνολικές πωλήσεις εισιτηρίων στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά περίπου 10% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό Σαββατοκύριακο, όταν είχε κυκλοφορήσει το «Wicked: For Good», σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Rentrak. Σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο Σαββατοκύριακο καταγράφηκε αύξηση 84,9%.
Σημαντική υποχώρηση, κατά 60%, σημείωσε στη δεύτερη εβδομάδα προβολής του το «Ebenezer», με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ. Η ταινία έχασε την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας 7,7 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι στιγμής, η παραγωγή της Paramount έχει αποφέρει 32,5 εκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική αγορά και 45,9 εκατομμύρια δολάρια στις διεθνείς αγορές.
Το Top 10 του αμερικανικού box office (20-22 Νοεμβρίου)
Οι εκτιμώμενες εισπράξεις από τις πωλήσεις εισιτηρίων στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με τη Rentrak:
1. «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» – 120 εκατ. δολάρια
Από το συνολικό ποσό, τα 120 εκατομμύρια δολάρια προήλθαν από την αγορά της Βόρειας Αμερικής, ενώ τα υπόλοιπα 105 εκατομμύρια συγκεντρώθηκαν σε 84 χώρες. Η επίδοση αυτή δίνει νέα ώθηση στο δημοφιλές κινηματογραφικό franchise «Hunger Games» της Lionsgate.
‘Hunger Games: Sunrise On The Reaping’ $120M U.S. Opening Is Second Best Start For A Prequel After ‘Rogue One’; Lionsgate Franchise Returns To Fortune https://t.co/ZW8IBlYeWp— Deadline (@DEADLINE) November 22, 2026
Δείτε το τρέιλερ του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»
Στη δεύτερη θέση του αμερικανικού box office βρέθηκε το «I Play Rocky» της Amazon MGM, με έσοδα 9,3 εκατομμυρίων δολαρίων από 2.477 αίθουσες κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο ευρείας διανομής του. Η ταινία που συνδυάζει κωμωδία και δράμα του Πίτερ Φαρέλι αφηγείται την ιστορία πίσω από τη δημιουργία της ταινίας «Rocky», με τον Άντονι Ιπολίτο να υποδύεται τον νεαρό Σιλβέστερ Σταλόνε. Είχε προηγηθεί η προβολή της σε επιλεγμένες αίθουσες για δύο εβδομάδες.
Όπως μεταδίδει το AP, σημαντική επιτυχία για το φιλμ αποτελεί η βαθμολογία A+ που έλαβε από το CinemaScore. Πρόκειται για μια σπάνια διάκριση, την οποία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ούτε η «Οδύσσεια». Ο Φαρέλι ωστόσο, είχε πετύχει την ίδια βαθμολογία και το 2018, με την οσκαρική ταινία του «Green Book».
Οι συνολικές πωλήσεις εισιτηρίων στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά περίπου 10% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό Σαββατοκύριακο, όταν είχε κυκλοφορήσει το «Wicked: For Good», σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Rentrak. Σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο Σαββατοκύριακο καταγράφηκε αύξηση 84,9%.
Σημαντική υποχώρηση, κατά 60%, σημείωσε στη δεύτερη εβδομάδα προβολής του το «Ebenezer», με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ. Η ταινία έχασε την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας 7,7 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι στιγμής, η παραγωγή της Paramount έχει αποφέρει 32,5 εκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική αγορά και 45,9 εκατομμύρια δολάρια στις διεθνείς αγορές.
Το Top 10 του αμερικανικού box office (20-22 Νοεμβρίου)
Οι εκτιμώμενες εισπράξεις από τις πωλήσεις εισιτηρίων στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με τη Rentrak:
1. «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» – 120 εκατ. δολάρια
2. «I Play Rocky» – 9,3 εκατομμύρια δολάρια
3. «Ebenezer» – 7,7 εκατομμύρια δολάρια
4. «The Cat in the Hat» – 6,9 εκατομμύρια δολάρια
5. «Godzilla Minus Zero» – 2,7 εκατομμύρια δολάρια
6. «You Can See Everything» – 2,5 εκατομμύρια δολάρια
7. «Wild Horse Nine» – 2,5 εκατομμύρια δολάρια
8. «Ghost Soldier» – 2,4 εκατομμύρια δολάρια
9. «Wildwood» – 2,3 εκατομμύρια δολάρια
10. «Ramayana» – 2,1 εκατομμύρια δολάρια
3. «Ebenezer» – 7,7 εκατομμύρια δολάρια
4. «The Cat in the Hat» – 6,9 εκατομμύρια δολάρια
5. «Godzilla Minus Zero» – 2,7 εκατομμύρια δολάρια
6. «You Can See Everything» – 2,5 εκατομμύρια δολάρια
7. «Wild Horse Nine» – 2,5 εκατομμύρια δολάρια
8. «Ghost Soldier» – 2,4 εκατομμύρια δολάρια
9. «Wildwood» – 2,3 εκατομμύρια δολάρια
10. «Ramayana» – 2,1 εκατομμύρια δολάρια
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