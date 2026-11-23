Το μήνυμα της Αιγύπτου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η διπλή κίνηση της Αθήνας και το ταξίδι Ερντογάν στην Τρίπολη
Το μήνυμα της Αιγύπτου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η διπλή κίνηση της Αθήνας και το ταξίδι Ερντογάν στην Τρίπολη
Η Ελλάδα, έχοντας εξασφαλίσει σημαντική διπλωματική υποστήριξη κατά του μνημονίου, θα αξιοποιήσει τις αιγυπτιακές κινήσεις, για να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις πλήρους οριοθέτησης της ΑΟΖ με την Αίγυπτο - NAVTEX για τη διεξαγωγή υδρογραφικών ερευνών νοτίως του Καστελλόριζου εξέδωσε η Τουρκία
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Κορυφώνεται το διπλωματικό παιχνίδι με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Λιβύη και την προσπάθεια επίτευξης πολιτικής λύσης στη διχοτομημένη χώρα, με την Τουρκία αλλά και την Αίγυπτο να επιδίδονται σε ανταγωνισμό για την επιρροή σε μια επανενωμένη Λιβύη, έχοντας στο επίκεντρο και το Τουρκολυβικό Μνημόνιο.
Ο αμερικανικός παράγοντας, με εκπρόσωπο τον Μασάντ Μπούλος, απεσταλμένο του Λευκού Οίκου για την Αφρική, αναμειγνύεται ενεργά ώστε να μην υπάρξει νέα παρέκκλιση από τη διαδικασία ενοποίησης αρχικά των θεσμών και να μην κυλήσει και πάλι η χώρα σε εμφύλιες αντιπαραθέσεις, που θα τη μετατρέψουν σε μόνιμη «μαύρη τρύπα» στη Βόρεια Αφρική και τον αραβικό κόσμο.
Μια διαδικασία στην οποία η Ελλάδα, παρά το μεγάλο βαρίδι του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, θα πρέπει να είναι παρούσα και να επιδιώξει ενεργή συμμετοχή όχι μόνο μέσω της Ε.Ε., αλλά και σε διμερές επίπεδο. Οι εξελίξεις στη Λιβύη αφορούν άμεσα τη χώρα μας όχι μόνο λόγω του μεταναστευτικού προβλήματος που τείνει να πάρει μεγάλες διαστάσεις και της ανάγκης αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργεί η διατήρηση της εκκρεμότητας οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και λόγω των σημαντικών ευκαιριών που θα προσέφερε μια νέου τύπου συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, πέραν της soft diplomacy (πολιτική προστασία, υγεία, πολιτισμός κ.ά.), στη νομική συμβολή στη διαδικασία επανένωσης των θεσμών και διαμόρφωσης νέου συντάγματος, στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και στον τομέα των ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης.
Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η κοινή δήλωση των έξι, την οποία ανέγνωσε στον ΟΗΕ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, έχουν καθορίσει ένα πλαίσιο για τα επόμενα βήματα.
Ωστόσο, οι εξελίξεις στη Λιβύη καλπάζουν και δεν επιτρέπουν τον εφησυχασμό που ενδεχομένως κυριαρχεί στην Αθήνα μετά την επιτυχή αντιμετώπιση της κύρωσης του Τουρκολιβυκού και τη χωρίς δυσάρεστα απρόοπτα επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Κρήτης. Διότι το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο είναι παράνομο μεν αλλά υπαρκτό και η απειλή επιβολής του στο πεδίο κάθε άλλο παρά έχει ακυρωθεί, ενώ κρίσιμος σταθμός θα είναι το επόμενο διάστημα η προγραμματισμένη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στη Λιβύη.
Η Αίγυπτος στάθηκε δίπλα στην Ελλάδα και ήταν αποφασιστικής σημασίας η καταδίκη του Τουρκολιβυκού από το Κάιρο καθώς, πέραν της αλληλεγγύης προς την Ελλάδα, η αιγυπτιακή πλευρά θέλει να διασφαλίσει τα συμφέροντά της σε ό,τι αφορά τις οριοθετήσεις με τη Λιβύη και, κυρίως, επιδιώκει να αποτρέψει τη μετατροπή της σε μόνιμη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας.
Η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου προς τον ΟΗΕ, με την οποία και με τον πλέον επίσημο τρόπο επαναβεβαίωσε τη στάση της για την πλήρη και απόλυτη απόρριψη του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, ήταν ένα ακόμη βήμα άσκησης πίεσης προς τη Λιβύη. Είναι σημαντικό ότι στην αιγυπτιακή ρηματική διακοίνωση απορρίπτονται στο σύνολό τους και τα δύο ακόμη μνημόνια που έχουν υπογραφεί μεταξύ Τρίπολης και Άγκυρας και τα οποία «θεσμοθετούν» τη συνεργασία των δύο χωρών για την αναζήτηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή που η Λιβύη διεκδικεί ως δική της υφαλοκρηπίδα βάσει του Τουρκολιβυκού Μνημονίου. Η Αίγυπτος, όπως και η Ελλάδα έχει πράξει στις δικές της επιστολές στον ΟΗΕ, καλεί τη Λιβύη σε διάλογο για την επίλυση της διαφοράς των οριοθετήσεων. Και αυτή η παρότρυνση δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη από την Αθήνα.
Η διαφορά μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης αφορά την πλευρική χάραξη της οριοθέτησης των ανατολικών ορίων της λιβυκής ΑΟΖ, η οποία, σε συνδυασμό με το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επικαλύπτει την οριοθέτηση που έχει ήδη κάνει μονομερώς η Αίγυπτος. Η δέσμευση της κυβέρνησης της Τρίπολης (όσο μπορεί να κριθεί αξιόπιστη) ότι θα αντιμετωπιστούν οι «ανησυχίες» της Αιγύπτου στο ζήτημα αυτό ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για έμμεσο διεμβολισμό του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, καθώς η εγκατάλειψη της οριοθέτησης που μονομερώς κάνει η Λιβύη θα σημαίνει και υποχώρηση από τα όρια που δήθεν της προσφέρει το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο.
Ο αμερικανικός παράγοντας, με εκπρόσωπο τον Μασάντ Μπούλος, απεσταλμένο του Λευκού Οίκου για την Αφρική, αναμειγνύεται ενεργά ώστε να μην υπάρξει νέα παρέκκλιση από τη διαδικασία ενοποίησης αρχικά των θεσμών και να μην κυλήσει και πάλι η χώρα σε εμφύλιες αντιπαραθέσεις, που θα τη μετατρέψουν σε μόνιμη «μαύρη τρύπα» στη Βόρεια Αφρική και τον αραβικό κόσμο.
Μια διαδικασία στην οποία η Ελλάδα, παρά το μεγάλο βαρίδι του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, θα πρέπει να είναι παρούσα και να επιδιώξει ενεργή συμμετοχή όχι μόνο μέσω της Ε.Ε., αλλά και σε διμερές επίπεδο. Οι εξελίξεις στη Λιβύη αφορούν άμεσα τη χώρα μας όχι μόνο λόγω του μεταναστευτικού προβλήματος που τείνει να πάρει μεγάλες διαστάσεις και της ανάγκης αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργεί η διατήρηση της εκκρεμότητας οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και λόγω των σημαντικών ευκαιριών που θα προσέφερε μια νέου τύπου συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, πέραν της soft diplomacy (πολιτική προστασία, υγεία, πολιτισμός κ.ά.), στη νομική συμβολή στη διαδικασία επανένωσης των θεσμών και διαμόρφωσης νέου συντάγματος, στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και στον τομέα των ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης.
Iσχυρό μήνυμαΗ Αθήνα, μετά τον αιφνιδιασμό με την κύρωση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου από το Κοινοβούλιο στη Βεγγάζη, πέτυχε με τη διπλωματική κινητοποίηση να υπάρξει επαναβεβαίωση της καταδίκης του από την Ε.Ε., την Αίγυπτο, το Ισραήλ, αλλά και τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν, σε ένα ισχυρό μήνυμα ότι τα τετελεσμένα αυτά δεν είναι αποδεκτά και, συγχρόνως, ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με τη Λιβύη δεν μπορούν να οικοδομηθούν όσο υπάρχει εμμονή στη διατήρηση του μνημονίου. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, το μήνυμα που εξέπεμψε η Αθήνα μέσω των αντιδράσεών της για την κύρωση είναι ότι δεν θα μείνει χωρίς σοβαρές συνέπειες οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής του από λιβυκής πλευράς εις βάρος της Ελλάδας.
Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η κοινή δήλωση των έξι, την οποία ανέγνωσε στον ΟΗΕ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, έχουν καθορίσει ένα πλαίσιο για τα επόμενα βήματα.
Ωστόσο, οι εξελίξεις στη Λιβύη καλπάζουν και δεν επιτρέπουν τον εφησυχασμό που ενδεχομένως κυριαρχεί στην Αθήνα μετά την επιτυχή αντιμετώπιση της κύρωσης του Τουρκολιβυκού και τη χωρίς δυσάρεστα απρόοπτα επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Κρήτης. Διότι το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο είναι παράνομο μεν αλλά υπαρκτό και η απειλή επιβολής του στο πεδίο κάθε άλλο παρά έχει ακυρωθεί, ενώ κρίσιμος σταθμός θα είναι το επόμενο διάστημα η προγραμματισμένη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στη Λιβύη.
Η Αίγυπτος στάθηκε δίπλα στην Ελλάδα και ήταν αποφασιστικής σημασίας η καταδίκη του Τουρκολιβυκού από το Κάιρο καθώς, πέραν της αλληλεγγύης προς την Ελλάδα, η αιγυπτιακή πλευρά θέλει να διασφαλίσει τα συμφέροντά της σε ό,τι αφορά τις οριοθετήσεις με τη Λιβύη και, κυρίως, επιδιώκει να αποτρέψει τη μετατροπή της σε μόνιμη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας.
Η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου προς τον ΟΗΕ, με την οποία και με τον πλέον επίσημο τρόπο επαναβεβαίωσε τη στάση της για την πλήρη και απόλυτη απόρριψη του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, ήταν ένα ακόμη βήμα άσκησης πίεσης προς τη Λιβύη. Είναι σημαντικό ότι στην αιγυπτιακή ρηματική διακοίνωση απορρίπτονται στο σύνολό τους και τα δύο ακόμη μνημόνια που έχουν υπογραφεί μεταξύ Τρίπολης και Άγκυρας και τα οποία «θεσμοθετούν» τη συνεργασία των δύο χωρών για την αναζήτηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή που η Λιβύη διεκδικεί ως δική της υφαλοκρηπίδα βάσει του Τουρκολιβυκού Μνημονίου. Η Αίγυπτος, όπως και η Ελλάδα έχει πράξει στις δικές της επιστολές στον ΟΗΕ, καλεί τη Λιβύη σε διάλογο για την επίλυση της διαφοράς των οριοθετήσεων. Και αυτή η παρότρυνση δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη από την Αθήνα.
ΑναγκαιότηταΠαρά το βαρύ κλίμα στις διμερείς σχέσεις, πρέπει να επιδιωχθεί η συνέχιση των συνομιλιών Ελλάδας - Λιβύης για τις οριοθετήσεις, διαδικασία που έχει ξεκινήσει, με την ελληνική πλευρά να εκπροσωπείται στις συνομιλίες από την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να συνδεθεί με αντίστοιχες συνομιλίες που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ Καΐρου και Τρίπολης, ενώ δεν πρέπει να αφεθεί να ατονήσει η δέσμευση που ανέλαβαν ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι για έναρξη συνομιλιών Ελλάδας - Αιγύπτου για την ολοκλήρωση της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ των δύο χωρών.
Η διαφορά μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης αφορά την πλευρική χάραξη της οριοθέτησης των ανατολικών ορίων της λιβυκής ΑΟΖ, η οποία, σε συνδυασμό με το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επικαλύπτει την οριοθέτηση που έχει ήδη κάνει μονομερώς η Αίγυπτος. Η δέσμευση της κυβέρνησης της Τρίπολης (όσο μπορεί να κριθεί αξιόπιστη) ότι θα αντιμετωπιστούν οι «ανησυχίες» της Αιγύπτου στο ζήτημα αυτό ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για έμμεσο διεμβολισμό του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, καθώς η εγκατάλειψη της οριοθέτησης που μονομερώς κάνει η Λιβύη θα σημαίνει και υποχώρηση από τα όρια που δήθεν της προσφέρει το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο.
Με τη ρηματική διακοίνωση το Κάιρο κλείνει επίσης την πόρτα, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, στις δελεαστικές προτάσεις που παρουσιάζονται από την Τουρκία, με τελευταία εκείνη του τουρκικού υπουργείου Αμυνας για μια τουρκοαιγυπτιακή διευθέτηση και διαμοιρασμό της υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, με πλήρη αγνόηση των ελληνικών νησιών και σφετερισμό της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
Ολα αυτά, όμως, πρέπει να αντιμετωπιστούν υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Λιβύη και της κούρσας ανταγωνισμού μεταξύ Αγκυρας και Καΐρου για την εμπέδωση της επιρροής τους στη χώρα, καθώς προχωρά, έστω και με δυσκολίες, η διαδικασία επανένωσης.
Σημειώνεται ότι την Δευτέρα η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για τη διεξαγωγή υδρογραφικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο , αναγγέλλοντας δραστηριότητες του πολεμικού πλοίου «Τσεσμέ» σε θαλάσσια περιοχή νότια της Ρόδου και του Καστελλορίζου. Πρόκειται για την περιοχή που είχε εξαιρεθεί από την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία, οπότε δεν υπάρχει καθορισμένη ελληνική ΑΟΖ - ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, οι Τούρκοι έχουν συμπεριλάβει στην NAVTEX και ένα μικρό τμήμα δυνητικής ελληνικής ΑΟΖ.
Το ταξίδι Ερντογάν στη Λιβύη
Στις 8-9 Δεκεμβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την Τρίπολη ο Τ. Ερντογάν στο πλαίσιο της 4ης Διάσκεψης Αφρικανικών Χωρών - Τουρκίας, την οποία έχει αναλάβει να διοργανώσει η Λιβύη, παρά τα μεγάλα προβλήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται στη διάσκεψη αυτή να ξεδιπλώσει την ολοένα και πιο ενισχυμένη πολιτική της Τουρκίας προς την αφρικανική ήπειρο, αλλά και να εκφράσει τη στήριξή του προς τη Λιβύη, θέλοντας, και με την υπενθύμιση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, να σφραγίσει την τουρκική επιρροή στη χώρα. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βεβαίως το εάν ο Τούρκος πρόεδρος θα επιλέξει, με αυτή την ευκαιρία, να εξαγγείλει και κινήσεις για την ενεργοποίηση των μνημονίων συνεργασίας για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων, με τη συμμετοχή και της τουρκικής εταιρείας ΤΡΑΟ, μια κίνηση που θα πυροδοτήσει νέο κύκλο εντάσεων στην περιοχή.
Η Τουρκία το τελευταίο διάστημα υποδέχθηκε με τιμές στην Αγκυρα τον ισχυρό άνδρα της Βεγγάζης, Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος, αφήνοντας οριστικά πίσω την εχθρότητα της τουρκικής πλευράς προς τον πατέρα του, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, προσπαθεί να αποκτήσει πρόσθετα ερείσματα ώστε να είναι ο επόμενος πρόεδρος σε μια ενιαία Λιβύη. Αλλά και ο πρωθυπουργός της Τρίπολης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, επισκέφθηκε την Αττάλεια και συναντήθηκε με τον κ. Ερντογάν και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους.
Ωστόσο, ο Σ. Χαφτάρ έσπευσε και στο Κάιρο, θέλοντας να στείλει καθησυχαστικά μηνύματα στην αιγυπτιακή κυβέρνηση και να κρατήσει τις αναγκαίες ισορροπίες, βλέποντας πλέον και την αλλαγή στάσης από την αιγυπτιακή πλευρά.
Ειδικό ρόλο έχει αναλάβει ο επικεφαλής της Αιγυπτιακής Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, υποστράτηγος Χασάν Ρασάντ, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Ντμπεϊμπά, ενώ συγχρόνως βρίσκεται σε ανοικτή επικοινωνία και με τον Σ. Χαφτάρ.
Αποκορύφωμα της αιγυπτιακής κινητικότητας ήταν η επίσκεψη του πρωθυπουργού της Τρίπολης Ντμπεϊμπά στο Κάιρο την Πέμπτη και η συνάντησή του με τον πρόεδρο Αμπντέλ Χαφτάρ Αλ Σίσι, που επισημοποιούν αυτή τη στροφή της αιγυπτιακής πολιτικής. Είχε προηγηθεί επίσης η επίσκεψη του κ. Αμπντελάτι στην Τρίπολη, όπου εγκαινίασε την επαναλειτουργία της αιγυπτιακής πρεσβείας έπειτα από 12 χρόνια και συναντήθηκε τόσο με τον κ. Ντμπεϊμπά όσο και με τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου, Μοχάμεντ Αλ Μένφι. Ο Αιγύπτιος υπουργός, κηρύσσοντας ουσιαστικά την αποκατάσταση των σχέσεων και με τη Δυτική Λιβύη, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι εξετάστηκαν η οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών και η σημασία της ολοκλήρωσής της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αιγυπτιακές ανησυχίες. Επίσης, προσέφερε στη Λιβύη και το «καρότο» της ενεργειακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων της αποκατάστασης των υποδομών διύλισης πετρελαίου και της επέκτασης ενός αγωγού για τη μεταφορά λιβυκού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, ο οποίος θα καταλήγει στις μονάδες υγροποίησης στο Idku και την Damietta.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα, με την έναρξη σεισμικών ερευνών στα Οικόπεδα νοτίως της Κρήτης να είναι στον προγραμματισμό της Chevron και με τη δημόσια απόρριψη του Τουρκολυβικού Μνημονίου από την Ε.Ε. και σημαντικά κράτη της περιοχής, πρέπει να είναι παρούσα και παρά τα όσα έχουν συμβεί, θα πρέπει να εντείνει ακόμη περισσότερο τις επαφές τόσο με τη Δυτική όσο και με την Ανατολική Λιβύη. Τον «αντίπαλο» δεν τον αντιμετωπίζεις αγνοώντας την ύπαρξή του και η απουσία από τη Λιβύη έχει πληρωθεί στο παρελθόν ακριβά.
Ολα αυτά, όμως, πρέπει να αντιμετωπιστούν υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Λιβύη και της κούρσας ανταγωνισμού μεταξύ Αγκυρας και Καΐρου για την εμπέδωση της επιρροής τους στη χώρα, καθώς προχωρά, έστω και με δυσκολίες, η διαδικασία επανένωσης.
Σημειώνεται ότι την Δευτέρα η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για τη διεξαγωγή υδρογραφικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο , αναγγέλλοντας δραστηριότητες του πολεμικού πλοίου «Τσεσμέ» σε θαλάσσια περιοχή νότια της Ρόδου και του Καστελλορίζου. Πρόκειται για την περιοχή που είχε εξαιρεθεί από την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία, οπότε δεν υπάρχει καθορισμένη ελληνική ΑΟΖ - ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, οι Τούρκοι έχουν συμπεριλάβει στην NAVTEX και ένα μικρό τμήμα δυνητικής ελληνικής ΑΟΖ.
Το ταξίδι Ερντογάν στη Λιβύη
Στις 8-9 Δεκεμβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την Τρίπολη ο Τ. Ερντογάν στο πλαίσιο της 4ης Διάσκεψης Αφρικανικών Χωρών - Τουρκίας, την οποία έχει αναλάβει να διοργανώσει η Λιβύη, παρά τα μεγάλα προβλήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται στη διάσκεψη αυτή να ξεδιπλώσει την ολοένα και πιο ενισχυμένη πολιτική της Τουρκίας προς την αφρικανική ήπειρο, αλλά και να εκφράσει τη στήριξή του προς τη Λιβύη, θέλοντας, και με την υπενθύμιση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, να σφραγίσει την τουρκική επιρροή στη χώρα. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βεβαίως το εάν ο Τούρκος πρόεδρος θα επιλέξει, με αυτή την ευκαιρία, να εξαγγείλει και κινήσεις για την ενεργοποίηση των μνημονίων συνεργασίας για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων, με τη συμμετοχή και της τουρκικής εταιρείας ΤΡΑΟ, μια κίνηση που θα πυροδοτήσει νέο κύκλο εντάσεων στην περιοχή.
Η Τουρκία το τελευταίο διάστημα υποδέχθηκε με τιμές στην Αγκυρα τον ισχυρό άνδρα της Βεγγάζης, Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος, αφήνοντας οριστικά πίσω την εχθρότητα της τουρκικής πλευράς προς τον πατέρα του, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, προσπαθεί να αποκτήσει πρόσθετα ερείσματα ώστε να είναι ο επόμενος πρόεδρος σε μια ενιαία Λιβύη. Αλλά και ο πρωθυπουργός της Τρίπολης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, επισκέφθηκε την Αττάλεια και συναντήθηκε με τον κ. Ερντογάν και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους.
Ωστόσο, ο Σ. Χαφτάρ έσπευσε και στο Κάιρο, θέλοντας να στείλει καθησυχαστικά μηνύματα στην αιγυπτιακή κυβέρνηση και να κρατήσει τις αναγκαίες ισορροπίες, βλέποντας πλέον και την αλλαγή στάσης από την αιγυπτιακή πλευρά.
Προσπάθεια προσέγγισηςΤο Κάιρο έχει ξεκινήσει μια εντατική προσπάθεια προσέγγισης και των δύο πλευρών στη Λιβύη και αποκατάστασης των σχέσεων με την Τρίπολη, την οποία δεν αναγνώριζε μέχρι πρόσφατα.
Ειδικό ρόλο έχει αναλάβει ο επικεφαλής της Αιγυπτιακής Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, υποστράτηγος Χασάν Ρασάντ, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Ντμπεϊμπά, ενώ συγχρόνως βρίσκεται σε ανοικτή επικοινωνία και με τον Σ. Χαφτάρ.
Αποκορύφωμα της αιγυπτιακής κινητικότητας ήταν η επίσκεψη του πρωθυπουργού της Τρίπολης Ντμπεϊμπά στο Κάιρο την Πέμπτη και η συνάντησή του με τον πρόεδρο Αμπντέλ Χαφτάρ Αλ Σίσι, που επισημοποιούν αυτή τη στροφή της αιγυπτιακής πολιτικής. Είχε προηγηθεί επίσης η επίσκεψη του κ. Αμπντελάτι στην Τρίπολη, όπου εγκαινίασε την επαναλειτουργία της αιγυπτιακής πρεσβείας έπειτα από 12 χρόνια και συναντήθηκε τόσο με τον κ. Ντμπεϊμπά όσο και με τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου, Μοχάμεντ Αλ Μένφι. Ο Αιγύπτιος υπουργός, κηρύσσοντας ουσιαστικά την αποκατάσταση των σχέσεων και με τη Δυτική Λιβύη, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι εξετάστηκαν η οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών και η σημασία της ολοκλήρωσής της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αιγυπτιακές ανησυχίες. Επίσης, προσέφερε στη Λιβύη και το «καρότο» της ενεργειακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων της αποκατάστασης των υποδομών διύλισης πετρελαίου και της επέκτασης ενός αγωγού για τη μεταφορά λιβυκού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, ο οποίος θα καταλήγει στις μονάδες υγροποίησης στο Idku και την Damietta.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα, με την έναρξη σεισμικών ερευνών στα Οικόπεδα νοτίως της Κρήτης να είναι στον προγραμματισμό της Chevron και με τη δημόσια απόρριψη του Τουρκολυβικού Μνημονίου από την Ε.Ε. και σημαντικά κράτη της περιοχής, πρέπει να είναι παρούσα και παρά τα όσα έχουν συμβεί, θα πρέπει να εντείνει ακόμη περισσότερο τις επαφές τόσο με τη Δυτική όσο και με την Ανατολική Λιβύη. Τον «αντίπαλο» δεν τον αντιμετωπίζεις αγνοώντας την ύπαρξή του και η απουσία από τη Λιβύη έχει πληρωθεί στο παρελθόν ακριβά.
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